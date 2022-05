Highly Pathogenic Avian Influenza Detected in a Non-Commercial Backyard Flock in Oregon

The U.S. Department of Agriculture’s Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) confirmed today the presence of highly pathogenic avian influenza (HPAI) in a non-commercial, backyard flock (non-poultry) in Linn County – the first confirmed case in Oregon since 2015. HPAI (H5N1) is a highly contagious virus that transmits easily among wild and domestic bird species. However, according to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, the recent HPAI detection does not present an immediate public health concern.

“We knew HPAI was coming our way after a bald eagle in British Columbia tested positive in early March,” said Dr. Ryan Scholz, State Veterinarian, Oregon Department of Agriculture (ODA). “Since that detection, we have been hard at work communicating with our commercial poultry producers, veterinarians, and the public on how they can protect their flocks. Now more than ever, all bird owners must practice good biosecurity, prevent contact between their birds and wild birds and report sick birds or unusual deaths so ODA can ensure testing.”

A quick response is needed to prevent the spread of HPAI. The owner of the affected backyard flock reported the deaths and delivered at least one of the birds to Oregon State University’s (OSU) Veterinary Diagnostic Laboratory for initial sample testing. Samples were also sent to APHIS’s National Veterinary Services Laboratory (NVSL). Meanwhile, ODA quickly quarantined the affected premises. ODA will humanely euthanize any additional birds on the property to prevent the spread of the disease. Birds from this farm were not used for food and will not enter the food system. There are no detections in commercial poultry in the state.

ODA and federal partners are working jointly on additional surveillance and testing in the nearby area, following existing avian influenza response plans. If you find a sick or dying bird, ODA asks that you do not touch it; report it. For domestic birds, please report by calling ODA at 1-800-347-7028 or emailnpip@oda.oregon.gov. For wild birds, please call and report to the Oregon Department of Fish and Wildlife by calling 1-866-968-2600.

For more information about HPAI, please visit ODAs Avian Influenza web page. You will learn more about avian influenza, its signs, symptoms, and ways to protect your birds. APHIS also has materials about biosecurity, including videos, checklists, and a toolkit available at Defend the Flock Resource Center. Anyone involved with poultry production from the small backyard to the large commercial producer should review their biosecurity activities to assure the health of their birds. In addition, the USDA updates the latest HPAI detections on its website.

El Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha confirmado hoy la presencia de la influenza aviar altamente patógena (IAAP) en una bandada de traspatio no comercial del condado de Linn. Este es el primer caso confirmado en ave doméstica en Oregon desde 2015. El IAAP (H5N1) es un virus altamente contagioso que se transmite fácilmente entre las especies de aves silvestres y domésticas. Sin embargo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, la reciente detección de IAAP no representa una preocupación inmediata para la salud pública.

“Sabíamos que la influenza aviar se acercaba a nosotros después de que un águila calva en la Columbia Británica resultó positiva a principios de marzo”, dijo el Dr. Ryan Schulz, veterinario estatal del Departamento de Agricultura de Oregon (ODA). “Desde esa detección, hemos trabajado arduamente para comunicarnos con nuestros productores avícolas comerciales, veterinarios y el público en general sobre cómo pueden proteger sus bandadas. Ahora más que nunca, todos los propietarios de aves deben practicar una buena bioseguridad, evitar el contacto entre sus aves y las aves silvestres y someter informes sobre aves enfermas o muertes inusuales para que el ODA pueda asegurar que se realicen pruebas.”

Una respuesta rápida es necesaria para evitar la propagación de IAAP. El propietario de la parvada de traspatio no comercial afectado se presento en la Universidad Estatal de Oregon (OSU) para realizar las pruebas iniciales de las muestras. La OSU y el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios (NVSL) del APHIS analizaron las muestras. Mientras tanto, el ODA puso rápidamente en cuarentena las instalaciones afectadas. El ODA aplicará la eutanasia a cualquier otra ave de la propiedad para evitar la propagación de la enfermedad. Las aves de esta granja no se utilizaron para la alimentación y no entrarán en el sistema alimentario.

El ODA y los socios federales trabajan conjuntamente en la vigilancia y las pruebas adicionales en la zona cercana, siguiendo los planes de respuesta a la influenza aviar existentes. Si encuentra un ave enferma o moribunda, la ODA le pide que no la toque; infórmelo. En el caso de las aves domésticas, llame al ODA al 1-800-347-7028 o correo electrónico npip@oda.oregon.gov. Para las aves silvestres, por favor llame e informe al Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Oregon llamando al 1-866-968-2600.

Para obtener más información sobre la influenza aviar, visite la página web del ODA sobre la influenza aviar. Aprenderá más sobre la influenza aviar, sus signos, síntomas y formas de proteger a sus aves. El APHIS también tiene materiales sobre bioseguridad, incluyendo videos, listas de verificación y un conjunto de herramientas disponibles en el Centro de Recursos para Defender la Bandada. Cualquier persona involucrada en la producción avícola, desde el pequeño patio trasero hasta el productor comercial, debería revisar sus actividades de bioseguridad para asegurar la salud de sus aves. Además, el USDA actualiza las últimas detecciones de IAAP en su sitio web.