Cooperativa Brasileira de Cafeicultores Implementa Impressora de Cartões de Identificação da HID® Global

para Aprimorar a Emissão dos Crachás de Identificação

MEDELLíN, MEDELLIN, COLOMBIA, May 4, 2022 /EINPresswire.com/ -- Uma cooperativa regional de cafeicultores localizada no estado de Minas Gerais, no sudeste brasileiro, iniciou suas operações em 1932. Hoje, com mais de 15.000 cooperados, a organização é uma das maiores cooperativas de café em operação no Brasil e é uma especialista e fornecedora de café premium na região. Quase 95% dos membros são pequenos produtores de café, localizados nas principais regiões agrícolas dos estados de Minas Gerais e São Paulo. A cooperativa produz café fornecido por mais de 200 municípios da região. É um negócio diversificado; além do cultivo de café, a organização expandiu suas operações para 37 unidades de negócios, incluindo torrefação, produção e armazenamento de rações, laboratórios de pesquisa, centro logístico de última geração e muito mais. O sistema existente para o fornecimento de crachás de identificação da cooperativa permanecia frequentemente fora de utilização, devido a problemas com a impressora de cartões. As constantes complicações com a impressora causavam atrasos na emissão de crachás de identificação e interrompiam o fluxo das operações diárias.

DESAFIO

O cafeicultor buscava uma solução segura e padronizada para emissão dos crachás de identificação da cooperativa, destinados aos funcionários e visitantes. Com várias instalações em dois estados, as constantes complicações implicavam em:

• A baixa qualidade dos crachás de identificação que dificultava a identificação do pessoal, retardando o processo de entrada segura para os funcionários.

• Os altos custos dos suprimentos e da impressora que elevavam consequentemente os custos operacionais e sobrecarregavam o orçamento.

• A operação do sistema de crachás de identificação não era confiável pois a impressora frequentemente travava ou estava avariada.

• A emissão de crachás de identificação para os funcionários e visitantes que demorava demasiadamente e era de difícil gerenciamento.

CASO DE ESTUDIO

Para resumir o contexto, a operação do sistema de crachás de identificação representava um desafio cotidiano, consumindo tempo e dinheiro para a cooperativa. “A cooperativa estava encontrando problemas recorrentes com o seu antigo sistema de emissão de crachás. As complicações implicavam a baixa qualidade dos crachás e as frequentes falhas na impressora, o que reduzia a capacidade cotidiana de emitir eficientemente os crachás para seus funcionários e visitantes”, ressaltou Filipe Augusto, gerente de vendas da Stockprint, um integrador de sistemas que conduziu o projeto.

SOLUÇÃO

Seguindo a recomendação da Stockprint, o cafeicultor brasileiro implantou um novo sistema de emissão de crachás de identificação, compreendendo a impressora e codificadora de cartões HID® FARGO® DTC1250e, para a personalização instantânea e emissão dos crachás de identificação da organização. A HID FARGO DTC1250e, é a impressora de cartões mais rápida de sua categoria, reduzindo o tempo de produção dos crachás de identificação. A impressora provê a personalização de crachás de identificação, segura e acessível, com fotos de alta qualidade, proporcionando uma credencial durável e visualmente sofisticada para seus usuários. Mais importante, ela garante a proteção de dados com criptografia AES-256. A impressora com tecnologia diret-to-card (impressão direta no cartão), dispõe de um visor gráfico SmartScreen™ intuitivo e focado no usuário, possibilitando configurar, operar e realizar a manutenção de forma efetiva. Ela produz em uma única etapa contínua, crachás de identificação com foto, personalizados e seguros. “Quando apresentamos a impressora, o fato de a DTC1250e não travar, nem obstruir a produção com adesivos para limpeza, foi considerado relevante, pois essa era uma preocupação recorrente, que o cliente expressava ao se referir à antiga tecnologia”, complementou Augusto. A solução foi integrada de forma simples e rápida ao sistema de PCs existente na organização, possibilitando criar, codificar (em leitura/gravação) e gerenciar credenciais seguras de ponta a ponta, por meio de suas unidades e equipes de recursos humanos. A instalação consumiu apenas algumas horas, incluindo o treinamento para operação da impressora, correção de falhas e procedimentos de manutenção, que foram ministrados para a equipe responsável pelos crachás de identificação.

RESULTADOS

Em razão de seu porte compacto, a HID FARGO DTC1250e pode ser utilizada em uma variedade de ambientes, e agora a cooperativa está apta à produzir credenciais coloridas e visualmente sofisticadas, num volume superior em 50% e no mesmo tempo que produzia com a impressora antiga. A impressora HID FARGO emite eficazmente aproximadamente 50 crachás por semana para os funcionários e visitantes da organização. Em agosto de 2021, a cooperativa imprimiu 75 crachás e, apenas um mês após, esse volume atingiu 208 unidades impressas. O principal benefício do novo sistema é a rapidez para a confecção dos crachás. Além disso, a qualidade dos crachás foi significativamente aprimorada, comparativamente com o sistema anterior, tornando a identificação do pessoal mais simples e segura. Com a nova impressora HID FARGO DTC1250e, a cooperativa conseguiu reduzir significativamente os problemas de emissão de crachás de identificação. A DTC1250e é confiável e muito mais simples de operar, aumentando a produtividade e economizando tempo e recursos valiosos para a organização. “Estamos muito satisfeitos com a solução e com os resultados excepcionais”, declarou o Assistente Geral da cooperativa. “Os crachás de identificação são produzidos rapidamente e com excelente qualidade. O suporte técnico está constantemente disponível para nos atender, quando necessário para questões operacionais”. Como resultado dessa experiência positiva, a cooperativa de cafeicultores planeja adicionar ao seu sistema, em breve, duas impressoras HID FARGO® DTC1250e, aumentando ainda mais sua capacidade de emissão de crachás de identificação, com rapidez, eficiência e segurança.