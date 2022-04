O primeiro brasileito eleito a estar entre os maiores profissionais de experiência do cliente do mundo

A Reengenharia 1.0 em 1985 surge focada em produtos. Agora, a Reengenharia 2.0 em 2022 foca toda empresa na Experiência do Cliente. Livros na Amazon do escritor Heverton Anunciação

Anualmente ocorre a eleição dos Global Gurus, e a surpresa deste ano foi a inclusão de um brasileiro nos anos 2021 e 2022

SãO PAULO, SP, BRAZIL, April 26, 2022 / EINPresswire.com / -- Anualmente, a comunidade dos grandes profissionais do mundo dos negócios elegem quem são considerados os maiores influenciadores e consultores na área de Atendimento e Experiência do Cliente. A novidade dos anos de 2021 e 2022 é que o nome do consultor, escritor e pesquisador Heverton Anunciação conquistou o seu espaço.A experiência do Heverton foi destacada nos livros e pesquisas que ajudam empresas de vários portes a como oferecer um melhor atendimento ao cliente.Nós podemos encontrar suas pesquisas e livros na Amazon, e para unir a comunidade, a grande novidade do Heverton foi ter lançado durante a pandemia entrevistas semanais com grande nomes do Brasil e do exterior. Ele lançou a revista Person of the Week, com entrevistas, por exemplo, com Todd Ericson, diretor da missão espacial Inspiration 4, da Space X onde levou os 4 primeiros consumidores ao espaço.. entre outras entrevistas..