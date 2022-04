Near Nordic, en ny Web 3.0 Accelerator bygger den næste generation af Early-Stage Blockchain-Startups i Skandinavien

Near Nordic Launch Event Near Nordic Founder, Taylor Ryan Near Nordic - Web3 Accelerator

Det handler om at understøtte eksekveringen for at give Web 3.0 startups den nødvendige acceleration det kræver for at opnå succes” — Taylor Ryan

COPENHAGEN, DENMARK, April 21, 2022 /EINPresswire.com/ -- I denne uge annoncerer Near Nordic lanceringen af ​​Skandinaviens første Web 3.0 Startup Accelerator. I samarbejde med et internationalt Growth-Hacking-Agency og VC Fund, arbejder Near Nordic på at bygge fremtidens Web 3.0 virksomheder ved hjælp af Near Protocols (NEAR) Blockchain-Teknologi.

Near Nordic er i sig selv et banebrydende internationalt initiativ, som er udviklet af et af rådsmedlemmerne fra Near Protocols (NEAR) Marketing DAO. Initiativet har til formål at støtte Web3.0, Krypto, DeFi og Blockchain Startups i Skandinavien.

NEAR er et decentraliseret blockchain (Lag 1) skabt til udviklere med formålet mod at lancere decentraliserede applikationer (Dapps). I slut oktober 2021 annoncerede NEAR $800 millioner i finansierings initiativer med det mål at accelerere væksten i deres økosystem.

NEAR betragtes som værende en konkurrent til både Ethereum og Bitcoin, hvilket betyder at denne type investering er banebrydende i krypto universet.

“Udover NEAR er der intet andet blockchain projekt der har afsat en kapital på denne massive størrelse, især når det handler om at garantere sin egen fremtidige vækst ved at støtte og supporte virksomheder uden for organisationen. Den eneste måde at sørge for en masse adoption i den størrelsesorden er at skaffe ressourcer og udvikle fællesskabet for at styrke brugbarheden af initiativet,” siger Taylor Ryan, Founder af Near Nordic.

Ryans involvering med NEAR startede sidste år efter at han have afholdt et webinar ved en Near-sponsoreret krypto begivenhed. Kun kort tid senere sluttede Ryan sig til Nears Marketing DAO som rådgiver og rådsmedlem. Efter at have lanceret seks startups i løbet af de sidste 14 år, er Ryan med hans baggrund i hurtigt voksende globale projekter intet andet end velegnet til at lede dette foretagende.

Near har indenfor en relativ kort periode siden deres lancering i september 2020, formået at ramme højt på hitlisterne og ligger i øjeblikket som nummer #19 blandt de mest værdsatte globale krypto projekter. Med en markedsværdi der i øjeblikket er over $11,2 mia., er Near Protocol blevet en af de mest lovende blockchain-løsninger på markedet.



Near Nordic lancere deres accelerator / Near Nordic accelerator-lancering

Med den vellykkede lancering af Near Nordic og dets Accelerator tidligere på ugen, samler Ryan og hans team hurtigt kapital til at støtte og vækste de mest talentfulde Web 3.0 startups i Skandinavien.

“De tidlige brugere af den næste form af teknologi er de samme mennesker, der driver morgendagens største virksomheder,” forklare Ryan.

“Hvis du arbejder i en stor organisation, og ikke kigger på, hvordan du integrerer og udnytter blockchain-løsninger i din nuværende forretningsmodel, vil startups, i løbet af de næste fem år, hurtigt overhale dig udenom. Du har altså ikke råd til at ignorere, hvad der sker nu og i den nærmeste fremtid. Det handler dog ikke om at rende rundt med VR-headset til virtuelle møder. Vi taler om at ændre hele måden, valuta struktureres, spores og flyder igennem forbrugerne til moderne forretninger,” siger Ryan.



Fremtiden for Near Nordic Accelerator program

Near Nordic Accelerator-programmet starter med en såkaldt screenings- og interviewproces. Top stifterne af de mest lovende Dapps er så udvalgt til at deltage i det intensive 12-ugers Near Nordic Accelerator-program.

For at sikre den hurtigst mulige lancering samt generere en tidlig eksponering og massetiltrækning, har Near Nordic slået sig sammen med et prisvindende Growth-Hacking-Agency Klint og det internationale anerkendte Growth-Hacking masterclass Growth Secrets.

“Det handler om at understøtte eksekveringen for at give Web 3.0 startups den nødvendige acceleration det kræver for at opnå succes”, udtaler Ryan.

Accelerator programmet afsluttes med et såkaldt pitch event foran et netværk af internationale investorer til pre-seed-investering. De, der udvælges til at modtage investering, modtager således også fortsat aktiv støtte samt ressourcer efter investering for at sikre en fortsat succes.

Near Nordics voksende liste og partnere inkludere Web 3.0 venturefonden Layer Three Ventures, og ikke mindst universiteter, virksomheds innovatorer og community-partnere i Norden.

Nye tiltrædende partnere vil blive annonceret når vi nærmer os lancerings eventet for

Near Nordic Accelerator, Fredag den 6. maj 2022 i København, Danmark.

Deltagende for lancerings eventet vil være berettiget til at modtage 1 ud af 200 ultra-sjældne originale NFT’er (Non-Fungible Tokens) helt gratis. Disse NFT’er giver adgang til eventet og skal fremvises ved døren. Samtidig er de praktisk anlagt således at de giver reel værdi ved udnyttelse af Web 3.0 og de fordele der er i blockchain universet.

For mere information, besøg https://nearnordic.com eller kontakt tryan@nearnordic.com