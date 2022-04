El primer modelo de pago por uso del mundo en gestión de acceso e identidad

"¿Por qué no podemos pagar solo por lo que usamos?"

BUENOS AIRES, ARGENTINA, April 20, 2022 / EINPresswire.com / -- Ilantus Products anunció hoy que su revolucionario modelo de pago por uso ya está disponible para su aclamado producto de IAM convergente, Compact Identity . El nuevo modelo permitirá a las pequeñas y medianas empresas alcanzar sus objetivos de IAM a un precio considerablemente mejor que los modelos de suscripción tradicionales. La idea es que se eviten los gastos innecesarios, ya que los usuarios de una organización no utilizan el software de IAM de manera uniforme.Ilantus Products ha sido un jugador revolucionario en el dominio de IAM desde hace unos años. Su producto insignia de IAM convergente, Compact Identity, hizo su debut con aclamación de la crítica a fines de 2020.Las ventajas para los clientes de IAM con un modelo de pago por uso son enormes. Los usuarios no utilizan el software de IAM de manera uniforme. El departamento de seguridad suele concentrar más del 90% de uso, mientras que las ventas pueden tener menos del 20% de uso debido a la naturaleza de sus roles. Además, el uso de las funciones de IAM como la autenticación multifactor (MFA), el restablecimiento de contraseña, la solicitud de acceso y la certificación de acceso pueden ser radicalmente diferentes según el tipo de empresa y las aplicaciones que utilizan. Los clientes no tienen idea de cómo los servicios de IAM están siendo consumidos por diferentes departamentos y usuarios, lo que hace imposible monitorear el uso y el gasto. Los clientes se han estado preguntando: "¿Por qué no podemos pagar solo por lo que usamos?"Ganando una gran cantidad de codiciados premios, como "Most Innovative in Converged IAM" en la 9ª edición anual de los Global Infosec Awards por Revista Cyber Defense (CDM) en la Conferencia RSA 2021, el Premio Nacional Feather en dos categorías: "Premio a la Innovación en Ciberseguridad" y "Mejor Solución de Ciberseguridad del Año, "y el premio 'Security Innovation of the Year' en el segundo MarTech Leadership Awards 2022, el producto ha tenido un inmenso impacto en el mercado. También ha ganado la atención y reconocimiento de los analistas de la industria, colocándose firmemente en el Cuadrante Mágico de Gestión de Acceso de Gartner 2021, la Guía de Mercado IGA 2021 de Gartner, la Brújula de Liderazgo 2021 de KuppingerCole y FROST RADAR 2021 de Frost & Sullivan.Hoy Ilantus Products brinda respuesta a las preguntas pendientes de los clientes mediante la introducción del primer modelo de precios de pago por uso de la industria. Los clientes pueden pagar un modesto costo base por alojar el software de IAM en la nube (99.9% de disponibilidad, obteniendo acceso a toda la información que necesitan para implementar y usar el software, con mesa de ayuda en vivo durante la implementación). Cada restablecimiento de contraseña único, solicitud de acceso, recertificación de acceso, inicio de sesión, autenticación multifactor y otros consumos reales conllevará un pequeño cargo. Un portal de análisis magníficamente diseñado proporcionará información en línea y análisis de lo que se está consumiendo y las tendencias reales de consumo.El modelo de pago por uso es típicamente subrepresentado en todas las industrias. Requiere una tecnología de medición precisa para ser codificada en el software base, lo que garantiza que rastree y controle su consumo en tiempo real.Pero Ilantus Products rompe la tendencia, afirmando que una mayor accesibilidad con este modelo es mejor para el resultado final que limitar la disponibilidad de IAM solo a empresas bien financiadas.El presidente y fundador de Ilantus, Binod Singh, dijo: "Creemos profundamente que el cliente siempre tiene la razón. Hemos respondido a la demanda de los clientes de no pagar "por usuario", sino "por uso" con el primer modelo de precios de pago por uso de la industria. Una empresa debe esforzarse por satisfacer las necesidades de los clientes, en lugar de las propias".Puede encontrar más información sobre el modelo de precios de pago por uso de Ilantus Products para su oferta de IAM en su sitio web, www.ilantusproducts.com About Ilantus ProductsIlantus Products is a newly formed company of Ilantus Technologies. Ilantus Products sells its award-winning Converged IAM product called 'Compact Identity'. This unique “Converged IAM” product contains Access Management, Identity Governance and Administration, and Privileged Access Management, all from a single dashboard.Follow us on social media:LinkedIn - https://bit.ly/3JTBGJY Facebook - https://bit.ly/3OlI5RV

