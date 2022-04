Chatbot do VTEX DAY no WhatsApp | maior evento de transformação digital do varejo da América Latina

Chatbot do VTEX DAY no WhatsApp | Communication tool by Getbots in partnership with Gupshup

Ferramenta de comunicação pela Getbots em parceria com a Gupshup, informa os visitantes sobre os detalhes do evento com recomendações personalizadas

SAO PAULO, BRAZIL, April 20, 2022 / EINPresswire.com / -- Um chatbot de alto desempenho desenvolvido pela Getbots, em parceria com a Gupshup, que forneceu a conexão de intenção com o WhatsApps, está ajudando os visitantes do VTEX DAY a acessarem e recebem informações sobre o maior evento de transformação digital do varejo da América Latina, que acontece nos dias 12 e 13 de abril no São Paulo Expo.O chatbot tem capacidade de Inteligência Artificial para ajudar os todos os mais de 15 mil visitantes previstos a encontrar a informação desejada para que seja possível se orientar durante o ciclo de vida do evento, incluindo ingressos, acesso às dependências do congresso e área de exposição, localizar empresas e informações sobre palestrantes, descobrir serviços de concierge - bebedouros, sanitários, refeitórios, cafés, bebidas, além da senha do wi-fi, entre outras experiências, tais como os horários das mais de 100 painéis de especialistas de diversas áreas da transformação digital e alguns convidados especiais, como o Campeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton, e Scott Galloway, autor e professor premiado que falará sobre o avanço do metaverso, NFTs, Web3 e inovação digital, entre outras novidades.“A Inteligência Artificial aplicada capta rapidamente o que as pessoas digitam no chatbot do evento e, imediatamente, entrega a informação desejada. Ela tem um treinamento cognitivo para compreender o que aquela pessoa deseja e, a partir disso, ela enriquece a experiência do vistante”, explica Luiz Tardelli - CEO Getbots. “São mais de 250 experiências existentes disponíveis para serem acessadas”, acrescenta.A solução de chatbot integrado com o WhatsApp pela Getbots e Gupshup tem capacidade para atender a 500 mil pessoas, graças à sua alta disponibilidade de servidores ativos e disponível para o serviço, o que garante alto desempenho, redundância e segurança. “Nossa expectativa é poder oferecer esta tecnologias para outras atividades coletivas presenciais, tais como eventos sociais, grandes eventos de entretenimento, treinamentos, entre outras”, afirma Leonardo de Paula, head de negócios, ISVs e parcerias no Brasil.Como chegar ao VTEX DAY? O chatbot oferece a opção do visitante escolher o aplicativo de mapas preferido: Waze ou Google Maps, oferecendo imediatamente link para o aplicativo com a rota detalhada.Para conhecer o chatbot, clique aqui