PHILIPPINES, April 17 - Press Release April 17, 2022 Pangilinan on presscon: "Angat lalo si VP Leni sa mga katunggali. Nagtatanim siya di lang ng salita sa mga press con, kundi mga gawain ng pag-asa sa kalye, sa looban, sa parang, at saanman may nangangailangan. Sa gitna ng bagyo at pagbaha, sa gitna ng tag-init. Sa gitna ng taasan ang presyo ng gas at pagkain. Sa gitna ng smuggling at pangungurakot, nagta-trabaho nang higit 18 hours a day inaako ang pinapasang krus ng taumbayang pinababayaan. Si VP Leni lang ang daserb ng mga Pilipino't Pilipinang uhaw sa pamunuang tapat. Nasa atin na ang momentum. Nasa atin din ang taumbayan kaya na rin nagsisilipatan na o nagbabago na ang isip ng mas marami nating mga kababayan. Sa gitna nito ang desperasyon ng ilang pulitiko. Hindi po namin istilo ni VP Leni ang maneobra ng politiko. Kung bubuksan lamang nila ang kanilang mga mata at pagmasdan nila nang husto ang mga pangyayari, makikita nila na ang lakas ng kampanya namin ni VP Leni ay nanggagaling sa puspusang pagkilos ng taumbayan at hindi sa mga maneobra ng mga pulitiko. Hindi tayo malilihis dahil sa paninira ng ilan sa ating mga katunggali. Nakatutok tayo sa pangangailangan ng taumbayan. At ang taumbayan na ating pinaglilingkuran ang nagsasabing, the last man standing is a woman."