PHILIPPINES, April 18 - Press Release April 18, 2022 Gatchalian vows to refile SIM card registration bill There's no backing out for Senator Win Gatchalian in his bid to have all subscriber identity module (SIM) cards being used in the country mandated to be registered to protect the public from those carrying out wicked schemes and illicit activities. Senator Win Gatchalian vowed to pursue the proposed bill seeking to register all SIM cards being used in the country as a means to combat fraudulent digital activities. "Dapat maintindihan ng mga kababayan natin ang proseso ng paggawa ng batas. Ang may kapangyarihan na gumawa ng batas ay ang lehislatura pero hindi magiging batas ang isang panukala kung walang pirma ng presidente at ang ehekutibo rin ang magpapatupad ng batas," Gatchalian said reacting on the president's veto of the bill. Gatchalian, author of Senate Bill (SB) 176, or an Act Requiring The Registration Of All Users of Pre-Paid Subscriber Identity Module (SIM) Cards, underscored the need to separate the legislation on social media after a more thorough and comprehensive discussion. "Ito ang isa sa mga una kong ihahain 'pag tayo ay nakabalik sa senado. Pero ihihiwalay ko ang panukala para sa social media para mas malalim at mas komprehensibo 'yung detalye pagdating sa pagmamandato nito. Aminado ako na ang social media ay nagagamit ngayon sa maraming hindi magagandang bagay. Unang una, yung mga troll, ako mismo nabiktima. Aatakihin ka at sisirain ang puri mo," the re-electionist senator said. "Malawak ang sakop ng social media. Saklaw pa ba ng NTC (National Telecommunications Commission) 'yung Facebook, Instagram o Tiktok accounts na ino-operate sa China? May mga ganun na komplikasyon na dapat ayusin. Ako naman ay bukas na ayusin pa 'yung batas para maging klaro. But in theory, dapat totoong tao lang ang mag register sa social media," he stressed. In defending the necessity of SIM card registration, Gatchalian pointed out that criminals have been abusing the anonymity to carry out their nefarious activities and this reduces the confidence of the public in using their mobile phones in doing online or digital transactions for fear of falling victim to fraudsters. The bill, he stressed, seeks to promote accountability in the use of SIM cards and sets mechanisms that will make it difficult for criminals to commit mobile phone, internet or electronic communication-aided criminal activities. At the same time, it will provide law enforcement agencies with tools to deter the commission of wrongdoings and come up with needed evidence trails that can easily lead to the resolution of cases, Gatchalian ended. Gatchalian muling ihahain ang panukalang SIM card registration Pursigido si Senador Win Gatchalian na isabatas ang pagpaparehistro ng lahat ng subscriber identity module (SIM) cards na ginagamit sa bansa upang maprotektahan ang publiko mula mga gumagawa ng mga ilegal at mapanlinlang na mga gawain. Ang plano ni Gatchalian na muling maghain ng panukalang batas na nagmamandatong iparehistro ang lahat ng SIM card sa bansa ay isang paraan upang masawata ang mga mapanlinlang na digital activities. "Dapat maintindihan ng mga kababayan natin ang proseso ng paggawa ng batas. Ang may kapangyarihan na gumawa ng batas ay ang lehislatura pero hindi magiging batas ang isang panukala kung walang pirma ng presidente at ang ehekutibo rin ang magpapatupad ng batas," ayon kay Gatchalian kasunod ng pag veto ni Pangulong Duterte sa naturang panukala. Isa si Gatchalian sa mga naghain ng panukalang batas hinggil sa pagpaparehistro ng SIM card. Ang kanyang bersyon ay ang Senate Bill (SB) 176 o ang "Act Requiring The Registration Of All Users of Pre-Paid Subscriber Identity Module (SIM) Cards." "Ito ang isa sa mga una kong ihahain 'pag tayo ay nakabalik sa senado. Pero ihihiwalay ko ang panukala para sa social media para mas malalim at mas komprehensibo 'yung detalye pagdating sa pagmamandato nito. Aminado ako na ang social media ay nagagamit ngayon sa maraming hindi magagandang bagay. Unang una, yung mga troll, ako mismo nabiktima. Aatakihin ka at sisirain ang puri mo," sabi ng re-electionist na senador. "Malawak ang sakop ng social media. Saklaw pa ba ng NTC (National Telecommunications Commission) 'yung Facebook, Instagram o Tiktok accounts na ino-operate sa China? May mga ganun na komplikasyon na dapat ayusin. Ako naman ay bukas na ayusin pa 'yung batas para maging klaro. But in theory, dapat totoong tao lang ang mag register sa social media," aniya. Iginiit ni Gatchalian na kailangang iparehistro ang SIM cards dahil inaabuso ng mga kriminal ang anonymity o kawalan ng pagkakakilanlan kaya naisasagawa nila ang kanilang mga ilegal na gawain at ito ay nakakabawas sa kumpiyansa ng publiko na mag online o digital transaction gamit ang kanilang mobile phones bunsod na rin ng kanilang pag-aalala na mabiktima ng mga manloloko. Ang panukalang batas ni Gatchalian ay naglalayong isulong ang pananagutan kung may mga paglabag sa mga umiiral na batas kontra sa mga gawaing gamit ang SIM card. Nagtatakda rin ito ng mga mekanismo upang masawata ang mga kriminal na gumagamit ng mobile phone, internet o mga electronic communication sa pagsasagawa ng krimen. Sa nasabing panukala, magkakaroon na ng paraan ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas na masugpo ang mga krimeng may kinalaman sa paggamit ng SIM card o magkaroon ng ebidensya na hahantong sa pagresolba ng mga kaso, pagtatapos ni Gatchalian.