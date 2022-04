PHILIPPINES, April 12 - Press Release April 12, 2022 De Lima tagged as the 'Pinaka' Senator Re-electionist Senator Leila M. de Lima's supporters, representatives, surrogates or proxies tagged her as the "Pinaka" Senator for standing out among other public servants for her courage to fight for her principles and advocacies. In recent campaign rallies in Tanay, Antipolo and Puerto Prinsesa, Palawan, De Lima's Chief-of-Staff and Deputy Campaign Manager, Atty. Fhillip Sawali, introduced De Lima through a spoken poetry highlighting how she becomes the "Pinaka" Senator. "Sa mga patayan, pinakaunang lumaban. Sa paggiit sa karapatan, pinakamatapang. Pinakamabibigat na laban, hindi inurungan—EJKs, West Philippine Sea, ABS-CBN shutdown, Pharmally, Mindanao martial law, terror law, mga loko-loko at palpak sa gobyerno. Sinagupa niya'y pinakamalalakas, kaya pinakasiniraan, pinakabinastos, tinarget ng disinformation at fake news. "Pinakapinahirapan, pinaka-inapi. Kaya mahigit 5 years na siyang pinaka-pinakulong sa Crame. Sino pa nga ba? Senador nating pinaka. Walang iba: si Leila M. de Lima! Walang ibang mas ilalaban ang ipinaglalaban mo, si Leila de Lima ang pinaka-Palaban para sa Pilipino," Sawali said. De Lima, who is running under the Robredo-Pangilinan ticket, earlier shared that she relies heavily on her campaign team, representatives, proxies and handwritten statements from PNP Custodial Center, Camp Crame to mount a strong campaign from detention. Sawali pointed out how De Lima, despite personal hardships brought by her persecution and detention, never failed to fulfill her mandate by pushing for worthy measures, including the Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) bill, which was signed into law on April 17, 2019. "Kahit nakakulong, siya'y tumutulong. Si Senator Leila ang Ina ng 4Ps Law kaya tuloy-tuloy ang ayuda sa 4.3 milyong pamilya o mahigit 17 milyong mahihirap na nasasalba lalo't may pandemya," Sawali said. In separate campaign rallies held in Pangasinan and Pampanga, Atty. Dino de Leon, De Lima's spokesperson, described her as the bravest Senator who unwaveringly fights for truth and justice. "Limang taon na pong nakakulong si Senator Leila de Lima. Siya ay ipinakulong ni Rodrigo Duterte dahil siya ang nag-iisang pinakamatapang na nanindigan para sa sambayanang Pilipino. Nung lahat ng tao ay natatakot, nung ang lahat ng tao ay tumatahimik, may nag-iisang Leila de Lima na nakipaglaban para sa ating lahat," De Leon said. "Ang sigaw ni Senator Leila de Lima, Hustisya! Para sa malawakang patayan sa ilalim ni Rodrigo Duterte, kasama na ang mga aktibista, kasama ang mga abogado, kasama ang mga kabataan, kasama ang pamilya nila, na hanggang ngayon, hindi nila alam kung sinong pumatay sa mga anak nila—Hustisya! "Para sa pambabastos sa mga kababaihan at pang-aapi sa mga Lumad—Hustisya! Para sa pagpapatahimik at panggigipit sa mga nasa media kasama na ang pagpapasara sa ABS-CBN—Hustisya! Para sa pamimigay sa ating teritoryo sa West Philippine Sea—Hustisya! At para sa malawakang pagnanakaw sa ilalim ng administrasyong Duterte gaya ng sa Pharmally—Hustisya!" he added. In support to De Leon's statement, the crowd responded, "Hustisya! Hustisya!" As someone launching a campaign from prison, De Lima earlier said that her continued unjust detention would never prevent her from fighting for her advocacies, especially with all the help, compassion and love she receives from supporters who are offering their time and resources to campaign for her.