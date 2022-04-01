إطلاق الوجه الجديد لعدسات ICOLORS بالوطن العربي
EINPresswire.com/ -- أعلنت شركة العرفج عن إطلاق الوجه الجديد لحملات ترويج عدسات ICOLORS، وهو المنتج الذي لاقى إقبالاً كبيراً منذ
طرحه في مراحله الأولى في الأسواق العربية والخليجية.
جاء ذلك خلال حفل ترويجي نظمته شركة Hubplus Events بفندق هيلتون الرياض في المملكة العربية السعودية، حيث تم إطلاق مصممة الأزياء السعودية الشهيرة السيدة العنود بدر، صاحبة العلامة التجارية المعروفة "ليدي فوزازا"، خلال الحفل، كوجه إعلاني للحلة الجديدة للعدسات، وسط حضور لافت من الطبقات الراقية والمعنيين بعالم الجمال والتجميل.
والعنود بدر هي أحد أهم المؤثرين والرموز في مجال الموضة والأزياء في الوطن العربي والعالم، حيث استطاعت أن تضع بصمتها في مجال الأناقة والألبسة الجاهزة فنالت العديد من الجوائز إحداها عن أفضل مصممة أزياء محلية وفق مجلة "غراتسيا" الايطالية، ويتابعها مئات الآلاف على قناة الاتصال الاجتماعي إنستغرام، وقد درست العنود بدر في باريس والولايات المتحدة، واختيارها كوجه جديد لعدسات ICOLORS يعتبر إضافة ترويجية نوعية للمنتج نظراً لما تتمتع به من شهرة واسعة في عالم الأزياء والموضة.
وقال السيد/ محمد عصام (أحد مالكي العلامة التجارية) إن عدسات ICOLORS مصممة وفقاً لأعلى المعاير الخاصة بصناعة العدسات، وتساعد على الاحتفاظ بالرطوبة وتوفير الملاءمة المريحة، موضحا أن هذه العدسات تتمتع بسطح فائق النعومة مما يساعد على تجنُّب الشعور بإرهاق العين أو تهيّجها.
وأوضح أن الشركة تراعي في منتجات العدسات أرقى معايير السلامة للعين مع إضفاء مسحة جمالية تزيد من رونقها وراحتها وجمالها، وأنها تحرص على توفير الألوان الساحرة والمختلفة لتناسب كافة الأذواق.
عن العرفج للتجارة والإستيراد:
تأسست شركة العرفج للتجارة والاستيراد كشركة وطنية سعودية في الرياض العاصمة الإقليمية الرسمية للمملكة العربية السعودية في عام 1970، وقد تأسست الشركة على يد المؤسس الراحل للكيان الشيخ محمد بن أحمد العرفج وحيث يترأس الشركة حالياً رئيسها السيد عصام بن محمد العرفج.
تعتبر الشركة واحدة من أوائل الوكلاء في المملكة العربية السعودية.
ونظراً لنطاق الأنشطة الموسعة في السوق المحلية ومع السمعة الحسنة التي اكتسبتها على مر السنين، بدأت الشركة في تنويع مواردها واتفاقياتها كوكيل وموزع للشركات في شتى دول العالم .
للتواصل مع قسم الاعلام فيHubplus Events :
الاسم: ربيع مالك اللأعور
المنصب: أخصائي تسويق ووسائل التواصل الاجتماعي
رقم التواصل:
+971 4 299 9398
بريد إلكتروني:
rabie@hubplus-event.com
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يتم إصدار هذا البيان الصحفي من خلال وكالة الأنباء العربية (www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعه بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية بنتائج™ مضمونة
Rabie Malek El Aawar
طرحه في مراحله الأولى في الأسواق العربية والخليجية.
جاء ذلك خلال حفل ترويجي نظمته شركة Hubplus Events بفندق هيلتون الرياض في المملكة العربية السعودية، حيث تم إطلاق مصممة الأزياء السعودية الشهيرة السيدة العنود بدر، صاحبة العلامة التجارية المعروفة "ليدي فوزازا"، خلال الحفل، كوجه إعلاني للحلة الجديدة للعدسات، وسط حضور لافت من الطبقات الراقية والمعنيين بعالم الجمال والتجميل.
والعنود بدر هي أحد أهم المؤثرين والرموز في مجال الموضة والأزياء في الوطن العربي والعالم، حيث استطاعت أن تضع بصمتها في مجال الأناقة والألبسة الجاهزة فنالت العديد من الجوائز إحداها عن أفضل مصممة أزياء محلية وفق مجلة "غراتسيا" الايطالية، ويتابعها مئات الآلاف على قناة الاتصال الاجتماعي إنستغرام، وقد درست العنود بدر في باريس والولايات المتحدة، واختيارها كوجه جديد لعدسات ICOLORS يعتبر إضافة ترويجية نوعية للمنتج نظراً لما تتمتع به من شهرة واسعة في عالم الأزياء والموضة.
وقال السيد/ محمد عصام (أحد مالكي العلامة التجارية) إن عدسات ICOLORS مصممة وفقاً لأعلى المعاير الخاصة بصناعة العدسات، وتساعد على الاحتفاظ بالرطوبة وتوفير الملاءمة المريحة، موضحا أن هذه العدسات تتمتع بسطح فائق النعومة مما يساعد على تجنُّب الشعور بإرهاق العين أو تهيّجها.
وأوضح أن الشركة تراعي في منتجات العدسات أرقى معايير السلامة للعين مع إضفاء مسحة جمالية تزيد من رونقها وراحتها وجمالها، وأنها تحرص على توفير الألوان الساحرة والمختلفة لتناسب كافة الأذواق.
عن العرفج للتجارة والإستيراد:
تأسست شركة العرفج للتجارة والاستيراد كشركة وطنية سعودية في الرياض العاصمة الإقليمية الرسمية للمملكة العربية السعودية في عام 1970، وقد تأسست الشركة على يد المؤسس الراحل للكيان الشيخ محمد بن أحمد العرفج وحيث يترأس الشركة حالياً رئيسها السيد عصام بن محمد العرفج.
تعتبر الشركة واحدة من أوائل الوكلاء في المملكة العربية السعودية.
ونظراً لنطاق الأنشطة الموسعة في السوق المحلية ومع السمعة الحسنة التي اكتسبتها على مر السنين، بدأت الشركة في تنويع مواردها واتفاقياتها كوكيل وموزع للشركات في شتى دول العالم .
للتواصل مع قسم الاعلام فيHubplus Events :
الاسم: ربيع مالك اللأعور
المنصب: أخصائي تسويق ووسائل التواصل الاجتماعي
رقم التواصل:
+971 4 299 9398
بريد إلكتروني:
rabie@hubplus-event.com
###
يتم إصدار هذا البيان الصحفي من خلال وكالة الأنباء العربية (www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعه بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية بنتائج™ مضمونة
Rabie Malek El Aawar
Hubplus Events
+971 4 299 9398
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