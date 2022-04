Gamestream s’associe à Microsoft Azure pour une Démo Cloud Gaming de 5 jeux vidéo attendus en 2022

Gamestream s’associe à Microsoft Azure pour le London Games Festival 2022 autour d'une Démo Cloud Gaming gratuite de 5 nouveaux jeux

PARIS, 75015, FRANCE, April 1, 2022 / EINPresswire.com / -- Gamestream , le leader mondial des solutions de Cloud Gaming à destination des professionnels, et Microsoft Azure viennent de conclure un partenariat technologique pour fournir une Démo Cloud Gaming gratuite de cinq nouveaux jeux sélectionnés par le comité d’organisation du London Games Festival . Les joueurs du monde entier pourront accéder et jouer en un seul clic à une démo des futurs jeux vidéo Paper Trail, Grimoire Groves, Lab Rat, Mask of the Rose et Silt.En s’appuyant sur les technologies de Gamestream et Microsoft Azure, le London Games Festival souhaite offrir une expérience inédite et démontrer le potentiel du Cloud Gaming dans les secteurs du jeu vidéo et du divertissement interactif.Du 1er au 10 avril, des millions de joueurs du monde entier présents ou connectés au London Games Festival pourront simultanément visionner et jouer à une démo gratuite de 60 minutes de ces 5 titres emblématiques, sans avoir besoin d’une console ni d’un téléchargement. Un simple PC équipé du système d’exploitation Windows suffira.Les jeux sélectionnés par le festival seront lancés en 2022. En avant-première exclusive, les joueurs auront notamment la possibilité de résoudre les énigmes de l’aventure satirique Lab Rat; de se lier d’amitié avec des créatures magiques pour restaurer la fabuleuse forêt de Grimoire Groves ; de plonger dans les abysses de l’océan de Silt pour lever le voile sur des mystères oubliés ; et de faire un saut dans le Londres de 1862 et mener l’enquête dans Mask of the Rose.Gamestream est devenu le partenaire de choix en matière d’expérience de Cloud Gaming en marque blanche. Ce partenariat fait suite au succès du lancement, lors des derniers Game Awards 2021, de la Démo Cloud Gaming gratuite du jeu « A Plague Tale: Innocence » pour le compte de l’éditeur Focus Entertainment. Gamestream confirme ainsi son avance technologique et sa capacité à offrir des expériences de jeu de premier ordre à ses partenaires, mais également à leurs utilisateurs finaux.Comme l’explique Ivan Lebeau, président et co-fondateur de Gamestream : « Après avoir collaboré avec Focus Entertainment et Ubisoft, nous sommes impatients d’offrir avec les équipes de Microsoft Azure une nouvelle expérience de jeu inédite et innovante aux gamers du monde entier réunis à l’occasion du London Games Festival. Ce partenariat confirme l’avancée technologique prise par Gamestream sur le marché du Cloud Gaming et témoigne de la montée en puissance des services basés sur le cloud. Nous sommes fiers de voir Gamestream aux avant-postes des nouvelles disruptions en matière d’usage de jeux vidéo. Elles permettent à toujours plus de joueurs de se connecter de manière transparente, où qu’ils soient dans le monde. »« Nous sommes ravis de nous associer au London Games Festival et à Gamestream afin d’offrir aux joueurs la possibilité de tester cinq nouveaux jeux issus de la sélection officielle du Festival. Chez Microsoft, nous avons à cœur d’aider les créateurs de jeux à concrétiser leur démarche et à toucher le plus grand nombre de joueurs. Il s'agit là d'un exemple parfait de la manière dont Microsoft Azure aide les créateurs à créer des expériences de jeu à échelle mondiale à partir du meilleur Cloud de sa catégorie et en partenariat avec un acteur aussi reconnu que Gamestream » , assure Harvey Eagle, directeur d'Azure Gaming, Royaume-Uni.« Le London Games Festival cherche pour chacune de ses éditions à proposer à ses visiteurs des expériences de jeu inédites et passionnantes, ajoute Michael French, le directeur du festival. Offrir des démos Cloud Gaming aux gamers du monde entier est non seulement une manière de rendre plus accessibles les meilleures créations en matière de jeux vidéo présentes sur le London Games Festival, mais c’est également un nouveau pas franchi en matière d’expériences interactives pour les participants aux événements et festivals organisés dans le monde ».Les démos seront accessibles de 12 heures à 22 heures (heure de Londres) directement sur le site Web du London Games Festival. Lionel Adam, vice-président de Gamestream, animera le lundi 4 avril à 11 h 30 une conférence sur les enjeux et opportunités du Cloud Gaming pour les développeurs et éditeurs de jeux vidéo.Pour plus d’informations, veuillez consulter le site-----------------------À propos de GamestreamGamestream est le leader mondial des solutions de Cloud Gaming en marque blanche. L’entreprise française dispose d’une technologie permettant d’offrir à tous, partout et à tout instant une expérience de jeu inégalée sur tous les appareils. Sa technologie dotée de très hautes performances, combinée à un catalogue de jeux vidéo pensé pour un environnement familial, fait d’elle le partenaire de choix des éditeurs de jeux, des opérateurs télécoms et des acteurs de l’hospitalité.La solution Gamestream est déployée en marque blanche en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, notamment par Etisalat (UAE), Telkom Indonesia, Sunrise (Suisse), Chunghwa Telecom (Taïwan), Bouygues Telecom (France), Telekom Slovenije (Slovénie) ou encore par le groupe Accor.En décembre 2020, Gamestream a dévoilé Pleio, sa marque de Cloud Gaming grand public, disponible en première mondiale chez Bouygues Telecom.En janvier 2022, Ubisoft a signé un partenariat technologique avec Gamestream.Basée à Paris et Nancy, Gamestream emploie 42 personnes.Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.gamestream.biz