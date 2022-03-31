Content Influence on Buying Decisions during Ramadan - RedSeer

سترى المملكة العربية السعودية انتعاشًا مع وصول إنفاق المستهلكين إلى أكثر من ملياري دولار على الإنترنت خلال شهر رمضان في عام 2022 ؛ تقرير RedSeer