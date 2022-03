Création de l’Alliance Saint-Laurent pour la reconnaissance du Fleuve Saint-Laurent comme sujet de droit

A Legal personality to the Saint-Lawrence River

La personnalité juridique du Fleuve est un outil légal qui facilitera la mitigation des impacts des changements climatiques qui menacent les écosystèmes du Saint-Laurent.” — Yenny Vega Cardenas

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, March 30, 2022 /EINPresswire.com/ -- L’Observatoire international des droits de la Nature (OIDN) est fier d’annoncer la création de l’Alliance Saint-Laurent pour la reconnaissance du Fleuve Saint-Laurent comme un sujet de droit.

Dans le cadre du projet visant à reconnaître la personnalité juridique et des droits au Fleuve Saint-Laurent, l’OIDN souhaite que le Québec et le Canada se dotent d’un puissant instrument juridique pour améliorer la protection de ce cours d’eau.

L’OIDN travaille depuis plusieurs mois à bâtir une alliance visant la reconnaissance de la personnalité juridique du Fleuve et de ses droits essentiels, de même que l’institution d’un comité de Gardiens et Gardiennes qui représenteront la voix du Saint-Laurent. Sa démarche s’inspire de celle qui a mené à la reconnaissance des droits de la rivière Magpie-Muteshekau Shipu sur la Côte Nord du Québec, à laquelle l’Observatoire a pris part l’an dernier.

« Ce changement de paradigme implique la reconnaissance que le Fleuve peut subir un préjudice et qu’il doit recevoir une réparation pour son propre bénéfice », affirme l’avocate et présidente de l’OIDN, Me Yenny Vega Cárdenas.

« Les partenariats avec des premières Nations ainsi qu’avec les communautés riveraines seront également de mise pour assumer nos responsabilités vis-à-vis la Nature et pour construire un programme de Gardiens ancestraux et Gardiens légaux du Fleuve », affirme Alexandra Baer, responsable des liens avec les Premières Nations de l’OIDN.

« L’eau, source de vie, nous rassemble et nous unit. S’il y a une chose qui nous unit, allochtones et autochtones, c’est bien le Fleuve. Nous sommes en ce sens tous interreliés et responsables de le protéger » affirme Ivy Hamelin, membre de la communauté Micmac de Gespeg et Leader des partenariats autochtones à l’OIDN.

« Aujourd’hui nous comptons sur l’appui de 15 municipalités qui ont adopté une résolution afin de se joindre à l’Alliance Saint-Laurent, ainsi que cinq (5) nations Innu, via le Conseil Tribal de Mamuitun, sept (7) organisations non gouvernementales (ONG), 2 500 citoyens ainsi que deux (2) Centres de recherche portant sur l’eau et les écosystèmes au Québec », ajoute Kayley Laura Lata, responsable aux affaires politiques à l’OIDN.

« La participation de tous ces partenaires est fondamentale pour la réussite de la construction d’un modèle innovateur de protection holistique et participative du Fleuve Saint-Laurent. », affirme Inès Benadda, vice-présidente à l’OIDN.

Nous invitons la population du Québec à appuyer ce changement de paradigme qui assurera une véritable protection des cours d’eau en demandant aux autres municipalités du Québec de se joindre à Alliance. « Ensemble, nous ferons de la protection du Fleuve, désigné comme un lieu historique en application de la Loi sur le patrimoine culturel, une priorité pour le Québec. Pareille priorité sera accordée à son bassin versant. », conclut Daniel Turp, président du Conseil d’administration de l’OIDN.

CONTACTS

Alexandra Baer et Kayley Laura Lata, responsables aux communications, oidn.info@observatoirenature.org

Yenny Vega Cardenas, présidente, OIDN : 514 971-8495, présidence.oidn@observatoirenature.org