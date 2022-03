PayRetailers: Os patrocínios esportivos da LATAM são a chave para consolidar nossos propósitos como marca

CONMEBOL Sudamericana & Superliga Americana de Rugby

A PayRetailers apoia o esporte na LATAM como patrocinadora da CONMEBOL e SLAR, com o objetivo de promover a inclusão e a educação financeira nos mercados locais

BARCELONA, SPAIN, March 18, 2022 / EINPresswire.com / -- A PayRetailers apoia o desenvolvimento do esporte na América Latina sendo o patrocinador oficial da CONMEBOL Sul-americana e da Superliga Sul-Americana de Rugby 2022, tendo como propósito promover a inclusão e educação financeira nos diversos mercados locais em que a companhia opera.A PayRetailers é a patrocinadora chave dos esportes na América LatinaNos últimos 2 anos, a PayRetailers tem apostado em investir em patrocínios esportivos em que a companhia pôde manifestar a sua postura em apoiar a paixão dos latino-americanos pelo esporte. Um compromisso que se mantém potencializando os mercados emergentes com uma solução de pagamento completa para os usuários, o que permite consolidar o crescimento da região com a entrada de mercadorias internacionais, que estão operando de forma fácil e segura na América Latina.É importante para a empresa deixar claro o porquê destas alianças e como impactam na expansão e consolidação da marca, para ele, Renato Cassinelli, Supervisor de Relações Públicas da PayRetailers vale ressaltar: "Os patrocinadores esportivos da PayRetailers são uma manifestação da nossa liderança na América Latina e são o reflexo de um grande trabalho local realizado em cada um dos mercados em que a companhia conta com equipes especializadas acompanhados de uma estrutura sólida nos processamentos de pagamentos referentes a toda região".Atualmente, a PayRetailers conta com 7 escritórios em diversos países da América Latina em que, mencionando apenas os principais mercados, temos Brasil, México, Colômbia, entre outros. Oferecemos mais de 250 métodos de pagamentos com uma plataforma em constante inovação graças às equipes que conhecem os diversos mercados em que a companhia atua."Para nós, é muito importante que nossos clientes sintam um apoio sólido por parte da PayRetailers no momento em que decidirem expandir seus negócios para um continente de oportunidades novo e gigante, como é a América Latina, nossos patrocínios esportivos são uma mensagem direta para os latino-americanos, os comerciantes e a indústria, conhecemos o povo, a cultura e sobretudo fazemos parte dela" acrescentou Renato Cassinelli.CONMEBOL Sul-Americana, 2022Pelo segundo ano consecutivo a PayRetailers mantém sua posição de patrocinador oficial de uma das competições mais prestigiadas no mundo do futebol latino-americano, a CONMEBOL Sul-Americana, da qual grandes marcas globais também são patrocinadoras, como a Betfair, EA Sports, QATAR Airways, DHL, AMSTEL, Bridgestone e MG Motors, todas elas apostando no esporte latino-americano.O futebol é o esporte rei por excelência na na América Latina, região em que a PayRetailers é uma das possibilidades de pagamento líderes no setor, realizando operações desde 2017, sendo este patrocínio o primeiro reflexo de crescimento da companhia em um curto prazo, apoiando o desenvolvimento em todo o caminho da educação e da inclusão financeira nos diversos mercados emergentes.Graças a isso, a marca está construindo novas aberturas entre os consumidores latinos e as companhias que oferecem produtos e serviços nas plataformas digitais em que hoje em dia cada vez mais pessoas contam com novos acessos e facilidade digitais quem permitem uma maior inclusão, progresso e empatia.Superliga americana de rugby ( SLAR ), 2022Em 2022, a PayRetailers conta com um novo integrante na família de patrocínios esportivos com a SLAR sendo o primeiro torneio profissional de Rugby da América do Sul. Sem dúvida nenhuma, um grande avanço para o esporte no continente, impulsionando a disciplina e a paixão compartilhada pelos jogadores e entusiastas.Cada vez mais este esporte está conseguindo uma visibilidade maior em todo o continente, além de um nível de jogo que cresce a passos largos e alguns valores diferentes de outros esportes. Graças a eles a marca da PayRetailers terá uma presença importante nas transmissões ao vivo das partidas nos canais importantes como ESPN obtendo uma repercussão mundial.Além do patrocínio, a PayRetailers apoiará a SLAR em todos os níveis como sócio oficial, incluindo venda de ingressos e merchandising. A PayRetailers garante formas seguras, simples e confiáveis de pagar para que todos os fãs paguem por sua diversão, além de oferecer experiências únicas.Esta experiência histórica coloca a PayRetailers novamente como líder de inclusão e diversidade dentro da região.Sobre o PayRetailersFundada em 2017, a PayRetailers é uma empresa líder em serviços de pagamento com sede na Espanha e com escritórios regionais em Malta, México, Argentina, Brasil, Chile e Colômbia.Sua principal plataforma de pagamento online é uma solução unificada que integra mais de 250 métodos de pagamento, incluindo alternativas de pagamento online em moeda local, como pagamentos em dinheiro, cartões de crédito/débito, banco online, códigos QR e uma ampla variedade de eWallets.A plataforma de pagamento da PayRetailers faz uso da tecnologia API para conectar consumidores latino-americanos com o comércio internacional, oferecendo uma experiência de pagamento perfeita.Do ponto de vista do negociador, a solução tem a vantagem de eliminar os obstáculos associados à integração de vários compradores e métodos de pagamento ao configurar diferentes entidades locais e gerenciar os processadores de pagamento e reembolso individualmente.Para mais informações sobre a empresa e sua solução tecnológica, visite www.payretailers.com