Oktacom Inc. erhält die internationale Telekommunikationslizenz 214

VANCOUVER, CANADA, March 17, 2022 /EINPresswire.com/ -- Upco International Inc. (CSE: UPCO) (OTC Pink: UCCPF) (FSE: U06) (“Upco” oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass Oktacom Inc. - ein Telekommunikationsunternehmen und Tochtergesellschaft von UPCO - die internationale Telekommunicationslizenz 214, geregelt in den Vereinigten Staaten von Amerika, gewährt wurde.

Diese Lizenz, von der Bundeskommunikationskommission, stellt eine große Chance für Oktacom und seine Aktionäre dar. Es ermöglicht dem Unternehmen, Telekommunikationsdienste zwischen den USA und anderen Ländern zu erbringen, und fördert das Wachstum, da es seine Dienste direkt und nicht über Drittanbieter anbieten kann. Genauer gesagt, es ermöglicht Oktacom wie folgt:

1. Um ein einrichtungsbezogenes internationales Telekommunikationsunternehmen zu werden, das den 47 CFR §§ 63.21, 63.22 unterliegt.

2. Um ein weiterverkaufsbezogenes internationales Telekommunikationsunternehmen zu werden, das den 47 CFR §§ 63.21, 63.23 unterliegt.

3. Abtretung oder Übertragung der Kontrolle über eine internationale Behörde nach Abschnitt 214 in Übereinstimmung mit 47 CFR §§ 63.24.

4. Überschreiten der ausländischen Benchmarks, die für Telekommunikations-Radiolizenznehmer gemäß 47 U.S.C. gelten.

Dieser Rahmen stellt sicher, dass der US-Markt vor potenziell wettbewerbswidrigem Verhalten eines Telekommunikationsunternehmens mit Marktmacht in einem anderen Land geschützt wird. Außerdem sind Privatanschlüsse, vermittelte Ferngespräche, Prepaid-Dienste und Telefonkartendienste möglich.

In Übereinstimmung mit der Marketing- und Geschäftsstrategie von Oktacom tritt das Management in eine zweite Expansionsphase ein und hat ein neues Ziel auf dem Balkan ausgemacht, die aufeinander abgestimmte Dienste anbietet: Sprachtelefonie, Telekommunikationsunternehmen und Verkehrsabschluss. In den kommenden Wochen wird Oktacom eine Absichtserklärung abgeben, um ein offizielles Angebot zum Erwerb dieses Unternehmens zu unterbreiten.

Der erfolgreiche Abschluss dieser Transaktion wird der Gruppe eine starke Präsenz in dieser Region verschaffen, die ihre Reichweite vergrößern und ihre Einnahmequellen stärken wird. Oktacom Inc. untersucht auch den Markt, um Dienstleistungen in den Bereichen Glasfaseroptik, Mobile Virtual Network Operator und Internet der Dinge anzubieten.

Über Oktacom Inc.

Oktacom Inc. ist ein Telekommunikationsunternehmen, das effektive, qualitativ hochwertige Kommunikation zu wettbewerbsfähigen Preisen in Nischenmärkten weltweit anbietet. Das Unternehmen wurde 2014 von einem Team aus erfahrenen Telekommunikations- und Finanzspezialisten gegründet.

Es ist in verschiedenen Ländern im Großhandel tätig und wird von Upco International betrieben, ein börsennotiertes Unternehmen, das die Zukunft in der Technologieentwicklung sieht.

Über Upco International

UPCO International Inc. ist ein Cloud-basiertes Mobilfunkunternehmen, das qualitativ hochwertige Sprachdienste für einen Markt anbietet, der durch die wachsende Aktivität im Bereich der Online-Kommunikation und des Online-Handels geprägt ist.

UPCO ist ein lizenzierter Global Telecom Carrier im internationalen VoIP (Voice over IP) Großhandelsgeschäft. UPCO hat eine Software-Anwendung für Apple iOS und Android entwickelt, ähnlich wie SKYPE und WhatsApp, und mit der bevorstehenden Hinzufügung des Upco e-Wallet.