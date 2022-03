La fiscal general James pide al Servicio Meteorológico Nacional que aumente la accesibilidad lingüística para las alertas de clima severo

Citando las secuelas mortales del huracán Ida, la fiscal general James presiona por la expansión de la accesibilidad lingüística en los sistemas de alerta de emergencia

NUEVA YORK – La fiscal general de Nueva York, Letitia James, envió una carta a la Secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Gina Raimondo, y a la Directora Interina del Servicio Meteorológico Nacional, Mary C. Erickson, solicitando una mayor accesibilidad lingüística para las alertas de clima severo. Actualmente, las alertas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), que se emiten antes de un evento climático severo, no son accesibles en ningún idioma, excepto en inglés y español. Antes del huracán Ida, que devastó Nueva York en septiembre del 2021, se enviaron alertas del NWS a los neoyorquinos solo en inglés y español para advertirles de la inminente tormenta. La tormenta causó 18 muertes en Nueva York, y la mayoría de esas personas eran de ascendencia asiática y no hablaban o tenían un dominio limitado del inglés o el español.

"El idioma nunca debe ser una barrera para la información crítica que podría salvar vidas", dijo la fiscal general James. "El Servicio Meteorológico Nacional debe trabajar con otras agencias para garantizar que todas las comunidades de inmigrantes puedan ser advertidas de manera efectiva de futuras crisis relacionadas con el clima y se les dé la misma oportunidad de sobrevivir. Es nuestra responsabilidad mantener a nuestra gente segura, y para hacerlo, debemos ampliar la accesibilidad lingüística en nuestros protocolos de seguridad".

En septiembre del 2021, el huracán Ida devastó el noreste y destruyó la ciudad de Nueva York. Al menos 91 personas murieron en nueve estados, incluidas por lo menos 18 muertes por ahogo en Nueva York por inundaciones repentinas. El NWS envió una serie de Alertas de Emergencia Inalámbricas (WEA) a todos los teléfonos habilitados con WEA en la ciudad de Nueva York, advirtiendo de una emergencia de inundación repentina "catastrófica". Estas alertas se emitieron solo en inglés y español, que no son los idiomas principales para muchas de las comunidades de inmigrantes de Nueva York.

Hay aproximadamente 700 idiomas y dialectos diferentes hablados en la ciudad de Nueva York. Casi todas las víctimas que perdieron la vida por la destrucción del huracán Ida en la ciudad de Nueva York eran inmigrantes de Trinidad, Nepal y China, con idiomas primarios que no eran ni el inglés ni el español. Dado el número de inmigrantes que hablan idiomas distintos del inglés y el español, la fiscal general James solicita al NWS a enviar alertas por lo menos en los idiomas más comúnmente hablados por los residentes de la ciudad de Nueva York con dominio limitado del inglés: chino (tanto tradicional como simplificado), ruso, francés criollo, bengalí y coreano, además del español.

El Departamento de Comercio ha emitido una guía sobre órdenes ejecutivas destinadas a garantizar que los programas con asistencia federal sean accesibles para todas las personas, incluidas las personas con dominio limitado del inglés. En 2014, después de la pérdida trágica de vidas por eventos climáticos extremos en comunidades de habla hispana debido a la falta de alertas de seguridad en español, el NWS recomendó que se estableciera un procedimiento más efectivo para que los servicios de advertencia para las personas que no hablan inglés reciban alertas de eventos climáticos severos. La fiscal general James está pidiendo al NWS y al Departamento de Comercio que desarrollen rápidamente la capacidad de proporcionar alertas de clima severo a todos los estadounidenses, independientemente del idioma que hablen.

La agencia de manejo de emergencias de la ciudad de Nueva York mantiene un sistema de alertas de opción, conocido como NotifyNYC, y estas alertas están disponibles en un gran número de idiomas. Sin embargo, los residentes de la ciudad deben registrar proactivamente sus números de teléfono celular y / o direcciones de correo electrónico para recibir estas alertas. No hay indicaciones de que la mayoría de los residentes en comunidades de inmigrantes estén inscritos para recibir estas alertas.

"El huracán Ida devastó la costa este, el estado de Nueva York y la comunidad de Queens. El distrito de Queens sufrió gran daño a la propiedad cuando la gente perdió sus hogares, automóviles y posesiones materiales", dijo la representante estadounidense Grace Meng. "Lo peor de todo es que nuestra comunidad de Nueva York perdió 18 vidas por las inundaciones repentinas causadas por el huracán. Desafortunadamente, alertas de clima severo no fueron accesibles en otros idiomas que no fueran el inglés y el español, dejando a muchas personas en mi distrito y en nuestra ciudad sin conocimiento de la urgencia de las inundaciones repentinas. Hemos visto estos cambios en otras áreas de la ciudad de Nueva York en el pasado, pero es triste que la pérdida de vidas sea lo que se necesita para que las actualizaciones clave del servicio meteorológico estén disponibles para las comunidades de la ciudad de Nueva York que no hablan inglés. Aplaudo a la fiscal general James por su compromiso de garantizar que los servicios de nuestro estado sean accesibles para las personas con dominio limitado del inglés, y apoyo su solicitud al Servicio Meteorológico Nacional para aumentar la accesibilidad lingüística para las alertas de clima severo".

"Las emergencias climáticas pueden ser una cuestión de vida o muerte en cualquier idioma, pero sin un sistema inclusivo de accesibilidad lingüística, el Servicio Meteorológico Nacional tiene el riesgo de poner a las comunidades inmigrantes en un peligro aún mayor", dijo el senador estatal John Liu. "Obtener información importante que salve vidas a todas las comunidades de manera oportuna debe ser una prioridad durante los eventos climáticos severos, y la fiscal general James tiene razón al llamar la atención sobre este asunto".

"Nueva York es uno de los lugares más diversos del mundo, y es importante que todos los neoyorquinos tengan acceso a transmisiones y alertas de emergencia, especialmente durante eventos climáticos extremos", dijo el asambleísta estatal Ron Kim. "Agradezco a la fiscal general Letitia James por su postura sobre el aumento de la accesibilidad lingüística en las comunidades de inmigrantes".

"La carta de la fiscal general James habla de un tema que he enfatizado durante mucho tiempo. La traducción no es sólo un asunto de conveniencia; proveer información traducida, culturalmente sensible y accesible es vital para la seguridad de AAPI y las comunidades de inmigrantes", dijo Yuh-Line Niou, miembro de State Assembly. "Durante mucho tiempo he luchado por la expansión de los servicios de traducción a nivel estatal y apoyo de todo corazón el llamado de la fiscal general James para que el gobierno federal siga nuestro ejemplo. La próxima tormenta podría llegar cualquier día, y no podemos permitir que se pierdan más vidas debido a la falta de comunicación en un idioma que la gente pueda entender. La traducción ayuda a garantizar que la comunidad de AAPI sea incluida, respetada, protegida y atendida adecuadamente por el gobierno. Es un paso clave hacia la equidad".

"El acceso al idioma es una cuestión de supervivencia para las comunidades que no hablan inglés durante las emergencias. Imagine su teléfono haciendo sonar una alerta, advirtiéndole de un peligro inminente y viendo solo una cadena incomprensible de letras", dijo Julie Won, concejal de la ciudad de Nueva York. "Esa fue la realidad de tanta gente en Woodside, Sunnyside, Astoria y Long Island City durante el huracán Ida el verano pasado. La fiscal general James tiene razón al pedir un sistema de alerta de emergencia más inclusivo. Las vidas en mi comunidad ya se han perdido y el NWS tiene la oportunidad de arreglar esto antes de que el número de muertos aumente con la próxima tormenta masiva".

"El año pasado, mi distrito quedó devastado cuando el huracán Ida pasó y se cobró la vida de tres personas que vivían en apartamentos en el sótano", dijo miembro de consejo de la ciudad de Nueva York Sandra Ung. "En distritos como el mío, donde la mayoría de los residentes tienen un dominio limitado del inglés, enviar alertas de clima severo en varios idiomas es vital si queremos salvar vidas. Estoy con la fiscal general James y solicito al NWS garantizar que estas alertas se traduzcan a los idiomas más comúnmente hablados por los neoyorquinos".

"Queens es el distrito más diverso del mundo, y es impensable que en una ciudad con aproximadamente 1.2 millones de miembros de la comunidad AAPI, no tengamos medidas para garantizar que todos y cada uno de los neoyorquinos reciban alertas oportunas sobre emergencias climáticas", dijo Linda Lee, miembro del Consejo de la Ciudad de Nueva York. "No podemos permitir una repetición del huracán Ida, que cobró desproporcionadamente la vida de nuestros vecinos que no hablaban inglés como su idioma principal. Nueva York se enorgullece de ser una ciudad de inmigrantes de diversos orígenes y culturas, y debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para abogar por el bienestar de todas nuestras comunidades".

"Los estadounidenses de origen asiático son la población de más rápido crecimiento en Nueva York y, sin embargo, la accesibilidad lingüística para nuestra comunidad sigue siendo un problema en el que aún no hemos visto ningún progreso significativo", dijo Jo-Ann Yoo, directora ejecutiva de la Federación Asiático-americana. "El huracán Ida tuvo un impacto devastador en nuestra comunidad el año pasado porque muchas personas no podían entender las advertencias que se emitieron. No podemos permitir volver a cometer los mismos errores. Agradecemos a la fiscal general James por su llamado a aumentar el acceso a la traducción de idiomas del Servicio Meteorológico Nacional con respecto a las alertas de clima severo. Esto es simplemente una cuestión de salvar vidas".

El huracán Ida proporcionó evidencia devastadora de las terribles consecuencias cuando las comunidades vulnerables no reciben alertas climáticas y no tienen tiempo para prepararse para tormentas que amenazan la vida", dijeron Jennifer Sun y Thomas Yu, codirectores ejecutivos de Asiatico americanos Por Equidad (AAFE). "Agradecemos a la fiscal general James por abogar por una mayor accesibilidad lingüística en situaciones climáticas severas e urgimos al gobierno federal a actuar rápidamente para expandir la accesibilidad lingüística. Las vidas de muchas familias en nuestras comunidades de inmigrantes dependen de ello".

"Apoyamos la carta de la fiscal general de Nueva York al Servicio Meteorológico Nacional pidiendo que las alertas climáticas de emergencia se traduzcan a idiomas asiáticos", dijo Margaret Fung, directora ejecutiva del Fondo Asiático Americano de Defensa Legal y Educación (AALDEF). "La asistencia lingüística es fundamental para llegar a las diversas comunidades de inmigrantes de Nueva York. En 1992, el Fondo Asiático Americano de Defensa Legal y Educación abogó por la expansión de la asistencia lingüística a los votantes asiático-americanos con dominio limitado del inglés en la ciudad de Nueva York. Después de tres décadas de cobertura bajo la sección 203 de la Ley de Derechos Electorales, el registro y la participación de votantes asiático-americanos en la ciudad de Nueva York ha aumentado constantemente, debido en gran parte a las boletas y la asistencia en chino, coreano y bengalí. El Servicio Meteorológico Nacional puede salvar vidas al expandir la asistencia lingüística en su sistema de alerta de emergencia, e urgimos a NWS a tomar medidas inmediatas para llegar a todos los neoyorquinos, independientemente de su dominio del idioma inglés".

Como lo ilustró descorazonadamente el huracán Ida, las comunidades de inmigrantes e isleños asiáticos americanos del Pacífico (AAPI) de la ciudad de Nueva York son excepcionalmente vulnerables durante los eventos climáticos extremos", dijeron Anita Gundanna y Vanessa Leung, codirectoras ejecutivas de la Coalición para Niños y Familias Asiático-americanos (CACF). "Las razones de esto son complejas e incluyen una falta de familiaridad con las tormentas y los huracanes y la falta de orientación clara y oportuna en sus idiomas nativos. Apoyamos plenamente el llamado de la fiscal general James para que se emitan alertas climáticas en los idiomas que habla nuestra comunidad y vemos esta medida como un primer paso crítico para garantizar que nuestras comunidades de inmigrantes ya no se queden atrás durante los desastres naturales. A medida que la floreciente comunidad AAPI de Nueva York continúa creciendo, nuestro gobierno estatal debe reconocer que el acceso al idioma y los sistemas de comunicación mejorados son clave para crear una Nueva York más segura para todos nosotros".

"Nuestro gobierno tiene la responsabilidad de proteger y proveer a todos sus residentes, sin importar su idioma principal", dijo Murad Awawdeh, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC). "Al no proporcionar alertas climáticas urgentes en idiomas más allá del inglés y el español, nuestro estado deja a millones de neoyorquinos vulnerables a lesiones prevenibles o la muerte, como lo demuestra recientemente la profunda destrucción del huracán Ida. Dejar a algunos neoyorquinos desinformados, excluyéndolos de las alertas críticas que salvan vidas, es fallarles en el nivel más básico y fundamental. Aplaudimos el llamado de la fiscal general Letitia James para una mayor accesibilidad lingüística para las alertas de clima severo, que salvarán millones de vidas amenazadas por desastres naturales cada vez más devastadores. Además, su llamado a la acción subraya la necesidad de ampliar el acceso lingüístico a todos los servicios estatales críticos para los inmigrantes neoyorquinos. Al eliminar estas importantes barreras lingüísticas de los recursos esenciales, nos acercamos más a garantizar un estado de Nueva York equitativo".

KAFSC urge al Servicio Meteorológico Nacional a tomar medidas inmediatas para abordar los idiomas más comúnmente hablados por los residentes de la ciudad de Nueva York con dominio limitado del inglés: chino (tanto tradicional como simplificado), ruso, francés criollo, bengalí y coreano, además del español ", dijo Jeehae Fischer, director ejecutivo del Centro de Servicio Familiar Coreano-americano (KAFSC). "Sería en el mejor interés de las comunidades si se proporcionaran alertas de clima severo en el idioma apropiado en varios idiomas para que colectivamente, como ciudad, podamos estar informados y garantizar que esos grupos de población vulnerable tengan la habilidad de recibir alertas durante eventos climáticos severos. Juntos, debemos hacer más para garantizar que cada persona reciba alertas de eventos climáticos severos en el idioma que hablan".

Este asunto está siendo manejado por los fiscales generales delegados Mihir Desai y Max Shterngel, y los científicos ambientales D Pei Wu y Joseph E. Haas, II, bajo la supervisión de la jefa delegada de la Oficina Monica Wagner. La Oficina de Protección Ambiental está dirigida por Lemuel M. Srolovic. La Oficina de Protección Ambiental es parte de la División de Justicia Social, que está dirigida por la fiscal general delegada en jefe Meghan Faux y supervisada por la primera fiscal general delegada Jennifer Levy.

###