IBQMI®与联合国经济和社会事务部合作，帮助发展中国家工人培养21世纪所需的技能和证书
怀俄明州夏延市- 国际商业和质量管理协会有限责任公司（IBQMI® - https://www.ibqmi.cn）最近宣布与联合国经济和社会事务部达成有益合作SHANGHAI, PUDONG, P.R.CHINA, March 1, 2022 /EINPresswire.com/ -- 国际商业和质量管理协会有限责任公司（IBQMI® - https://www.ibqmi.cn）最近宣布与联合国经济和社会事务部达成有益合作，面向各发展中国家工人提供总额12万美元的奖学金。这些奖学金将提供参加IBQMI®项目的机会，在培训工人的同时，向提供他们建立繁荣商业经济所需的专业资格证书。IBQMI®在全世界受到了广泛认可和接受，它不仅是美国政府承包商、美国商会的正式成员，还是制定行业标准的培训和认证机构，能提供全方位、易获取的在线培训项目。IBQMI®针对联合国项目和伙伴关系的行动计划可点击此处查看。
IBQMI®欧盟/英国董事总经理马塞洛·拉斐尔·阿瓦利亚诺（Marcello Raffaele Avagliano）说：“总的来说，敏捷管理在许多方面已彻底改变了全球工业的面貌。市场对掌握这套方法（包括其所有种类和细微变化）的专业信息技术人士有着不断增长的需求。IBQMI®目前已提供了精益项目管理、看板、全面质量管理和企业架构认证；这些认证被用作展示持证人在诸多专业领域知识和能力的基准和基线。因此，我们十分肯定且乐意向全球亟需奖学金的人提供资助。获得继续教育不仅有助于个人发展，还将给整个社会带来无可估量的影响。我们尊重《联合国宪章》和《2030年可持续发展议程》的原则：“建设一个造福人民、繁荣社会和丰富地球的坚实计划"。
在推出和实施奖学金项目的同时，IBQMI®将提供受益学生的公开视频，探讨新资格证书如何帮助每个人获得专业的工作机会，从而极大地改变他们的生活。可持续发展高级别政治论坛和其他重要的全球会议，包括经社理事会年度伙伴关系论坛，都强调了IBQMI®的行动，并通过联合国经济和社会事务部行动加速平台进一步推动IBQMI®项目。
阿瓦利亚诺说：“在撒哈拉以南非洲，仅有约四分之一的学前教育教师接受了培训。众所周知，如果撒哈拉以南非洲的每个女孩都能完成小学教育，孕产妇死亡率便能降低近70%。作为公司的经理和三个孩子的父亲，我非常高兴为来自世界上50个最贫穷国家的人发放12万美元的IBQMI®奖学金。我们决心将人类从全球不平等的压迫中解放出来"。
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关于 IBQMI®
IBQMI®是一个独立的国际性机构，主要从事开发、采用和使用全球公认、行业领先的信息和管理系统的知识和实践。IBQMI®通过明确专业人员在这些系统中的职能，以及在安全、审计和质量保证中的角色，为所有使用信息系统的企业提供实用的指导、基准和其他有效工具。IBQMI®是美国政府承包商和美国商会的正式成员，制定了世界各地行业使用的全球标准。请访问网站www.IBQMI.cn，获取更多关于IBQMI®培训和认证项目的信息。
媒体联络人
马塞洛·拉斐尔·阿瓦利亚诺，欧盟/英国常务董事
手机: +1307-459-3576
传真: +1307-459-1160
邮箱地址: 238052@email4pr.com
网址: www.ibqmi.org
Marcello Raffaele Avagliano
International Business and Quality Management Institute LLC
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