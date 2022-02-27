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There were 106 press releases posted in the last 24 hours and 185,194 in the last 365 days.

I 89 SB EXIT 6

 

Press Release – Highway / Traffic Notification

I 89 SB BETWEEN EXITS 6 AND 7 WILL BE CLOSED TO ONE LANE OF TRAFFIC DUE TO HAZARDOUSOUS WEATHER CONDITIONS AND A MULTI-VEHICLE CRASH.  

 

THIS INCIDENT IS EXPECTED TO LAST FOR OR UNTIL FURTHER NOTICE.

 

SPECIFIC DETAILS ARE NOT YET AVAILABLLE AND UPDATES WILL BE PROVIDED AS APPROPIATE.

 

MOTORISTES SHOULD  EXPECT DELAYS IN THE AREA, OR SEEK ALTERNARE ROUTES. PLEASE DRIVE SAFELY

Mimi Serna Ginsburg

Emergency Communications Dispatcher I

VSP Williston PSAP

2777 St. George Rd

Williston, VT 05495

802-878-7111  /   PSAP Fax  802-878-3173

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