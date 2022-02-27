I 89 SB EXIT 6
Press Release – Highway / Traffic Notification
I 89 SB BETWEEN EXITS 6 AND 7 WILL BE CLOSED TO ONE LANE OF TRAFFIC DUE TO HAZARDOUSOUS WEATHER CONDITIONS AND A MULTI-VEHICLE CRASH.
THIS INCIDENT IS EXPECTED TO LAST FOR OR UNTIL FURTHER NOTICE.
SPECIFIC DETAILS ARE NOT YET AVAILABLLE AND UPDATES WILL BE PROVIDED AS APPROPIATE.
MOTORISTES SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA, OR SEEK ALTERNARE ROUTES. PLEASE DRIVE SAFELY
Emergency Communications Dispatcher I
VSP Williston PSAP
2777 St. George Rd
Williston, VT 05495
802-878-7111 / PSAP Fax 802-878-3173