Innovatrics ABIS aide à la transformation de la police en Afrique de l’Ouest

CONAKRY, GUINÉE, February 23, 2022 / EINPresswire.com / -- Innovatrics ABIS aide à numériser les archives papier de la police en Guinée. Depuis décembre, cette solution a permis à tous les districts de police d’identifier efficacement les auteurs d’infractions par leurs empreintes digitales, réduisant ainsi le temps nécessaire aux identifications de quelques heures à quelques secondes.Innovatrics, un fournisseur de solutions biométriques de confiance, a déployé avec succès son système d’identification biométrique automatisé (ABIS) dans sa phase initiale de coopération avec la police guinéenne. La police guinéenne pourra désormais exploiter la puissance des ordinateurs pour identifier rapidement les criminels grâce à leurs empreintes digitales. Outre la numérisation de leurs archives papier, ABIS leur permet aussi d’enregistrer de nouveaux dossiers dans la base de données beaucoup plus rapidement grâce à des scanners d’empreintes digitales dédiés. L’enregistrement numérique simplifie considérablement la collecte d’échantillons biométriques.Avant le déploiement du système ABIS, seul un petit groupe de travail dans la capitale, Conakry, était formé à l’analyse et au catalogage des empreintes digitales. N’importe quel policier peut facilement apprendre la procédure actuelle, ce qui augmente les chances de résoudre rapidement les délits. « L’automatisation apportée par le système ABIS réduira le temps nécessaire à l’identification de quelques heures à quelques secondes, et il sera mis à la disposition de tous les commissariats de police du pays », explique Juraj Stubner, responsable du déploiement du système.Pendant la première phase, ce système, entièrement développé et déployé par Innovatrics et Ubora, fonctionnera avec les empreintes digitales et palmaires et sera également utilisé pour numériser les archives papier existantes. La reconnaissance faciale et l’accès à distance pour l’identification sur le terrain seront ensuite ajoutés. L’aspect révolutionnaire de l’ensemble de la solution consiste à garantir l’accessibilité et l’utilisation facile des fonctionnalités du système ABIS dans toutes les régions du pays, grâce à l’accès à la base de données centrale.Toute nouvelle empreinte digitale chargée dans le système ABIS est immédiatement vérifiée par rapport aux dossiers existants, informant instantanément l’utilisateur des correspondances potentielles dans les affaires non résolues. Un outil d’arbitrage a été développé pour permettre à un expert médico-légal d’analyser côte à côte des empreintes digitales potentiellement correspondantes. Il permet à l’expert d’annoter les correspondances, de mesurer avec précision leurs tailles, de comparer des empreintes digitales latentes partielles, et bien plus encore.« Ce système nous permet de rendre le travail de la police extrêmement plus efficace », explique Abdoul Malick Kone, directeur général de la police nationale en Guinée. « La précision de la biométrie nous permet d’éviter les erreurs judiciaires et nous aidera grandement à rendre la justice », ajoute-t-il. Innovatrics fournit également la formation et le savoir-faire nécessaires à la police pour utiliser efficacement le système ABIS aux fins prévues.Innovatrics est un fournisseur de confiance du système ABIS et d’autres solutions biométriques, fondé en 2004. Son plus important système ABIS à ce jour est opérationnel en Indonésie avec une base de données contenant plus de 180 millions de dossiers. Plus récemment, la police de l’État brésilien du Maranhão a déployé Innovatrics ABIS pour délivrer de nouveaux permis de conduire et identifier les criminels.