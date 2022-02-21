مايكروسوفت العربية تُشارك في المؤتمر الدولي لتقنية البترول بالرياض

جناح مايكروسوفت في IPTC2022

في مؤتمر IPTC 2022 الدولي لتقنية البترول: مايكروسوفت العربية تستعرض مع شركائها أهم حلول الاستدامة لقطاع الطاقة

RIYADH, SAUDI ARABIA, February 21, 2022 /EINPresswire.com/ -- أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن مشاركتها في مؤتمر IPTC الدولي لتقنية البترول لعام 2022، كراعي ذهبي، والذي تنظمه شركة "أرامكو السعودية" برعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال الفترة 21 إلى 23 فبراير 2022، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض؛ لتبادل الرؤى حول أحدث التطورات والاتجاهات في الصناعة، والتقنيات الحالية والناشئة التي ستشكّل مستقبل قطاع الطاقة، وتحقيق التعافي العالمي من خلال الاعتماد على الطاقة المستدامة.

وما يؤكد على أهمية مؤتمر IPTC الدولي لتقنية البترول لعام 2022، رعايته من قبل أربع منظمات وجمعيات صناعية دولية متخصصة في قطاع الطاقة، وهي: الرابطة الأمريكية لجيولوجيا البترول (AAPG)، والرابطة الأوروبية لعلماء الجيولوجيا والمهندسين (EAGE)، وجميعة الجيوفيزياء الاستكشافية (SEG)، بالإضافة إلى جمعية مهندسي البترول (SPE)

وتشارك "مايكروسوفت" بمعية شركائها التقنيين بجناح نوعي رقم (3225)، في مؤتمر IPTC الدولي المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمدينة الرياض، سيستعرضون من خلاله أفضل الحلول والتطبيقات والتقنيات المُبتكرة والخدمات التي تقدمها في هذا الإطار؛ لمساعدة شركات قطاع الطاقة في تحقيق أهدافها للاستدامة، ووصولها إلى الحياد الصفري عبر خفض الانبعاثات الكربونية، والمساهمة معها في دفع عجلة النمو الاقتصادي في أسواق الطاقة العالمية.

أكد المهندس ثامر الحربي، رئيس شركة "مايكروسوفت العربية"، أن مشاركة مايكروسوفت في مؤتمر IPTC الدولي لتقنية البترول لعام 2022، يأتي امتدادًا لمشاركتها السابقة في نسخة 2020، موضحًا أن "جناح Microsoft المشارك سيبرز من دور الحلول الرقمية والسحابية في تعزيز الاستدامة في مجال الطاقة، حيث باتت شركات النفط والغاز تنظر بإيجابية إلى مسألة الحفاظ على الخريطة البيئية، وهو ما يجعلها أكثر قابلية في البحث عن التقنيات التي تساعدها في هذا الإطار".

ووفقًا للحربي، فإن حلول مايكروسوفت للطاقة أثبتت فعالياتها في الحفاظ على البيئة وتحقيق التوازن البيئي، وهو ما أسهم في تحقيق شركائنا نتائج ملموسة في خفض الانبعاثات الكربونية من الغلاف الجوي، لحفظ الحياة ورفع جودتها، وصنع الفارق العالمي في حفظ الطبيعة والإنسان والحيوان، وهو ما يتقاطع مع رؤية شركة مايكروسوفت العالمية بأن تصبح "سلبية الكربون" بحلول2030، كما أنها ستعمل جاهدة بحلول 2050 على إزالة جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي أطلقتها منذ تأسيسها في 1975.

يذكر أن شركة "مايكروسوفت العربية" شاركت في مؤتمر IPTC الدولي لتقنية البترول لعام 2020 كشريك للتحول الرقمي، الذي أقامته شركة “أرامكو السعودية” في مركز الظهران للمعارض بمدينة الظهران خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2020.

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