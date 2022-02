Apply by March 15 for ODA commodity commissioner positions

The Oregon Department of Agriculture (ODA) seeks volunteers to fill 63 commissioner seats on 22 of the state’s agricultural and commercial fisheries commodity commissions. The deadline to apply is March 15. For instructions on applying or learning more about commissions, please visit oda.direct/commissions.

ODA Director Alexis Taylor appoints commissioners; most serve three-year terms. Their duties include making decisions about funding for promotion, education, and research projects. Director Taylor is looking for applicants who represent the diversity among Oregon’s farmers, ranchers, processors, and commercial fisheries. For public members, users of the commodity who have an interest and time to serve are often the best fit.

A public member must be a US citizen, an Oregon resident, and have an active interest in improving economic conditions for the commodity. A public member cannot be directly associated with producing or handling the specific commodity they seek to serve.

Applicants for producer or handler positions must also be a US citizen, an Oregon resident, and have paid or collected the assessment for that particular commodity for the previous three years or longer in some cases. A producer is defined as a grower or harvester. A handler is the first to buy the commodity from the producer and is often a processor, distributor, or marketer.

The following commodity commissions have openings:

Albacore Commission – 2 producers, 1 handler; 1 public member;

Alfalfa Seed Commission – 2 producers;

Beef Council – 1 beef producer, 1 Cattle Feeder/Feedlot Operator;

Blueberry Commission – 2 producers, 1 handler;

Clover Seed Commission – 1 producer, 2 handlers;

Dairy Products Commission – 1 producer from Willamette/Southern Oregon (Clackamas, Columbia, Multnomah, Washington, Lane, Linn, Benton, Marion, Polk, Yamhill, Douglas, Josephine, Jackson, Klamath, Coos, and Curry counties);

1 producer from Tillamook/North Coast (Clatsop, Tillamook and Lincoln counties);

1 public member, State at Large

Dungeness Crab Commission – 1 producer (Port of Brookings) 1 producer (Port of Astoria), 1 handler;

Fine Fescue Commission – 2 producers;

Hazelnut Commission – 2 producers;

Hop Commission – 2 producers, 1 handler, 1 public member;

Mint Commission – 3 producers;

Potato Commission – 2 producers (1 from Malheur & Harney counties) & (1 from the Klamath, Coos, Curry, Douglas, Jackson, Josephine & Lake counties)

Processed Vegetable Commission – 1 producer, 1 handler, 1 public member;

Raspberry & Blackberry Commission – 3 producers, 1 handler;

Ryegrass Seed Commission – 2 producers (1 Lane county, 1 state at large), 1 public member;

Salmon Commission – 1 producer (South of Florence to southern Oregon border);

Sheep Commission – 2 producers;

Strawberry Commission – 3 producers;

Sweet Cherry Commission – 4 producers (2 from Western Oregon (all areas west of the Cascade Mountains & 2 from Wasco and Hood River counties), 1 handler;

Tall Fescue Commission – 3 producers;

Trawl Commission – 2 producers, 1 handler;

Wheat Commission – 1 producer (Umatilla, Morrow, Gilliam, Sherman, Wasco, & Jefferson county), 1 handler.

For more information about Oregon’s Commodity Commissions or the application process, please contact Kris Anderson, ODA Commodity Oversight Program Manager

kanderson@oda.oregon.gov or 503-970-3260.

Aplique antes del 15 de marzo para puestos del ODA para comisionado de productos agrícolas

El Departamento de Agricultura de Oregon (ODA) está buscando voluntarios para ocupar 63 puestos de comisionados en 22 de las comisiones de productos agrícolas y de pesca comercial del estado. El último día para aplicar es el 15 de marzo. Para obtener instrucciones sobre cómo aplicar o para obtener más información sobre las comisiones, visite oda.direct/commissions.

Alexis Taylor, la Directora de ODA, nombra a los comisionados y la mayoría sirven términos de tres años. Sus funciones incluyen la toma de decisiones sobre la financiación de proyectos de promoción, educación e investigación. La Directora Taylor está buscando candidatos que representen la diversidad entre los agricultores, ganaderos, procesadores y pesquerías comerciales de Oregon. Para los miembros del público, los usuarios del producto que tienen interés y tiempo para servir suelen ser son los más adecuados para este puesto.

Un miembro público debe ser ciudadano estadounidense, residente de Oregon y tener un interés activo en mejorar las condiciones económicas del producto. Un miembro del público no puede estar directamente asociado con la producción o el manejo del producto específico para el cual busca servir.

Los solicitantes para los puestos de productor o manipulador de productos agrícola también deben ser ciudadanos estadounidenses, residentes de Oregon y haber pagado o cobrado la tasación de ese producto específico durante los tres años anteriores, o más, en algunos casos. Productor se define como un cultivador o cosechador. Un manipulador es el primero en comprar el producto del productor y suele ser un procesador, distribuidor o comerciante.

Las siguientes comisiones de productos tienen vacancias:

Comisión de atún albacora – 2 productores, 1 manipulador; 1 miembro público

Comisión de semilla de alfalfa – 2 productores

Consejo de carne – 1 productor de carne, 1 operador de corral de engorde

Comisión de arándanos – 2 productores, 1 manipulador

Comisión de semilla de trébol – 1 productor, 2 manipuladores

Comisión de productos lácteos – 1 productor del valle Willamette/sur de Oregon (incluye los siguentes condados: Clackamas, Columbia, Multnomah, Washington, Lane, Linn, Benton, Marion, Polk, Yamhill, Douglas, Josephine, Jackson, Klamath, Coos and Curry); 1 productor de Tillamook/Costa norte (incluye los siguentes condados: Clatsop, Tillamook, Lincoln); 1 miembro público – estado en general

Comisión del Cangrejo Dungeness – 1 productor (puerto de Brookings), 1 productor (puerto de Astoria), 1 manipulador

Comisión de festuca fina – 2 productores

Comisión de avellana – 2 productores

Comisión de lúpulo – 2 productores, 1 manipulador, 1 miembro público

Comisión de menta – 3 productores

Comisión de papa – 2 productores (1 del condado de Malheur o Harney) & (1 del condado de Klamath, Coos, Curry, Douglas, Jackson, Josephine, o Lake)

Comisión de vegetales procesados – 1 productor, 1 manipulador, 1 miembro público

Comisión de frambuesa y mora – 3 productores, 1 manipulador

Comisión de semilla de raigrás – 2 productores (1 del condado de Lane, 1 del estado en general), 1 miembro público

Comisión de salmón – 1 productor (desde el sur de Florence hasta la frontera sur de Oregon)

Comisión de ovejas – 2 productores

Comisión de fresas – 3 productores

Comisión de cereza dulce – 4 productores (2 del oeste de Oregon (todas las areas al oeste de las montañas cascade) y 2 de los condados de Wasco y Hood River), 1 manipulador

Comisión de festuca alta – 3 productores

Comisión de pesca de arrastre – 2 productores, 1 manipulador

Comisión de trigo – 1 productor (del condado de Umatilla, Morrow, Gilliam, Sherman, Wasco, o Jefferson), 1 manipulador

Para obtener más información sobre las comisiones de productos agrícolas y de pesca comercial de Oregon, o el proceso de solicitud, comuníquese con Kris Anderson, Gerente del Programa de Supervisión de Productos Básicos de ODA:

kris.anderson@oda.oregon.gov o 503-970-3260.