86 DIRIGEANTS ET LAURÉATS DU PRIX NOBEL DEMANDENT JUSTICE POUR LES ENFANTS D'AFRIQUE

BRUSSELS, BELIGUM, February 16, 2022 / EINPresswire.com / -- À la veille du sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine, 86 dirigeants et lauréats du prix Nobel, membres de Laureates and Leaders for Children, ont publié une déclaration exhortant les dirigeants mondiaux à fournir des prestations sociales directes à tous les enfants en Afrique. Ce texte a été finalisé à la suite d'une table ronde de consultation présidée par Leymah Gbowee, prix Nobel de la paix, en présence de plusieurs dirigeants de toute l'Afrique.« Nos enfants d'Afrique ont besoin de nous. Plus de la moitié des enfants travailleurs dans le monde vivent en Afrique, et nous appelons tous les dirigeants mondiaux à se mobiliser et à agir pour préserver les droits, les rêves et le futur de nos enfants », souligne Kailash Satyarthi, prix Nobel de la paix et fondateur de Laureates and Leaders for Children. « Il y a suffisamment de richesses pour permettre à chaque enfant d'aller à l'école au lieu de travailler pour survivre. La question est de décider comment nous choisissons de partager ces richesses, et avec qui. J'attire l'attention des gouvernements sur ce sujet et je leur demande instamment d'agir, en commençant par l'Afrique. »Leymah Gbowee précise que : « Il est possible de transformer l'Afrique. Il nous appartient de faire la fierté de nos ancêtres en transformant le panafricanisme en une réalité inclusive, centrée sur les peuples. Les jeunes sont l'avenir du continent. Nous ne pouvons pas gaspiller leur contribution en les abandonnant à l'exploitation. »Parmi les signataires de la déclaration, citons :Sa Sainteté le Dalaï-Lama, prix Nobel de la paix 1989Leymah Gbowee, prix Nobel de la paix 2011Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018Kailash Satyarthi, prix Nobel de la paix 2014Amnesty International, prix Nobel de la paix 1977Le Secrétaire Général Ban-Ki-Moon (2007-2016)Sharan Burrow, Secrétaire Général ITUCKerry Kennedy, RFK Human RightsPremière Ministre Stefan Löfven (2014-2021)Première Ministre Manmohan Singh (2004-2014)Extraits de la déclaration :En juin 2021, l'OIT et l'UNICEF ont annoncé une augmentation scandaleuse du nombre d'enfants travailleurs à travers le monde, la première depuis 20 ans. Et ce, au cours des quatre premières années du programme des Objectifs de développement durable (2016-2019) des Nations Unies. Avant même le début de la pandémie qui a vu la richesse mondiale augmenter de 10 000 milliards de dollars, le nombre d'enfants travailleurs dans le monde avait enregistré une hausse tragique pour atteindre 160 millions d'enfants, dont plus de la moitié (86 millions) vivent en Afrique subsaharienne. Cette situation est la conséquence d'une discrimination raciale systémique envers l'Afrique.Elle peut être en partie imputable à l'exploitation historique et systémique de l'Afrique, mais les injustices et les discriminations perpétrées par notre génération brisent la vie et l'avenir de millions d'autres enfants. Avec l'apparition du Covid-19, ces inégalités ont pris de nouvelles formes et s'accentuent à un rythme rapide, notamment par la manifestation flagrante et honteuse que constitue l'apartheid vaccinal. Le poids de ces inégalités est malheureusement supporté de manière disproportionnée par les enfants les plus pauvres et les plus marginalisés.Le fait que la couverture de protection sociale en Afrique soit la plus faible du monde aggrave encore les problèmes. Les domaines les moins couverts incluent l'accès à l'éducation, les prestations de maladie, les allocations familiales, la protection contre le chômage et les prestations de retraite.Nous savons que seulement 0,13 % des 12 000 milliards de dollars débloqués au titre de l'aide Covid dans le monde ont été alloués au financement multilatéral des pays à faible revenu. Le reste a essentiellement servi à renflouer les grandes entreprises. L'émission en urgence de droits de tirage spéciaux par le FMI s'est traduite par des dotations de 2 000 dollars par enfant européen et 60 dollars par enfant africain. L'asservissement continu et institutionnalisé de l'Afrique par la communauté internationale est révoltant, et doit cesser.Mais la bonne nouvelle est qu'il existe une solution puissante et éprouvée : la protection sociale directe des enfants. La protection sociale élimine l'extrême pauvreté et les inégalités qui forcent des millions d'enfants à travailler. Elle est appliquée depuis des décennies et constitue, dans les pays riches, le premier poste de dépenses publiques. Il suffirait d'une infime partie de ces dépenses versée chaque année dans les pays pauvres pour étendre la protection sociale à tous les enfants et à toutes les femmes enceintes des pays à faible revenu et ainsi, réduire considérablement l'extrême pauvreté. La mondialisation de la protection sociale est une idée mise sur la table depuis longtemps. Le temps est venu de la concrétiser.Nous, membres de Laureates and Leaders for Children, sommes aux côtés des enfants, des jeunes, des citoyens et des dirigeants africains pour défendre notre vision et notre responsabilité communes d'offrir à chaque enfant d'Afrique une enfance libre, sûre, saine et éduquée. Il est temps de rendre justice à tous les enfants d'Afrique. Il est temps de se tenir aux côtés de l'Afrique.# # # La déclaration complète , la liste des signataires et des informations sur Justice for Africa's Children sont disponibles ici #StandWithAfricaLaureates and Leaders for Children est un mouvement regroupant des leaders visionnaires issus de divers domaines d'expertise et d'influence qui se sont engagés à travailler ensemble pour inciter la communauté internationale à faire preuve de compassion envers les enfants les plus vulnérables du monde. Initié par le lauréat du prix Nobel de la paix Kailash Satyarthi, Laureates and Leaders for Children a été officiellement créé en 2016 pour donner suite aux engagements et aux actions de la promotion 2014 des lauréats du prix Nobel.au profit des enfants marginalisés. Laureates and Leaders a étendu son réseau de lauréats du prix Nobel et de leaders mondiaux pour devenir une plateforme d'influence internationale qui défend les droits des enfants à vivre libres, en sécurité et éduqués, partout sur la planète. Laureates and Leaders est une initiative de la Kailash Satyarthi Children's Foundation US. Pour de plus amples informations, voir ici.Pour en savoir plus, contactez: