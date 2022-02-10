"السعودية" تسجل ارتفاعاً في عقود استقدام العمالة المنزلية في العام 2021

تعمل على إضافة عدد من الدول الجديدة للاستقدام في العام الحالي 2022

الرياض, المملكة العربية السعودية, February 10, 2022 / EINPresswire.com / -- سجلت المملكة العربية السعودية ارتفاعاً في إجمالي عقود العمالة المنزلية خلال الربع الرابع من العام 2021، حيث بلغت نسبة الزيادة بين شهري أكتوبر وديسمبر أكثر من 15% حسب منصة مساند التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والمختصة باستقدام العمالة المنزلية.وتعمل السعودية من خلال منصة مساند لإضافة عدد من الدول الجديدة للاستقدام في العام الحالي 2022، كما تحرص على أن تناسب الدول الجديدة المصدرة للعمالة المنزلية العائلة السعودية، اعتماداً على دراسات ومعايير عدة؛ ومنها: (الأوبئة، نسبة الجرائم، اللغة، المستوى التعليمي، تكلفة الاستقدام المتوقعة، الرواتب، وغيرها).وأوضحت المنصة أن عقود الاستقدام للعمالة المنزلية سجلت ارتفاعا خلال الربع الرابع من العام الماضي، حيث بلغت في شهر أكتوبر 65 ألف عقداً، وارتفعت في شهر نوفمبر لتصل إلى أكثر من 69 ألف عقداً، فيما تجاوزت في شهر ديسمبر سقف الـ 76 ألف عقداً، لتسجل بذلك ارتفاعا متواصلاً في عدد عقود الاستقدام نهاية العام 2021.وتصدرت جمهورية بنغلاديش الشعبية قائمة الدول الأكثر في عقود استقدام العمالة المنزلية عبر منصة مساند خلال شهر ديسمبر من العام 2021، وذلك بأكثر من 12 ألف عقداً، بينما جاءت بالمرتبة الثانية جمهورية باكستان الإسلامية بما يزيد عن 11 ألف عقداً، وثم جمهورية الهند بنحو 11 ألف عقداً، حيث سجلت الاخيرة إقبالاً في إصدار العقود منها مقارنة بشهري أكتوبر ونوفمبر.وكانت قد سجلت جمهورية الفلبين 13 ألف عقداً في شهر نوفمبر، تلتها جمهورية بنغلاديش الشعبية بعدد 13 ألف عقداً، ثم جمهورية مصر العربية بأكثر من 9 الآف عقداً، بينما سجلت جمهورية الفلبين ذات الرقم في شهر أكتوبر وهو 13 ألف عقداً، فيما كان الرقم مرتفعاً من بنغلاديش بأكثر من 11 ألف عقداً، وجاءت بالمرتبة الثالثة أوغندا بنحو 10 الآف عقداً.الجدير ذكره، أن منصة مساند تهدف إلى حوكمة وأتمتة وتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق إدارة عملية التعاقد بين الأفراد ومكاتب الاستقدام، إضافة إلى إدارة العلاقة بين مكاتب الاستقدام ومكاتب ارسال العمالة المنزلية في الدول المرسلة.