Een nieuw rapport geeft Israël een 10 maar Belgie slechts 5 op 10 voor democratische politieke participatie

Nieuwe Global Democracy Index zet Israël neer als democractischer, prijst positieve ontwikkeling en plaatst het land 13 plaatsen hoger dan België.

BRUSSEL, BELGIë, February 10, 2022 /EINPresswire.com/ -- In zijn jaarlijkse rapport over de toestand van democratieën in de wereld heeft The Economist Israël gerangschikt als het 23ste meest democratische land ter wereld, op een kleine afstand achter Frankrijk.

Het rapport onthult een trend waarbij Israël zijn positie heeft zien stijgen in de index, die sinds de eerste publicatie ervan in 2006 alle landen rangschikt volgens scores op tien in 5 categorieën. Israël scoorde een volle tien op tien voor de categorie 'politieke participatie', die betrekking heeft op de mate waarin "etnische, religieuze en andere minderheden een redelijke mate van autonomie en inspraak hebben in het politieke proces". Alleen het nummer één op de ranglijst, Noorwegen, kreeg dezelfde topscores.

"Het rapport maakt komaf met de leugen dat Israël een "apartheidsstaat" zou zijn. Een leugen die door het ideologisch extreme Amnesty International is verzonnen en in stand gehouden worden door gesubidieerde Belgische NGO's die aan terroristen gelinkt zijn" BFOI statement

In dezelfde periode is de score omtrent het democratische gehalte van de Belgische staat gestaag gedaald, zodat het land nu de 21e plaats inneemt op een totaal van 23 Europese landen. Alleen het verdeelde en gedeeltelijk bezette eiland Cyprus en Turkije scoren nog slechter. Het rapport geeft België slechts vijf op tien voor politieke participatie, evenveel als Kazachstan en Angola.

Door deze scores is de kloof met Israël gegroeid tot 13 plaatsen, waardoor Israël op het punt staat toe te treden tot de hoogste categorie van "volledige democratie".In het rapport wordt Israël geprezen voor de "positieve tendensen in het land waar voor het eerst een Arabische partij in de regering zit als een kleine speler in een brede coalitie".

De verklaring van de Belgische Vrienden van Israël (BFOI) stelt: "Wij verwelkomen met grote vreugde de erkenning door dit gerespecteerd rapport dat Israël een bloeiende democratie is ondanks de vele specifieke en bijzondere uitdagingen. Het rapport vernietigt de leugen, gefabriceerd door het ideologisch extreme Amnesty International. Een leugen die en in stand gehouden wordt door met terrorisme gelinkte Belgische NGO's met de bewering dat Israël een 'apartheidsstaat' is. In het licht van zo'n objectieve en forensische analyse van de gegevens door The Economist's Intelligence Unit, wordt zo'n schandalig misbruik van de term ontmaskerd als een absurditeit".

Het bericht van de BFOI luidt verder: "Belgische politici zouden hun energie dienen te besteden aan het democratischer maken van België. De Belgische burgers lijden al lang genoeg en zien met lede ogen hoe hun belastinggeld door ministers en staatsorganen worden verduisterd om corrupte NGO's te steunen die opereren in de gebieden onder de Palestijnse Autoriteit. Die laatste wordt in het rapport opnieuw als een "autoritair regime" geclassificeerd".

"Het is bizar dat in een tijd waarin België naar de onderste trap van de Europese democratische ladder is afgedaald veel van onze politici geobsedeerd blijven door het meedogenloos demoniseren en delegitimeren van de enige Joodse staat in de wereld, die steeds democratischer blijkt te zijn dan hun eigen land" aldus nog het BFOI statement.