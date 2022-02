Organon antaa koko henkilökunnalleen vapaapäivän oman terveytensä edistämiseksi kansainvälisenä naisten päivänä

Organon (NYSE:OGN)

FINLAND, February 10, 2022 / EINPresswire.com / -- ”Koska Covid-19-pandemialla on edelleen suhteettoman suuri vaikutus naisiin, Organon kutsuu muita organisaatioita liittymään joukkoonsa ja olemaan aloitteellinen toimissa, jotka auttavat naisia asettamaan oman terveytensä etusijalle.”Organon (NYSE: OGN), kansainvälinen naisten terveyteen keskittyvä lääkeyritys, nimeää kansainvälisen naistenpäivän 8. maaliskuuta päiväksi, jolloin huomioimme kasvavat erot naisten terveydessä, joita COVID-19 -pandemia on pahentanut. Perustamisestaan lähtien kansainvälinen naistenpäivä on keskittynyt sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. Organon tunnistaa maailmanlaajuisen tarpeen naisten terveyden huomioimiseksi. Organon haluaa aloittaa omista työntekijöistään ja antaa heille palkallista vapaata omien terveystarpeidensa huomioimiseen. Yritys rohkaisee organisaatioita ympäri maailmaa lisäämään tietoisuutta naisten terveyteen liittyvästä epätasa-arvosta ja edistämään käytäntöjä, jotka auttavat naisia priorisoimaan oman terveytensä.Naisilla on suuri taipumus vähätellä oman terveytensä tärkeyttä. Tutkimuksen mukaan 78 % naisista lykkää omasta terveydestään huolehtimista, koska läheisistään huolehtiminen pitää heidät liian kiireisenä.1 Naiset tekevät suurimman osan terveydenhuollon ajanvarauksista muun perheen puolesta. Kun heitä pyydettiin luokittelemaan eri perheenjäsenten terveydenhuoltoon käytetty aika, ensin tulivat lapset, lemmikit, iäkkäämmät sukulaiset, puolisot tai elämänkumppanit ja viimeiseksi nainen itse.1 Äidit varaavat oman lääkäriaikansa keskimäärin 15 päivän kuluessa, kun taas lasten lääkäriaika varataan 5 päivän ja lemmikkieläinten 7 päivän kuluessa.1 Tasa-arvon edistymisestä huolimatta suurin osa kotitöistä kuuluu edelleen naisille jotka käyttävät päivittäin keskimäärin vain 17 minuuttia aikaa itselleen. Vastaajista jopa 51 prosenttia sanoi, ettei heillä ole omaa aikaa ollenkaan.2"Viimeiset vuodet ovat olleet haastavia kaikille. Pandemian taakka on langennut suhteettoman paljon naisille, jotka ovat voineet joutua ottamaan itselleen enemmän kuin leijonanosan perheensä hoitamisesta ja kotikoulusta, samalla työskennellen itse monissa tapauksissa kokopäiväisesti," sanoi Simon Nicholson, Organon UK&ENI klusterin (Iso- Britannia, Irlanti, Israel, Ruotsi, Tanska, Norja, Suomi, Latvia, Liettua, Viro & Islanti) toimitusjohtaja. "Organonilla olemme ylpeitä voidessamme kiittää työntekijöitä antamalla heille aikaa palautua ja laittaa naisten terveys etusijalle. Kehotamme muita yrityksiä eri puolilla maailmaa liittymään joukkoomme. Naiset laiminlyövät oman hyvinvointinsa, koska he ovat liian kiireisiä huolehtiessaan muiden hyvinvoinnista. Tämän on aika muuttua.""Organon aloitti toimintansa sitoutumalla kuuntelemaan naisten tarpeita. Olemme kuulleet, että naisten on vaikeampaa kuin koskaan käyttää aikaa oman hyvinvointinsa hoitamiseen," sanoi Kevin Ali, Organonin toimitusjohtaja. "Yrityksessä joka investoi naisten terveyden innovaatioihin, tunsin vastuuni puuttua tähän meidän maailmanlaajuisessa, lähes 9 500 työntekijän yhteisössämme. Tänä vuonna toteutamme symbolisen eleen jonka tarkoituksena on kannustaa koko henkilöstöämme viettämään tämä vapaapäivä oman tai elämäänsä kuuluvien naisten terveyden edistämiseksi, olipa kyseessä sitten lääkärissä käynti, oman hyvinvoinnin kartoitus tai pohdintaa siitä, miten muutos saadaan aikaiseksi."Organon kehottaa kaikkia organisaatioita liittymään tähän missioon ja olemaan osa ratkaisua. Vieraile sivulla hereforherhealth.com saadaksesi lisätietoja.OrganonistaOrganon (NYSE:OGN) on kansainvälinen naisten terveyteen keskittyvä lääkeyritys, joka eriytyi Merckistä (NYSE:MRK). Merck tunnetaan USA:n ja Kanadan ulkopuolella MSD:nä. Organon keskittyy parantamaan naisten terveyttä koko heidän elämänsä ajan. Organonin valikoimassa on yli 60 lääkevalmistetta ja tuotetta useilla eri terapia-alueilla. Naistenterveyden portfolio yhdessä kasvavan biosimilaariliiketoiminnan kanssa, sekä vakiintuneiden lääkkeiden franchise tuottavat Organonille vahvoja kassavirtoja, jotka tukevat investointeja innovaatioihin ja tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia naistenterveyden alalla.Organon on kansainvälinen yritys, jolla on merkittävä mittakaava ja maantieteellinen ulottuvuus sekä maailmanluokan kaupalliset ominaisuudet.Organonilla on noin 9 500 työntekijää ja sen pääkonttori sijaitsee Jersey Cityssä, New Jerseyssä.Lisätietoja saatavilla osoitteesta http://www.organon.com ja löydät meidät myös LinkedInistä ja Instagramista.Viittaukset1. New Survey: Moms Are Putting Their Health Last - HealthyWomen2. The average mother gets just 17 minutes 'me time' to herself each day | Daily Mail Online