Organon gir alle sine ansatte fri på Verdens Kvinnedag for å fokusere på egen helse

Organon (NYSE:OGN)

NORWAY, February 10, 2022 / EINPresswire.com / -- Covid-19 pandemien rammer kvinner i høy grad, og derfor inviterer Organon flere organisajoner til å bli med på tiltak som kan hjelpe kvinner til å prioritere egen helseOrganon (NYSE: OGN), et globalt kvinnehelsefirma, vil på den internasjonale kvinnedagen (IWD) 8.mars sette ekstra fokus på de store helserelaterte utfordringene og ulikhetene kvinner møter, og som covid-19-pandemien har forverret. Kvinnedagen har hele tiden hatt fokus på likestilling og Organon ser et behov for en global innsats for kvinnehelsen. De begynner med sine egne ansatte som får en betalt fridag for å fokusere på egen eller andre kvinners helse. Selskapet inviterer også andre organisasjoner i Storbritannia og resten av verden til å bli med på initiativet. Initiativet har til hensikt å øke bevisstheten om utfordringer kvinner møter i forbindelse med egen helse, og for å oppmuntre flere kvinner til å prioritere den.Kvinner nedprioriterer ofte egen helse og ifølge en undersøkelse oppga 78 % av kvinnene at de utsetter og nedprioriterer egen helse fordi de prioriterer sine nærmeste først.1 Kvinner avtaler som oftest legetimer for hele familien og når de ble bedt om å rangere hvor mye tid de bruker på å ta seg av ulike familiemedlemmer og deres helse, kom barna først. Deretter kom kjæledyr, eldre slektninger, ektefeller og andre partnere og helt til slutt dem selv.1 Kvinner med barn venter i gjennomsnitt 15 dager før de avtaler en legetime til seg selv, kontra 5 dager for barna og 7 dager for et kjæledyr.1 I et mer likestilt samfunn så er det fortsatt kvinnene som tar seg av husholdningen og i gjennomsnitt bruker kvinner kun 17 minutter på seg selv hver dag og hele 51% sier at de ikke har tid til seg selv i det hele tatt.2“De siste par årene har vært vanskelig for alle, og de ekstra utfordringene rundt pandemien har i stor grad falt på kvinnene. De fleste har måttet ta mer enn sin del, og i tillegg til å jobbe fulltid, har kvinnene tatt seg av familien og barnas hjemmeskole", sier Simon Nicholson, daglig leder i Organon UK&ENI Cluster (Storbritannia, Irland, Israel, Sverige, Danmark, Norge, Finland, Latvia, Litauen, Estland og Island). “Kvinner har en tendes til å forsømme sin egen helse, fordi de er travelt opptatt med å ta seg av alle andre. Dette er det på tide å gjøre noe med! I Organon er vi stolte av å kunne vise vår takknemlighet til våre ansatte ved å gi de en ekstra fridag til å lade batteriene, og å sette egen helse på agendaen. Vi oppfordrer også andre selskaper i Storbritannia og verden over til å gjøre det samme.» sier Kevin Ali, CEO i Organon.Når Organon ble lansert ble det gjort et løfte om å lytte til kvinners behov, og vi har hørt at for kvinner er det vanskeligere enn noensinne til å sette av tid til å ta vare på seg selv og sin egen helse" sier Kevin Ali, CEO i Organon. “Som et selskap som investerer i innovasjon innen kvinnehelse, følte jeg et ansvar for å ta tak i dette internt for våre nesten 9500 ansatte. I år gjør vi den symbolske handlingen hvor vi oppfordrer alle ansatte om å ta kvinnedagen fri for å gjøre noe for sin egen helse eller helsen til kvinner i deres liv. Det være seg å prioritere en legetime, gjøre noe for velværet, eller reflektere over helsefremmende tiltak fremover." sier Kevin Ali, CEO i Organon.Organon oppfordrer alle organisasjoner til å bli med på dette iniativet. Gå til hereforherhealth.com for å lese mer.Om OrganonOrganon er et globalt helseforetak som ble dannet fra Merck, (NYSE: MRK) kjent som MSD utenfor USA og Canada, for å fokusere og forbedre kvinnehelse. Organon har en portefølje bestående av over 60 legemidler innenfor en rekke forskjellige behandlingsområder. Organon har kvinnehelseprodukter, biotilsvarende legemidler og flere etablerte legemidler. Dette gir selskapet en solid økonomi som skal bidrar til nye investeringer og innovasjon for fremtidige nyvinninger innen kvinnehelse.Organon har med sine omtrent 9500 ansatte et globalt fotavtrykk med stor geografisk rekkevidde og kommersielle egenskaper i verdensklasse. Hovedkontoret befinner seg i Jersey City, New Jersey, USA,.Du finner mer informasjon på http://www.organon.com/no . Kontakt oss gjerne på LinkedIn og Instagram.Referanser1. New Survey: Moms Are Putting Their Health Last - HealthyWomen2. The average mother gets just 17 minutes 'me time' to herself each day | Daily Mail Online