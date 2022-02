ODA is now accepting applications for $2 million in grants to expand Oregon’s meat processing industry

Today, the Oregon Department of Agriculture (ODA) Director Alexis Taylor announces the launch of a six-week application period (February 9 – March 23 Noon PT) for the new Oregon Meat Processing Infrastructure and Capacity Building Grant. The $2 million investment comes from the 2021 Oregon Legislature’s state funding package. The COVID-19 pandemic highlighted the need for more options in meat processing for livestock raised in Oregon.

“These critical resources will expand Oregon’s regional meat processing capacity and strengthen our food supply chain from disruptions we saw early on in the pandemic,” said Taylor. “I am excited to see the proposals we receive which will support our rural economies, open new markets for Oregon products, and connect local consumers with local producers and products.”

Grant awards will be capped at $500,000, recognizing the significant investment meat processing facilities and equipment requires. ODA anticipates the requests will exceed available funds; however, this investment will help support the long-term economic and market development.

The Oregon Meat Processing Infrastructure and Capacity Building Grant are open to all Oregon meat processors, including slaughter facilities who fall into one of three categories:

Those planning to expand meat processing capacity to include animals raised in Oregon who also plan to operate under the State Meat Inspection Program; or

Those planning to build a new establishment to process animals raised in Oregon who also plan to operate under the State Meat Inspection Program; or

An official federal establishment is operating under USDA inspection also planning to increase meat processing from animals raised in Oregon.

In addition to the grant, ODA has also completed a draft plan to start a State Meat Inspection Program that is expected to begin in July 2022. The state’s program will be equal to USDA in all its requirements. Stay tuned for updates from ODA. For more information about USDA requirements, please visit https://oda.fyi/cyz.

For the grant application form and more information about the Oregon Meat Processing Infrastructure and Capacity Grant, please visit the Oregon Meat Initiative webpage.

For additional questions or to receive a paper application, please contact ODA Trade Development Manager Gary Neuschwander at gary.neuschwander@oda.oregon.gov or call (503) 551-1706.

Hoy, la directora del Departamento de Agricultura de Oregon (ODA), Alexis Taylor, anuncia el lanzamiento de un período de solicitud de seis semanas (9 de febrero – 23 de Marzo al mediodía, hora del Pacifico) para la nueva Subvención de Infraestructura de Procesamiento de Carne y Desarrollo de Capacidades de Oregon. La inversión de $ 2 millones proviene del paquete de fondos estatales de la Legislatura de Oregon de 2021. La pandemia de COVID-19 destacó la necesidad de más opciones en el procesamiento de carne para el ganado criado en Oregon.

“Estos recursos críticos ampliarán la capacidad regional de procesamiento de carne de Oregón y fortalecerán nuestra cadena de suministro de alimentos a partir de las interrupciones que vimos al principio de la pandemia,” dijo Taylor. “Estoy emocionada de ver las propuestas que recibimos que apoyarán nuestras economías rurales, abrirán nuevos mercados para los productos de Oregon y conectarán a los consumidores locales con los productores y productos locales.”

Las subvenciones tendrán un límite de $500,000, reconociendo la inversión considerable que requieren las instalaciones y el equipo de procesamiento de carne. ODA prevé que las solicitudes excederán los fondos disponibles; sin embargo, esta inversión ayudará a apoyar el desarrollo económico y de mercado a largo plazo.

La Subvención de Infraestructura de Procesamiento de Carne y Desarrollo de Capacidades de Oregon está abierta a todos los procesadores de carne de Oregon, incluidas las instalaciones de sacrificio, que corresponden a una de tres categorías:

Aquellos que planean ampliar la capacidad de procesamiento de carne para incluir animales criados en Oregon que también planean operar bajo el Programa Estatal de Inspección de Carne; o

Aquellos que planean construir un nuevo establecimiento para procesar animales criados en Oregon que también planean operar bajo el Programa Estatal de Inspección de Carne; o

Un establecimiento federal oficial que está operando bajo la inspección del USDA y también planea aumentar el procesamiento de carne de animales criados en Oregon.

Además de la subvención, ODA también ha completado un borrador de plan para iniciar un Programa Estatal de Inspección de Carne que se espera que comience en julio de 2022. El programa del estado será igual al USDA en todos sus requisitos. Permanece atentos a las actualizaciones de ODA. Para obtener más información sobre los requisitos del USDA, por favor visite https://oda.fyi/cyz.

Para el formulario de solicitud de subvención y más información sobre la Subvención de Infraestructura y Capacidad de Procesamiento de Carne de Oregon, visite la página web de ODA de la Iniciativa de Carne deOregon (https://oda.direct/MeatProcessing). Para preguntas adicionales o para recibir una solicitud en papel, comuníquese con el Gerente de Desarrollo Comercial de ODA Gary Neuschwander en gary.neuschwander@oda.oregon.gov o llame al (503) 551-1706.