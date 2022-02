ODA now accepting proposals for Priority Noxious Weed Grants

Proposals are due no later than 5:00 p.m. on March 15, 2022

The Oregon Department of Agriculture (ODA) is now accepting proposals for the 2022 Priority Noxious Weed Grant. Priorities for grants include:

Aquatic or Riparian Weed Control Projects that focus on treatment to protect and restore water quality, fish and wildlife habitat and overall watershed health through active partnership building with Soil and Water Conservation District’s (SWCD), watershed councils, or other state, federal and private land managers.

Early Detection and Rapid Response (EDRR) Weed Control in area that was impacted by fire that focus on treatment to protect and restore fish and wildlife habitat and overall watershed health through active partnership building with SWCD’s, watershed councils, or other state, federal and private land managers.

New innovative noxious weed control projects, build on existing projects thru the development of a cooperative weed management area (CWMA) or other partnerships for more innovative on-the-ground projects.

Counties, local government agencies, tribal governments, and other weed management groups may apply for statewide priority grants to mitigate state-listed noxious weeds. Up to $20,000 is available to purchase equipment needed to complete the project. ODA will grant awards based on the availability of funds. To review the request for proposals (RFP) and find the application, please visit the ODA Noxious Weed web page at https://oda.direct/WeedsPriorityGrants.

The Oregon State Weed Board (OSWB) will review grant proposals and provide recommendations to the Director of ODA. Considering the recommendations and the goals of the Department, the director of ODA will make the final award choices.

During the 2021 session, the Oregon Legislature granted ODA $400,000 in additional funds to support noxious weed grant projects. The money is included in ODA’s General Fund and is a one-time-only addition unless the Legislature chooses to continue the investment in the next biennium.

ODA will begin accepting proposals today and continue to accept proposals through March 15, 2022. Grant awardees will be notified no later than late April. All funded priority noxious weed projects must be completed by June 30, 2023, the end of the grant cycle. For more information about ODA’s Noxious Weed Grant Program, don’t hesitate to contact Tristen Berg, ODA Noxious Weed Grant Coordinator,

tristen.berg@oda.oregon.gov, or 541-604-6580.

El ODA acepta ahora propuestas de subvenciones para malezas nocivas prioritarias

El plazo de presentación de propuestas finaliza el 15 de marzo a las 5 p.m.

El Departamento de Agricultura de Oregón (ODA, por sus siglas en inglés) está aceptando propuestas para la subvención de malezas nocivas prioritarias de 2022. Las prioridades de las subvenciones incluyen:

Proyectos de control de malezas acuáticas o ribereñas que se enfocan en el tratamiento para proteger y restaurar la calidad del agua, el hábitat de los peces y la vida silvestre y la salud general de la cuenca a través de la creación de una asociación activa con los Distritos de Conservación de la Tierra y el Agua (SWCD, por sus siglas en inglés), consejos de cuenca u otros administradores de tierras estatales, federales y privados.

Control de malezas por Detección Temprana y Respuesta Rápida (EDRR, por sus siglas en inglés) en una zona afectada por un incendio que se enfoca en el tratamiento para proteger y restaurar el hábitat de los peces y la vida silvestre y la salud general de la cuenca a través de la creación de una asociación activa con SWCD, consejos de cuencas hidrográficas u otros administradores de tierras estatales, federales y privados.

Nuevos proyectos innovadores de control de malezas nocivas o aprovechamiento de un proyecto existente mediante el desarrollo de un área cooperativa de gestión de malezas (CWMA, por sus siglas en inglés) u otras asociaciones para proyectos más innovadores sobre el terreno.

Los condados, las agencias gubernamentales locales, los gobiernos tribales y otros grupos de gestión de malezas pueden solicitar subvenciones prioritarias a nivel estatal para mitigar las malezas nocivas incluidas en la lista del estado. Se dispone de hasta $20.000 para adquirir el equipo necesario para completar el proyecto. El ODA concederá premios en función de la disponibilidad de fondos. Para revisar la solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) y encontrar la solicitud, por favor visite la página web del ODA sobre malezas nocivas en https://oda.direct/WeedsPriorityGrants.

La Junta Estatal de Maleza de Oregón (OSWB, por sus siglas en inglés) revisará las propuestas de subvención y le proporcionará recomendaciones al Director del ODA. Teniendo en cuenta las recomendaciones y los objetivos del Departamento, el director del ODA tomará las decisiones finales de adjudicación.

Durante la sesión de 2021, la Legislatura de Oregón le concedió al ODA $400.000 en fondos adicionales para apoyar proyectos de subvención de malezas nocivas. El dinero se incluye en el Fondo General del ODA y es una adición única, a menos que la Legislatura decida continuar la inversión en el próximo bienio.

El ODA empezará a aceptar propuestas hoy y continuará haciéndolo hasta el 15 de marzo. Los beneficiarios de las subvenciones serán notificados a más tardar a finales de abril. Todos los proyectos prioritarios de malezas nocivas financiados deben estar terminados antes del 30 de junio de 2023, fecha en que finaliza el ciclo de subvenciones.

Para obtener más información sobre el Programa de Subvenciones para Malezas Nocivas del ODA, no dude en ponerse en contacto con:

Tristen Berg, Coordinadora de Subvenciones para Malezas Nocivas del ODA,

tristen.berg@oda.oregon.gov,

o: 541-604-6580.