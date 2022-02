Organon giver fridag til medarbejdere på kvindernes internationale kampdag for, at de kan fokusere på deres egen sundhed

Organon (NYSE:OGN)

DENMARK, February 8, 2022 / EINPresswire.com / -- Da Covid-19 pandemien fortsat har en uforholdsmæssig stor indvirkning på kvinder, opfordrer Organon andre organisationer til, at tilslutte sig dem i deres mission om at indføre initiativer, der hjælper kvinder med, at prioritere deres sundhedOrganon (NYSE: OGN), et globalt firma der fokuserer på kvinders sundhed, udpeger kvindernes internationale kampdag d. 8. marts som en dag til at anerkende de voksende sundhedsforskelle, som kvinder står over for, og som er blevet forværret af COVID-19-pandemien. Siden starten har KIK fokuseret på at fremskynde ligestilling mellem kønnene. Organon anerkender behovet for en global indsats for at Forbedre kvinders helbred og forstår, at det er nødvendigt at starte med sine egne medarbejdere ved at give dem betalt fri for at imødekomme egne sundhedsmæssige behov. Virksomheden inviterer også organisationer over hele verden til at være med til at øge bevidstheden om uligheden i kvinders sundhed og til at vedtage initiativer, der hjælper kvinder med at prioritere deres sundhed.Kvinder har en tendens til at nedprioritere deres eget helbred. Ifølge en undersøgelse udskyder 78% af kvinderne at tage sig af deres eget helbred, fordi de har for travlt med at passe deres kære.1 Kvinder står for at arrangere hovedparten af de sundhedsmæssige aftaler for resten af familien, og når de blev bedt om at rangere den tid de bruger på at forvalte sundheden hos deres familiemedlemmer kommer børn først, derefter kæledyr, ældre slægtninge, ægtefæller eller andre nære personer. Først til sidst prioriterer de dem selv.1 Det tager mødre i gennemsnit 15 dage at bestille en sundhedsaftale til sig selv mod 5 dage for børn og 7 dage for deres kæledyr.1 Trods fremskridt inden for ligestilling er der altså en tendens til at kvinder stadig har de fleste huslige pligter, og de svarer, at de kun bruger 17 minutter i gennemsnit på sig selv hver dag, mens 51% siger, at de ikke har tid til at prioritere sig selv.2"De sidste par år har været udfordrende for alle, men byrden fra pandemien er faldet uforholdsmæssigt på kvinder, der kan have været nødt til at påtage sig mere end hovedpartenaf deres tid til at passe deres familie og hjemmeundervisning, samtidigt med de i mange tilfælde arbejder på fuld tid," siger Simon Nicholson, administrerende direktør for Organon UK&ENI Cluster (UK, Irland, Israel, Sverige, Danmark, Norge, Finland, Letland, Litauen, Estland og Island). "Hos Organon er vi stolte af at kunne sige tak, ved at give alle tid til at genoplade og sætte kvinders sundhed først, og vi opfordrer andre virksomheder i hele verden til at slutte sig til os. Kvinder har en tendens til at forsømme deres egne sundhedsmæssige behov, fordi de har for travlt med at passe på alle andre. Det er på tide, at det ændrer sig.""Organon blev lanceret med en forpligtelse til at lytte til behovene hos kvinder, og vi har hørt, at kvinder har sværere end nogensinde før, til at tage tid til at passe selv deres mest basale sundhedsmæssige behov," sagde Kevin Ali, administrerende direktør, Organon. "Som en virksomhed, der investerer i innovation for at forbedre kvinders sundhed, føler jeg et ansvar for at løse dette inden for vores eget globale samfund med næsten 9.500 medarbejdere. I år er den symbolske handling, vi tager, at tilskynde alle vores ansatte til at tilbringe denne fridag til at hellige sig deres eget helbred eller andre kvinder i deres liv, uanset om det er at gå til lægen, gør status over deres eget velbefindende eller reflektere over, hvordan man skabe en ændring”.Organon opfordrer alle organisationer til at slutte sig til dem i denne mission og til at være en del af løsningen. Besøg hereforherhealth.com for at få mere at vide.Om OrganonOrganon er et global sundhedsplejeselskab dannet af en spin-off fra Merck, (NYSE: MRK) kendt som MSD uden for USA og Canada. Organon fokuserer på at forbedre sundheden for kvinder gennem hele livet. Organon har en portefølje på mere end 60 lægemidler og produkter på tværs af en række terapeutiske områder. Anført af sundhedsportefølje med en række produkter rettet mod kvinder, kombineret med en voksende biosimilære forretning og en række etablerede lægemidler, skaber Organons produkter et finansielt fundament til i fremtiden at kunne støtte investeringer i innovation og vækstmuligheder indenfor kvinders sundhed.Organon sætter et globalt fodaftryk, har en bred geografisk rækkevidde, samt unikke kommercielle kapaciteter. Organon har ca. 9.500 medarbejdere med hovedkvarter i Jersey City, New Jersey.For mere information, besøg http://www.organon.com og få kontakt til os på LinkedIn og Instagram.