Submit Release
News Search

There were 915 press releases posted in the last 24 hours and 187,320 in the last 365 days.

Об узбекско-геманских межмидовских консультациях

UZBEKISTAN, February 3 - В г.Берлине состоялся очередной раунд политических консультаций между Министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Федеративной Республики Германия. 

Делегацию Узбекистана возглавил заместитель Министра иностранных дел Гайрат Фозилов. Немецкая сторона была представлена делегацией во главе с уполномоченным МИД ФРГ по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Матиасом Люттенбергом.

В ходе консультаций обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, взаимодействие в рамках международных структур. 

Особое внимание уделено возможностям для укрепления политического диалога, расширения межпарламентских связей, активизации торгово-экономических и культурно-гуманитарных контактов.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам мировой и региональной политиики. 

М.Люттенберг сообщил о поддержке немецкой стороной осуществляемых в Узбекистане преобразований и готовности Берлина всестороннее укреплять сотрудничество с узбекской стороной.

В рамках консультаций согласован комплекс мер для совместной реализации, который среди прочего включает мероприятия по празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Германией (6 марта), активизации деятельности механизмов взаимодействия, организации взаимных визитов на различных уровнях.

Source: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan

Поделиться

You just read:

Об узбекско-геманских межмидовских консультациях

Distribution channels:


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more
MEET OUR APP
FOR iOS + ANDROID

Don’t miss any breaking news!

Get the EIN Presswire App

Power your mobile with the latest breaking news by country, US state or industry.