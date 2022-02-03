Об узбекско-геманских межмидовских консультациях

UZBEKISTAN, February 3 - В г.Берлине состоялся очередной раунд политических консультаций между Министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Федеративной Республики Германия.

Делегацию Узбекистана возглавил заместитель Министра иностранных дел Гайрат Фозилов. Немецкая сторона была представлена делегацией во главе с уполномоченным МИД ФРГ по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Матиасом Люттенбергом.

В ходе консультаций обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, взаимодействие в рамках международных структур.

Особое внимание уделено возможностям для укрепления политического диалога, расширения межпарламентских связей, активизации торгово-экономических и культурно-гуманитарных контактов.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам мировой и региональной политиики.

М.Люттенберг сообщил о поддержке немецкой стороной осуществляемых в Узбекистане преобразований и готовности Берлина всестороннее укреплять сотрудничество с узбекской стороной.

В рамках консультаций согласован комплекс мер для совместной реализации, который среди прочего включает мероприятия по празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Германией (6 марта), активизации деятельности механизмов взаимодействия, организации взаимных визитов на различных уровнях.

Source: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan