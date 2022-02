Santa Clara Co. Superior Court Reopens Courtrooms To Public

Santa Clara Co. Superior Court Reopens Courtrooms To Publicspanspan lang= about=/user/17 typeof=schema:Person property=schema:name datatype=Mayo, Lynne/span/span spanMon, 01/31/2022 - 06:50/span div diva href=/search?f%5B0%5D=news_type%3A134 rel=nofollowNewsLink/a/div /div divpSanta Clara County Superior Court is reopening its clerk#039;s offices and courtrooms to the public starting Monday as COVID-19 infection rates in the county have declined recently./p /div div divRelated Links/div div diva href=https://patch.com/california/gilroy/santa-clara-co-superior-court-reopens-courtrooms-public?c=13095927943743696835%3Fmkt%3Den-usSanta Clara Co. Superior Court Reopens Courtrooms To Public/a/div /div /div div divImages/div div diva href=/media/64909/edit hreflang=enOVFT.lSg6Mbj_MCQLcypmx-VI1i/a/div /div /div div divSorting Weight/div div-9/div /div div divHas been sent/div divOff/div /div