ODA launches new website aimed to help Oregon food and beverage companies get started, market, and find buyers

The Oregon Department of Agriculture (ODA) is excited to announce a unique, new business resource website at www.oregon.gov/odaroadmap that serves agricultural producers and small to mid-sized food and beverage companies in Oregon who want to grow and become more successful. Additionally, through a partnership with the Oregon Department of Education (ODE), the new site also includes the launch of Oregon’s Harvest for School’s web presence at oda.direct/OH4S.

ODA used state grant funds to create the dual-focused website to expand opportunities for Oregon food and beverage businesses and agricultural producers.

The Oregon Harvests for Schools Program connects Oregon producers with schools to provide healthy, local products. The new site includes:

A toolkit of resources to help producers get started selling Oregon products in the ODE Farm to Child Nutrition Program.

Information on how to get listed in the Oregon Harvest for Schools Directory where schools can find and buy local food.

Regional contacts to make it easier for producers to build relationships with local school buyers.

Upcoming announcements and events for producers and food businesses interested in school markets.

Resources for farm and agricultural education.

On the business roadmap side of the site, visitors will find an online resource guide and expert articles. Oregon’s small to mid-sized food and beverage businesses face many obstacles in growing their business. Although many resources are available throughout the state, knowing and finding what you need can be challenging. The roadmap design helps a business by pulling together many statewide, regional, and national resources in one place. Micah Elconin, founder of Season to Taste, a regional food system consulting firm, and Hannah Kulberg, a regional food and beverage mentor, assisted ODA in the organization and content, ensuring the needs of the food and beverage industry are addressed.

The site’s Oregon Harvest for Schools components is now available. The business roadmap has additional features coming soon and will fully launch next month. ODA will continue to update the information to best serve the focused visitors in Oregon food and agriculture.

For more information about Oregon Harvest for Schools, don’t hesitate to get in touch with Amy Gilroy at Amy.GILROY@oda.oregon.gov.

For more information about the Roadmap, please contact Erick Garman at Erick.GARMAN@oda.oregon.gov.

El Departamento de Agricultura de Oregon (ODA) se complace en anunciar un nuevo y único sitio web de recursos comerciales en www.oregon.gov/odaroadmap que sirve a productores agrícolas y pequeñas y medianas empresas de alimentos y bebidas en Oregon que desean crecer y tener más éxito. Además, a través de una asociación con el Departamento de Educación de Oregon (ODE), el nuevo sitio también incluye el lanzamiento de la presencia en la web de Cosecha para las Escuelas de Oregon (Oregon Harvest for Schools): oda.direct/OH4S.

ODA utilizó fondos de subvenciones estatales para crear el sitio web de doble enfoque para ampliar las oportunidades para las empresas de alimentos y bebidas de Oregon y los productores agrícolas.

El Programa Oregon Harvest for Schools conecta a los productores de Oregon con las escuelas para proporcionar productos locales saludables. El nuevo sitio incluye:

Recursos para ayudar a los productores a comenzar a vender productos de Oregon en el Programa de Nutrición de la Granja al Niño de ODE.

Información sobre cómo aparecer en el Directorio de Oregon Harvest for Schools, donde las escuelas pueden encontrar y comprar alimentos locales.

Contactos regionales para facilitar a los productores a establecer relaciones con compradores de escuelas locales.

Próximos anuncios y eventos para productores y empresas alimentarias interesadas en los mercados escolares.

Recursos para la educación agrícola.

En el lado del sitio web que pertenece a la hoja de ruta empresarial, los visitantes encontrarán una guía de recursos en línea y artículos de expertos. Los centroscomerciales de Oregon a las empresas medianas de alimentos y bebidas enfrentan muchos obstáculos para hacer crecer su negocio. Aunque hay muchos recursos disponibles en todo el estado, puede ser un desafío saber y encontrar lo que necesita. El diseño de la hoja de ruta ayuda a una empresa al reunir muchos recursos estatales, regionales y nacionales en un solo lugar. Micah Elconin, fundador de Season to Taste, una firma regional de consultoría del sistema alimentario, y Hannah Kulberg, mentora regional de alimentos y bebidas, ayudaron a ODA en la organización y el contenido, asegurando que se aborden las necesidades de la industria.

Los componentes del sitio web que pertenecen a Oregon Harvest for Schools ya están disponibles. La hoja de ruta empresarial pronto tendrá características adicionales y se lanzará por completo el próximo mes. ODA continuará actualizando la información para servir mejor a los visitantes enfocados en la alimentación y la agricultura de Oregon.

Para obtener más información sobre Oregon Harvest for Schools, no dude en ponerse en contacto con Amy Gilroy: Amy.GILROY@oda.oregon.gov.

Para obtener más información sobre la hoja de ruta, póngase en contacto con Erick Garman: Erick.GARMAN@oda.oregon.gov.