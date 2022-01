Rapport van Amnesty International over Israël verraadt ideologische agenda en verdient geen aandacht van Ministerie BZ.

Gelekt rapport van AI borduurt verder op traditie van lasterlijkheden, verdraaiïngen en gefabriceerde rechtsprinicipes ten aanzien van Israël

Rapport van Amnesty International is een bedreiging en "een extreme, gepolitiseerde, ideologische aanval op het bestaan van Israël als 's werelds enige Joodse staat"” — BFOI verklaring

BRUSSEL, BELGIUM, January 31, 2022 /EINPresswire.com/ -- In een verklaring veroordeelt het International Legal Forum (ILF) de 'kwaadaardige leugens, de grove verdraaiIngen en verzonnen rechtsprincipes ' die te lezen zijn in een uitgelekt rapport van Amnesty International. Het document wordt pas morgen (1 februari) gepubliceerd maar een exemplaar ervan werd gelekt.

Het rapport draagt de titel 'Israëls apartheid tegen de Palestijnen: een wreed systeem van overheersing en misdaad tegen de menselijkheid'. Het telt 211 bladzijden en is volgens de verklaring van het ILF "eenzijdig, lasterlijk en ongegrond" en "het roept schaamteloos op tot de opheffing van de Joodse staat".

In de verklaring van Arsen Ostrovsky, ILF-voorzitter en CEO, wordt verder gesteld dat het op handen zijnde rapport van Amnesty International "ongehoorde haat, ophitsing en racisme aanwakkert" en opnieuw " de bloedfabels tegen de Joodse staat uit de kast haalt".

Amnesty International is in het verleden bekritiseerd vanwege vermeende vooringenomenheid jegens Israël. In 2019 kreeg de Britse onderzoeker David Collier de opdracht van de NGO Jewish Human Rights Watch (JHRW) om een rapport op te stellen over de opmerkingen op sociale media van medewerkers van Amnesty International. Het JHRW-rapport, getiteld 'Amnesty International - van vooringenomenheid tot obsessie', toont dat de organisatie "mensen in dienst had met openlijke pro-terroristische sympathieën" die "terroristen van de Islamitische Jihad bijval verlenen en hun daden bejubelen".

Collier concludeerde dat "het cumulatieve effect van Amnesty International's onnatuurlijke vijandigheid jegens Israël antisemitisch is".

In een commentaar op het komende Amnesty International rapport zei een woordvoerder van de Belgische Vrienden van Israël (BFOI): "Een snelle lezing van het uitgelekte rapport toont aan dat veel ervan gerecycleerd is uit materiaal dat eerder gepubliceerd werd door extremistische anti-Israëlische organisaties, (eerder dan pro-Palestijnse) waarbij leugens en bevooroordeelde beweringen worden herhaald (en verzonnen)."

In de verklaring van de BFOI luidt het verder: "Dit onevenwichtig pamflet bevat verwerpelijk propagandamateriaal dat tot doel heeft de Joodse staat te demoniseren en te delegitimeren. Bovendien wordt het fundament van die staat zelf consequent in twijfel getrokken.

Het schotschrift vermeldt het woord 'terrorisme' enkel in verband met Israël maar nooit in verband met terroristische organisaties zoals Hamas of het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). In feite weerspiegelt het rapport de ideologische standpunten van Hamas, aan wie het ondubbelzinnig steun lijkt te betuigen".

"BFOI dringt er daarom bij het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken op aan om het rapport te behandelen zoals het verdient: als een extreme, gepolitiseerde, ideologische aanval op het bestaan van Israël. Dit levert geen enkele positieve bijdrage die vrede coëxistentie te bevorderen. Deze aanval op de enige Joodse natie mag en kan niet serieus worden genomen".