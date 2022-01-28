Beat your little head. 打你個小人頭。全球暖化，關大家的事。
惊蛰节传统习俗“打小人”，将在GLOBALWARMIC平台获得全新演绎
Global Warming is Global Business. Isn't it? 全球暖化，關大家的事。唔好唔係呱！”SINGAPORE, SINGAPORE, January 28, 2022 /EINPresswire.com/ -- “打你个小人头，打到你有气无得透﹔打你只小人手……” 这段“打小人”咒语可能会令不少人回想起香港电影中神婆口中念念有词的片段。然而，“打小人”并非很多人印象中的那样阴森可怖，它只不过是拜神祈福的方法之一；而替人“打小人”的神婆也不像银幕上的那般居心叵测，这种仪式只是她们独有的谋生方式罢了。
— Kirin Soo
惊蛰节“打小人”溯源
在香港，人们进行“打小人”仪式的地点基本都集中在湾仔鹅颈桥底下。这种习俗迄今为止已有三十余年，但究竟起始于何时已经难以考证。
现今“打小人”的风俗实际上源于古时候的农业社会。在那时，百姓皆以务农为生，按中国历法，全年可分为二十四节气，而属于春季节气之一的“惊蛰”，被视为冬眠的动物睡醒，开始觅食的日子，而白虎也在此时出来觅食。
为了防止白虎伤人，百姓每逢惊蛰时节便会举行祭白虎的仪式：首先在准备好了的纸老虎上抹上猪血，并献上“小礼”，也就是生猪肉，这样的做法意为将白虎喂饱使之不去伤害人。此外，在惊蛰日祭白虎，也有着祈求借白虎的雄威镇压蛇虫鼠蚁，以免害虫为患的意味。
时易世变，如今“小人”已经渐渐取代白虎的位置，成为新的被驱赶的对象，因而也就出现了打小人这个习俗。
老辈人与年轻人的认知断层
一听到“打小人”，很多不怎么接触的年轻人必然会在第一时间联想到：这是用来害人的。但事实并非如此。
在“打小人”习俗里，由委托人向神婆发起委托，神婆则剪好人型的纸，纸上视需求书写特定人士资料或不写任何资料。而在仪式进行的阶段，神婆会利用鞋子或其它物品殴打纸张来达到委托者之目的。当然，除了通过神婆主持仪式外，委托人也可以亲身下场，借着打小人的过程发泄情绪，以达到舒缓压力及平衡心理的功效。
现在了解并参与“打小人”的群体日渐稀少，而且多为老年人。他们在打小人的时候，通常不要求写明资料。
此外，在绝大多数的年轻人看来，“打小人”仅仅是一种迷信，既不灵验，也难以引起他们的兴趣。但其实，多数老年人如此做的原因只是在遵循传统习俗，而还有好些人前来打小人则是觉得生活不如意，想通过“打小人”仪式来求福运。在他们看来，“打小人”只是为求得心安，至于真正的效果，信则有，不信则有，没有什么迷信不迷信的。
以新的维度演绎传统，“打小人”或将迎来新生
如今，传统习俗在人们日常生活中的占比越来越少，甚至在部分年轻人的生活中，有的习俗已经逐渐消逝，“打小人”这类相对冷门的习俗亦是如此。
但“打小人”未必会迎来没落。时至今日，仍有人试图通过艺术、技术等新的维度来重新演绎、诠释传统习俗，使得这种传统习俗被更多群体所接受。此前，就有一位名为安达的阿根廷歌手将“打小人”的咒语以英语、普通话以及广东话的方式念出来，以下为英文版咒语及原文。
Beat your little head.
打你個小人頭。
Your work never go ahead.
打到你成世冇出頭。
Beat your little hand.
打你個小人手。
Your good luck come to the end.
等你冇鞋挽屐走。
Beat your little eye.
打你個小人眼。
Very soon you die.
等你成世都撞板。
Beat your little foot.
打你個小人腳。
Everything is no good.
打到你冇鞋挽屐走。
Beat your little mouth.
打你個小人口。
You always have bad result.
打到你有氣冇碇唞。
除此之外，由BRR开发的GLOBALWARMIC——一个可映射现实世界事物的虚拟平台，也可使人们在虚拟世界完成“打小人”的仪式，由此获得不同于传统方式的全新习俗体验。
KIRIN SOO
NAGA & MACANS
om.kirin@nagamacans.com
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