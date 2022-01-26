“三大圣雄”,无一不是声名传遍四海、成就震铄古今的伟大人物，他们的共同点和不同点在哪里？时至今日，我们应以怎样的形式纪念他们？ 您的圣雄是谁？您又会以怎样的形式纪念他？

透过李光耀、胡志明、甘地三位人物各自的经历与成就，我们不难体会出他们何以成为伟人、至今仍被纪念的缘由。不过后世为这些伟人而建造的纪念建筑通常坐落于世界各地，非常不便于民众凭吊或者瞻仰。因此，GLOBALWARMIC一个可映射现实世界事物的虚拟平台，让人们在虚拟世界纪念伟人，也让伟人的精神突破物理空间的桎梏、得以延续。

GLOBALWARIMC平台让伟人的精神突破物理空间的桎梏、得以延续。” — Kirin Soo