HID Global Prevê Sete Tendências que Afetarão o Setor de Segurança e Identidade em 2022

Escassez da cadeia de suprimentos, foco na sustentabilidade e uma força de trabalho em mudança irá remodelar tecnologias

SAO PAULO, BRAZIL, January 18, 2022 /EINPresswire.com/ -- A HID Global, líder mundial em soluções de identidade confiáveis e segurança física, descreve e discute tendências importantes que devem reformular o setor de segurança em 2022 e além.

QUEM: Com mais de 30 anos capacitando e protegendo as identidades físicas e digitais das pessoas, lugares e coisas do mundo, a HID Global está em uma posição única para identificar os principais facilitadores, eventos disruptivos e desenvolvimentos revolucionários que moldarão o cenário do setor de segurança em 2022.

O QUE: Ao observar o mercado e ouvir o feedback de parceiros e clientes, a HID Global acredita que os sete tópicos a seguir impactarão o setor de segurança este ano e além:

Problemas da cadeia de suprimentos: Os problemas da cadeia de suprimentos continuarão sendo uma tendência dominante no setor de segurança, tornando 2022 um ano em que o setor deve ser criativo. A escassez de semicondutores, gargalos logísticos globais e aumentos de custos consequentes afetarão tudo, desde leitores e painéis de controle, até sensores e detectores.

Sustentabilidade: O ano passado demonstrou um crescente consenso de que os usuários finais exigem trabalhar com fornecedores que fazem da sustentabilidade um pilar de suas decisões e operações de negócios. Em 2022, o foco na sustentabilidade aumentará, levando os fornecedores a aumentar o foco em soluções digitais, incluindo tecnologias móveis e multiaplicativos de ponta a ponta que ajudam a reduzir emissões de carbono.

Identidades fornecidas por SaaS: A transformação digital trouxe consigo uma mudança para implantações e modelos de serviço na nuvem, oferecendo oportunidades de gestão do controle de acesso em aplicativos, ativos físicos e dados, enquanto novos fatores de autenticação permitem indentificação confiável e contínua. À medida que as regras de um modelo com prioridade digital continuam a impactar o cenário do setor de segurança, em 2022 as identidades entregues por SaaS se tornarão não apenas a norma, mas a expectativa.

IDs digitais: A adoção da carteira digital está em alta. As grandes empresas de tecnologia estão aumentando a nova funcionalidade de credenciais em aplicativos. Empresas e governos estão adicionando nova infraestrutura para dar suporte a transações digitais. Em 2022, haverá um ponto de inflexão para que os IDs digitais ultrapassem os físicos, e a servitização digital desempenhará um papel vital à medida que os fornecedores se organizam em torno de modelos de serviço e crescimento liderado por serviços.

Futuro do trabalho: Os modelos de trabalho híbridos são a norma hoje, principalmente nas economias mais maduras, e uma abordagem de confiança zero para todos é uma das principais tendências que dominarão o setor de segurança em 2022. Líderes encarregados de garantir um ambiente seguro para aqueles que retornam ao escritório – e gerenciamento seguro de identidade e acesso para aqueles que trabalham remotamente – estão procurando as últimas tendências de acesso físico e as melhores práticas que as permitem. Soluções sem toque, proteção de dados e tecnologias de gestão de visitantes estão garantindo ambientes saudáveis e seguros, enquanto as soluções de autenticação multifator se tornam prioridade em aplicativos remotos.

Biometria sem contato: A biometria já está em uso difundido, seja para proteger um dispositivo móvel, proteger um documento de identidade pessoal ou do governo, ou para rastreamento fitness. Em 2022, a biometria combinada com soluções de gerenciamento de identidade baseadas em nuvem está pronta para impulsionar um crescimento muito mais rápido. O papel da segurança no fornecimento de tecnologia biométrica que permite autenticação segura e protege a privacidade dos dados está surgindo em todos os setores da economia.

Data Science: A combinação de IoT (Internet das coisas), nuvem e tecnologias móveis está constantement impulsionando a transformação digital em todo o setor de segurança. Equilibrar a proteção contra o potencial de novas ameaças de segurança cibernética física e digital colocou a ciência de dados no centro das atenções, à medida que a discussão passa da mitigação e prevenção de riscos para a previsão e revogação a ameaças. Em 2022, a inteligência artificial (IA) e o aprendizado de máquina (ou machine learning, em inglês) se tornarão mais integrados ao tecido de soluções de identidade confiáveis em todo o continuum físico e digital, automatizando e otimizando o desempenho, a precisão, a segurança e a proteção.

PORQUÊ: Ao entender como cada um desses desenvolvimentos deve moldar o setor, os profissionais de segurança estarão mais bem preparados para capitalizar inovações revolucionárias em soluções e serviços, oferecendo um nível mais alto de segurança nos domínios físico e digital.



