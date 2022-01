Banque Heritage lance des services de représentation de fonds et de conseil en distribution de fonds pour compléter son service d'agent payeur.

BASEL, BS, SUISSE, January 18, 2022 / EINPresswire.com / -- La Suisse, l'un des plus grands centres de gestion de fortune au monde, est un marché très attractif pour les gestionnaires de fonds. Cependant, l'accès aux investisseurs suisses nécessite de respecter les réglementations locales, d’autant plus depuis la mise en place de la nouvelle Loi sur les services financiers ("LSFin") et la révision de la Loi sur les placements collectifs de capitaux ("LPCC") qui régissent les règles de distribution des fonds en Suisse.Banque Heritage a obtenu de la FINMA une licence de représentant de fonds étrangers pour les fonds destinés aux investisseurs qualifiés, qui vient naturellement compléter les services d'agent payeur proposés par la Banque aux fonds de placement depuis 2014.Banque Heritage peut désormais agir à la fois en tant que représentant suisse et agent payeur pour des fonds étrangers, permettant ainsi leur distribution à des clients fortunés en Suisse par le biais d'un seul point de contact et d'un contrat combiné de représentant de fonds et d'agent payeur.En outre, l'équipe d'experts de Banque Heritage, spécialisée dans la réglementation de la distribution des fonds en Suisse, offrira des services de conseil aux gestionnaires de fonds qui cherchent à se conformer aux règles de promotion des fonds lors de la distribution de leurs fonds aux clients professionnels et institutionnels en Suisse.Antoine Royer, responsable des services de représentation de fonds : "Les gestionnaires de fonds tiennent à se conformer pleinement aux règles suisses mais doivent faire face à des réglementations complexes et à un environnement réglementaire en constante évolution. En fournissant aux gestionnaires de fonds une solution "tout-en-un" pour accéder à la plus large base possible d'investisseurs qualifiés en Suisse, incluant les clients fortunés, nous les aidons à préserver leurs ressources afin qu’ils puissent se concentrer sur la gestion de leurs fonds".Depuis des décennies, la Banque Heritage est directement impliquée dans des activités liées aux fonds de placement. Grâce à sa connaissance du marché financier suisse et à l'équipe d'experts dirigée par Antoine Royer, elle peut aujourd'hui offrir une gamme complète de services permettant aux gestionnaires de fonds d'exercer leurs activités en Suisse tout en respectant leurs obligations LSFin et LPCC.Jean-Christophe Rochat, Membre du Comité Exécutif & CIO : "Depuis les années 1990, la Banque a développé une forte expertise dans l'industrie des fonds, à travers la création de fonds onshore et offshore, la gestion de hedge funds et de fonds long-only, et le développement d'une activité d’agent payeur depuis 2014. Banque Heritage est déjà reconnue comme un acteur clé de l'industrie des fonds, et le lancement de cette activité de représentant de fonds vient naturellement compléter notre expertise et l'ambition de la banque d'être un acteur central de l'industrie financière suisse."Antoine Royer précise : "De la segmentation des clients selon la LSFIN, aux règles du code de conduite LSFIN, en passant par l'affiliation à un Ombudsman suisse ou l'inscription dans un registre de conseillers à la clientèle, nous pouvons accompagner les gestionnaires de fonds tout au long de leur parcours, en devenant leur principal point de contact en Suisse pour les aspects réglementaires et de marketing des fonds. En outre, notre équipe a accès aux vastes ressourceset à l'expertise qu'une banque suisse peut fournir pour garantir la meilleure qualité de service à nos clients".L'équipe est composée de personnes qualifiées ayant une connaissance approfondie de la réglementation des fonds en Suisse et une grande expérience de l'industrie des fonds acquise au cours de leur carrière dans ce domaine.Antoine Royer a près de 20 ans d'expérience dans l'industrie des fonds, la gestion d'actifs et la banque privée. Avant de rejoindre la Banque Heritage, il a supervisé les opérations du service de représentation de fonds de la branche genevoise d'Acolin Fund Services. Avant cela, il était analyste au sein du département Hedge Funds chez Mirabaud & Cie et Analyste et Investor Specialist chez JP Morgan Suisse. Antoine est titulaire d'un master en droit international de l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève.Marlène Valentin a une longue carrière de plus de 20 ans dans l'industrie des fonds de placement et possède une solide expérience dans la distribution, l'administration et les opérations de fonds. Avant de rejoindre la Banque, elle a été pendant 10 ans responsable de la distribution et de l'administration de fonds chez Mirabaud Asset Management (Suisse) SA et a exercé la fonction de Conducting Officer pour une société de gestion de fonds située au Luxembourg. Marlène est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Liège, est Chartered European Financial Analyst, ainsi que Swiss and International Fund Officer.===================Banque Heritage est une banque privée basée à Genève, avec des bureaux à Bâle, Sion et Zurich et une filiale à part entière à Montevideo, en Uruguay. Les origines de la Banque remontent au commerce des matières premières, où les entreprises familiales sont leaders sur le marché mondial. La Banque offre un large portefeuille de services allant de la banque privée classique et de la gestion d'actifs pour des clients individuels ainsi que pour des gestionnaires d'actifs externes aux services de family office, au conseil aux entreprises et aux clubs de capital-risque. Plus récemment, des services de représentation de fonds, d'agent payeur et de conseil en distribution de fonds ont été ajoutés à l'offre d’Asset Services.Banque Heritage Contact:M. Antoine RoyerHead of Fund Representation and Paying Agent Services a.royer@heritage.ch, +41 (0)58 220 03 33Mme. Marlène ValentinFund Representation and Paying Agent Services m.valentin@heritage.ch, +41 (0)58 220 03 61