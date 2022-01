REVILLA NAGALAK SA PAGLAGDA NI DUTERTE NA MAISABATAS ANG KASO LABAN SA MGA BATANG MAGPAPAKASAL, MAPADALI ANG PAG-AAMPON AT GAWING FPJ AVE. ANG ROOSEVELT AVE.

IKINAGALAK ni Sen. Ramon Bong Revilla, Jr. ang paglagda ni Pangulong Rodrigo Duterte upang maging ganap na batas na ang pagbabawal sa pag-aasawa ng mga bata at padaliin ang proseso ng pag-aampon.

Unang nilagdaan ng Pangulo na maging batas ang panukalang nagbabawal at sasampahan ng kasong kriminal ang child marriage sa ilalim ng Republic Act No. 11596 o mga batang wala pa sa edad na 18 at hindi pa kayang proteksiyonan ang sarili sa pisikal at mental na pang-aabuso.

Nakasaad din sa naturang batas na mananagot ang mga may kinalaman sa mga sumusunod: facilitation of child marriage, solemnization of child marriage, cohabitation of an adult with a child outside wedlock.

Mahaharap sa multang P40,000 ang lalabag at hanggang 12 taong pagkabilanggo sa mapapatunayang nagkasala.

Nilagdaan na rin ng Pangulo ang Republic Act No. 11642, na mas kilala sa Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act na ang author at sponsor ng consolidated version ay sina Sen. Grace Poe, Sen. Revilla at Sen. Ana Theresia Hontiveros.

Layon ng naturang batas na gawing simple ang lahat ng proseso para sa mga nais mag-ampon upang hindi mapariwara ang mga bata at agad na mabigyan ng sapat na pagmamahal at pangangalaga.

"Marami kasi ang nais na mag-ampon pero dahil sa hirap ng proseso sa bansa, minsan ay napapasama pa, pero ngayong may batas na ay magiging madali na ang lahat para sa kapakanan na rin ng mga batang walang nag-aaruga" paliwanag ni Revilla.

Nilagdaan na rin ng Pangulo ang Republic Act No. 11608 upang maging ganap na batas ang pagpapalit ng pangalan mula sa Roosevelt Avenue sa Quezon City na FPJ (Fernando Poe, Jr.) Avenue bilang pagkilala sa naging ambag ng 'Hari ng Pelikulang Pilipino' sa ating sining at kultura.

Pumasa sa Senado ang naturang panukala na umani ng 22 boto kabilang si Revilla na isa sa co-sponsor kung saan mula sa pagiging sagisag ng isang Amerikano na si Roosevelt ay FPJ Avenue na ngayon na magiging sagisag naman ng naging kontribusyon ng isang Filipino sa ating bansa.

"Bilang isa sa aktibo pa rin sa showbiz industry ay nakakataba ng puso na mabigyan ng ganitong karangalan ang Hari ng Pelikulang Pilipino sa panahon ng ating panunungkulan" dagdag pa ni Revilla.