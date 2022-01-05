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"健康之城" - Aimedis出版了Health-Metaverse，并很快在其中开设了第一家诊所

NETHERLANDS, January 5, 2022 /EINPresswire.com/ -- 基于区块链的医疗公司Aimedis正在进入元界。为此，他们目前正在数字空间中开展自己的领域，包括自己的连锁诊所。

至少自从媒体对Facebook进行品牌重塑以来，元界已经进入了主流。数字平行世界有可能将整个行业分支（包括医疗部门）数字化。Aimedis也认识到了这一趋势，现在正在宣布自己的Metaverse计划。具体来说，它是关于在虚拟世界中建立自己的医疗区域，患者，医务人员，诊所，制药行业或保险公司等的大学和公司都有机会以数字方式相互交互。

在Metaverse所称的Aimedis健康城中，其他医院也将能够在虚拟世界中开设诊所，并租用或购买整个区域。然后可以通过内部NFT市场Aimedis DataxChange签订租赁协议。

作为第一步，来自荷兰和阿拉伯联合酋长国的公司将在Metaverse开设第一家自己的医院 - "阿尔法医院"。例如，治疗会议，咨询，看医生和患者之间的互动都在这里进行，但学生，医务人员和非专业人员也接受培训。一个名为AVA（Aimedis Virtual Assistant）的专用AI将引导您穿越虚拟空间，并将Aimedis的生态系统与元界联系起来。

原生代币AimX还作为Aimedis元界的支付手段发挥了重要作用。使用付款方式不是强制性的，而是以折扣等形式为用户提供优惠。此外，AimX最近在ProBit（AIMX / USDT）和Pancakeswap（AIMX / BUSD）上推出。此外，代币的价格现在可以在Coingecko和CoinMarketCap上跟踪。
1 月起在 Steam 上推出的首个演示

Aimedis目前正在全力以赴地开发健康城市的第一个演示版本。第一个预演将于2022年1月24日在迪拜举行的阿拉伯健康2022年大会上发表。不久之后，感兴趣的各方也应该能够在Steam游戏平台上下载演示版。Aimedis目前正在开发基于Unity引擎的Metaverse。

此外，Aimedis还权衡了虚幻引擎5的使用。该开发软件将越来越多地用于下一代Xbox Series X和PlayStation 5游戏机上的游戏。
物联网设备和跟踪器的连接也将在健康城市中发挥作用。

Aimedis Health City的确切发布日期尚未公布。然而，该公司预计第一批地区和诊所将在明年第一季度开始。

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Aimedis
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