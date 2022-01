Clash of Cars abre ICO amanhã

Com cerca de 100 mil membros na comunidade em 48h, game NFT entrega nova proposta de recompensas para os jogadores

LONDON, UNITED KINGDOM, January 4, 2022 / EINPresswire.com / -- Se há alguns anos alguém falasse que valeria muito a pena trocar o emprego formal para ficar em casa jogando games on-line chamados de NFT, possivelmente, seria chamado de louco. De fato, o assunto ainda é desconhecido por muita gente. No entanto, para milhares de pessoas ao redor do planeta, é a nova realidade. A nova maneira de ganhar dinheiro. Muito dinheiro. Que o diga Gustavo Araújo, de 23 anos. O jovem conheceu a modalidade de jogos NFT em setembro de 2021 e entrou com um investimento de 350 reais. No final do mesmo mês, ele iniciou um treinamento remunerado para trabalhar Home office em um call center, mas no dia 2 de novembro, poucos dias depois, pediu demissão. “Pensei: na pior das hipóteses, o NFT já me rende em média 1.500 reais ao mês. Não tenho nada a perder. Hoje, com os reinvestimentos, altas e baixas do mercado, tiro em média 2.500 dólares por mês e minha meta é fechar janeiro com 4 mil dólares mensais”, relata Gustavo.Assim como a vida de Gustavo, muitas outras estão sendo transformadas por meio de jogos NFT, que recompensam as ações e progressos dos jogadores em dólar, como é o caso do Clash Of Cars. O jogo tem o conceito de game race to earn, ou seja, “corra para ganhar” e tem o objetivo de trazer maior rentabilidade para os jogadores em um prazo médio de 30 dias. “Como menos de um dólar, o usuário já poderá comprar a moeda do jogo. Um carro mais veloz, possibilita um retorno mais rápido”, explica Jesaias Mayan, CTO da companhia. A abertura da comunidade movimentou de tal forma o mercado de games NFT que cerca de 100 mil pessoas já estão na expectativa para a abertura do ICO nesta quarta-feira, dia 5.A modo Race, que será lançada no segundo trimestre de 2022, também traz um diferencial. Ao contrário do que acontece na maioria dos games play to earn, cuja interatividade do jogador é bem limitada e toda a mecânica se resume em um botão, o Clash Of Cars oferece como experiência inovadora uma batalha de carros que percorre várias cidades importantes ao redor do mundo. Já o modo Campanha, que será lançado no último trimestre do ano, consiste em uma aventura PvE. Nele, o jogador enfrentará chefes da máfia, fugirá da polícia e participará de corridas de rua com lendas da pista.A competição do Clash Of Cars, que pode ser disputada por dois ou mais jogadores de qualquer idade, tem como objetivo alcançar a linha de chegada, eliminando os inimigos no caminho. O primeiro a cruzar a linha de chegada recebe maior recompensa em moedas do que os demais jogadores. E mais: a economia sustentável do jogo foi criada para ser durável e, por isso, parte dos lucros será usado para gerar e distribuir incentivos econômicos para todos os jogadores. E para encorajar os competidores, foi criado o Reward Pool, cuja função é dar continuidade a distribuição de recompensas de forma duradoura e eliminar a necessidade de aumentar a quantidade de tokens $CLASH.No mais novo game do mercado de jogos NFTs, o Clash Of Cars, as corridas são rápidas e dinâmicas. O jogador deve construir carros personalizados para correr e lutar contra outros adversários e amigos nos modos PVP, ganhando recompensas constantes. Durante a partida, caso um dos veículos exploda, o piloto perderá a corrida instantaneamente. Os carros podem ser customizados com armas, escudos e vários outros itens e habilidades que os empoderam e, à medida que forem usados de forma inteligente, aumentam a possibilidade de ganhar a partida.Para adquirir os NFTs dos carros e das habilidades, os usuários precisam ter unidades de Clash, token do Clash Of Cars, na carteira. Cada Clash custará inicialmente 0,035 centavos de Dólar e poderá ser adquirido no próprio site, de forma simplificada. O Clash of Cars representa uma opção para que os jogadores aumentem ou substituam sua renda através da tela. De fato, jogos NFT serão um diferencial na economia de diversos países e mudarão a vida de milhões de pessoas em todo o planeta.IDOO modo Farm será lançado junto ao IDO no dia 27 de janeiro. Neste momento, os usuários poderão começar a ter os primeiros lucros com a moeda Clash através de corridas automáticas que demandam apenas um clique. Esse modelo ajuda os usuários a economizarem tempo. Os jogadores poderão competir contra outros componentes e ganhar recompensas diárias de acordo com a raridade dos próprios carros.Segundo Euquias Correia, COO do Clash Of Cars, haverá ainda a opção “Quick Race” para os jogadores que decidirem fazer todas as corridas de uma vez com apenas um 1$CLASH. A taxa de reabastecimento diária será de 1$CLASH por carro e a taxa de manutenção de 30$CLASH por carro, a ser paga a cada 40 corridas. A carteira de cada jogador será limitada a 30 carros, no máximo.MYSTERY BOXPara começar no Clash Of Cars, você deve ter seu primeiro carro e isso só será possível através da Mistery Box. Cada caixa contém uma probabilidade diferente de obter um carro comum, raro, épico ou lendário. Clash Of Cars possui recursos que o tornam um jogo NFT único. “O objetivo é marcar uma nova geração de jogos NFT identificados como divertidos e com jogabilidade intensa, economia lucrativa e que duram anos, assim como os jogos tradicionais”, define Euquias Correia.Comunidade no Telegram