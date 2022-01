Les recherchistes du Canadian Peoples' Union disposent d'informations juridiques et scientifiques de première importance

Canadian Isolation SARS-CoV-2 CDC Powershift to Freedom sign 2022 Revolution Resolution

Leurs recherchistes ont découvert que l'isolement du SRAS-CoV-2 effectué par des scientifiques canadiens en mars 2020 et utilisé par le CDC est questionnable.

OHSWEKEN, ONTARIO, CANADA, January 4, 2022 / EINPresswire.com / -- Les recherchistes du Canadian Peoples’ Union ont colligé des faits et des conclusions juridiques, scientifiques inestimables lors de leurs recherches, qui peuvent aider les Canadiens et les cabinets d'avocats à protéger les droits des Canadiens et des peuples autochtones du Canada lors de leur procédures judiciaires.Leurs recherchistes juridiques ont découvert que l'isolement du SRAS-CoV-2 effectué par des scientifiques canadiens en mars 2020 a également été utilisé par le CDC en septembre de la même année pour confirmer l'isolement du virus. Aucun autre isolement connu du virus par d'autres pays n'avait été publié par le CDC à cette époque, ni par les États-Unis.Les scientifiques canadiens ont indiqué dès le départ dans leur documentation que l'isolement du virus « suggère fortement que les cellules immunitaires humaines testées ne permettent pas une infection productive ». En d'autres termes, selon la conclusion de l'isolement, le virus ne peut pas franchir les cellules saines du système immunitaire pour se multiplier et créer une infection. Ils ont également déclaré que le virus est identique à 80 % au SRAS, mais qu'il s'agit d'une variante plus bénigne.Lire le document scientifique sur l'isolement canadien ici :Les recherchistes du Canadian Peoples' Union ont également découvert que la déclaration sur le Site Web UK.GOV du Royaume-Uni concernant le statut du COVID-19, ne pourrait plus être considéré, ni classé comme une maladie infectieuse à haut risque (HCID) à partir du 19 mars 2020, étant donné que maintenant ils en savent plus sur le virus et qu’il y a un faible taux de mortalité.Le Canada n'a répertorié aucune maladie dans la catégorie des maladies infectieuses à haut risque (HCID) ni le SRAS-CoV-2, ni le COVID-19. Cependant, la maladie des coronavirus est répertoriée comme un rhume.Lire la déclaration du Canada ici: https://www.cchst.ca/oshanswers/diseases/coronavirus.html De plus, Nicole Lebrasseur, PDG et recherchiste principale du Canadian Peoples' Union (CPU), étant présente lors de la diffusion en direct des audiences du tribunal du Manitoba tenues du 3 au 13 mai 2021, déclare que des faits intéressants ont été entendus par toutes les personnes présentes concernant la stratégie d’utilisation employée par toutes les provinces canadiennes, ce qui a fait la lumière sur l'efficacité des tests RT-PCR et sur ce qui leur a permis de faire de fausses déclarations de cas positifs de COVID-19 à être régurgitée par les médias.L'information la plus pertinente qui a finalement été exposée au cours de ce procès était le témoignage du Dr Bullard. Compte tenu de l'ISOLATION scientifique canadienne du SRAS-CoV-2 qui a amené le Royaume-Uni à disqualifier le SRAS-C0V-2 en tant que maladie infectieuse à haut risque (HCID) et des deux autres études qui faisaient partie du témoignage du Dr Bullard, les choses vont changer pour les Canadiens. Le plus choquant a été le fait que le Dr Bullard a admis au cours de son témoignage que lui et son département effectuent les tests RT-PCR ADN au Manitoba à des seuils de 35-45 cycles, ce qui ne fait qu'induire en erreur, alors que ses deux propres études et d'autres dans le monde entier confirment qu'aucune infection ne peut être trouvée à des seuils supérieurs à 25 cycles, ce qui est explosif.En tant que recherchiste et PDG du Canadian Peoples' Union NFP, ce type d'informations pertinentes est important pour nous permettre d'identifier les problèmes au sein de notre gouvernance.Le témoignage du Dr Bullard peut être visionné dans la vidéo ci-dessous. Lire les recherches du Dr Bullard ici:Si ces informations vitales n'avaient pas été exposées lors des témoignages devant les tribunaux, directement déclarés par les experts eux-mêmes, ou si les recherchistes n'avaient pas été en mesure de trouver ces documents juridiques, le Canadian Peoples' Union (CPU) ne serait pas en mesure d'aller de l'avant en tant qu'union pour la défense des droits politiques et civils créée pour aider les Canadiens et les peuples autochtones concernés au « Powershift Pour La Liberté ».Le Powershift Pour La Liberté permet aux Canadiens et aux peuples autochtones de défendre enfin leurs droits collectifs en tant qu'actionnaires et copropriétaires de la Couronne du Canada, de ses sociétés et de ses actifs, en rectifiant ce qui a été négligé d’être inséré dans la Constitution canadienne.Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez communiquer avec le Canadian Peoples’ Union NFP.

