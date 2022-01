LUNAJETS FRANCHIT LES $100M DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2021, DANS UN MARCHÉ DE L’AVIATION PRIVÉE EN FORTE CROISSANCE

Eymeric Segard, PDG - Guillaume Launay, Directeur des Ventes - Alain Leboursier, Directeur Général - ©LunaJets Eriks Ziverts, Responsable Baltique & Scandinavie, lors de la visite d’un Legacy 650 avant l’arrivée des clients - ©LunaJets

Le leader européen accélère sa croissance et ouvre de nouveaux bureaux à l’international.

GENEVE, SUISSE, January 5, 2022 / EINPresswire.com / -- En 2021, LunaJets , la division affrètement d’avion privés de Luna Aviation Group, a dépassé largement, pour la première fois depuis sa création, les $100M de chiffres d’affaires annuel. Une augmentation du volume de vols de plus de 65% comparé à 2020 et de 40% par rapport à 2019. Le nombre de vols approche le cap des 8,000*.« Compte tenu de la forte volatilité du marché depuis la pandémie et un début d’année très calme, ces chiffres, largement supérieurs au reste du marché, confirment notre position de leader européen » témoigne Guillaume Launay, Directeur des Ventes. « Nous avons battu un nombre record de nouveaux clients, plus de 1,100 en 2021, à la fois des nouveaux entrants, ainsi que ceux cherchant des solutions plus adaptées et flexibles » ajoute-t-il. « Le fait marquant de 2021 est la réduction du nombre de clients d’affaires, au profit des clients privés qui représentent désormais 70% de notre activité, contre 50% en 2019. »LE MARCHÉ DE L’AVIATION EN 2021Depuis avril, le marché s’est retourné, passant d’une situation de surcapacité à une quasi-absence de disponibilité. Ce revirement, notamment dû au recul de l’épidémie jusqu’à mi-novembre, a été accentué par le manque de liaisons commerciales et des marchés financiers toujours plus haut.« Cet âge d’or de l’industrie est une réelle opportunité d’accélérer notre développement global par l’acquisition de nouveaux clients » estime Eymeric Segard, PDG de LunaJets.« Nous avons aussi bénéficié du fait que les fournisseurs de carte 25h et programmes de multipropriété n’ont pas pu toujours répondre à la demande de leurs clients, transférant ces derniers insatisfaits à notre service offrant un accès direct et illimité à une large et récente flotte de jets dans le monde entier » ajoute-t-il. « Je suis ravi de notre performance, mais pas dupe des circonstances exceptionnelles du marché, qui comme en 2007 à la création de LunaJets, montrent actuellement des signes alarmants de surchauffe. A titre d'exemple, les tarifs horaires des jets long courrier connaissent une inflation importante, dû à la forte demande sur un segment à disponibilité limitée » conclue M. Segard.Depuis 2021, LunaJets accepte les paiements en crypto-monnaie et offre un programme de compensation des émissions de carbone. La société a aussi été récompensée pour la 4ème fois consécutive « Meilleur Employeur (PME) en Suisse » par le magazine économique Bilan.« En 2021, le groupe a doublé ses investissements technologiques, et prévoit de continuer en 2022 pour accroitre son avance sur la compétition. D’ici la fin de l’année nous offrirons à nos clients les outils informatiques les plus avancés de l’industrie » remarque José Ferreiro, Directeur IT et Digital de LunaJets.PRÉVISIONS POUR 2022Ces dernières années, LunaJets n’a cessé de se développer, avec l’ouverture de bureaux à Londres en 2019, puis Paris en 2020 et Monaco en 2021. L’année 2022 verra l’ouverture de Riga, Moscow et Dubaï.« Ces nouveaux bureaux et les synergies au sein du Groupe - affrètement privé, affrètement de groupe, cargo, et achat-vente d’avions - nous permettent de couvrir tous les secteurs du marché, afin d’offrir le service, indépendant et fiable, que LunaJets délivre depuis plus de 15 ans » mentionne Alain Leboursier, Directeur Général. « Cela nous donne une position unique permettant de créer d’encore plus fortes relations d’affaires avec nos clients et nos fournisseurs, et de gagner des parts de marchés sur ces nouveaux secteurs » ajoute M. Leboursier.Malgré les signes évidents de bulle dans l’industrie de l’aviation d’affaire, LunaJets reste confiant pour 2022 et vise à nouveau une croissance de 20 à 30%, tant qu’aucune crise géopolitique, financière ou sanitaire vienne assombrir l’horizon.*incluant les vols à videA PROPOS DE LUNAJETSLunaJets est le premier fournisseur Européen indépendant de solutions d’affrètement d’avions privés. Avec son siège à Genève la société possède aussi des bureaux à Londres, Paris et Monaco.Composée d’une équipe de plus de 60 experts utilisant les dernières technologies, elle fournit un service neutre pour la réservation de tout avion privé partout dans le monde, 24/7. LunaJets propose l’offre la plus flexible du marché. Qu’il s’agisse d’appareil pour 4 passagers ou d’ultra long-range jets, Lunajets organise tous les types de vols : court-courriers ou voyages d’affaires à travers le monde, LunaJets trouve à chaque fois le jet d’affaires le plus approprié aux besoins de chaque client.LunaJets a été le premier courtier à recevoir la certification Arg/US en dehors des États-Unis. Une certification toujours détenue à ce jour. La société a été fondée en 2007 par Eymeric Segard, PDG actuel.