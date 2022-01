Clash of Cars, el nuevo juego NFT lanzado mundialmente al modelo race to earn

La formación de la comunidad del juego fue abierta con un gran sistema de recompensas para los jugadores. Más de 40 mil personas se suscribieron en 24 horas

CORK, IRLANDA, January 3, 2022 / EINPresswire.com / -- Producido en la blockchain Solana, el modo Farm de Clash of Cars llega a los usuarios con una nueva propuesta, a diferencia de los juegos que ya existen en el mercado que siguen el modelo de play to earn, Clash of Cars tiene el concepto race to earn, y tiene como objetivo brindar una mayor rentabilidad a los jugadores en un período promedio de 30 días. “La inversión en monedas puede ser inferior a un dólar. Un automóvil más veloz permite un retorno financiero más eficaz”, explica Jesaias Mayan, CTO de la empresa.El modo Race, que se lanzará en el segundo trimestre de 2022, también trae un diferencial. Distinto a lo que sucede en la mayoría de los juegos cuya interactividad del jugador es muy limitada y todas las mecánicas se reducen a un botón, Clash of Cars ofrece como experiencia innovadora una batalla de autos que recorre varias ciudades importantes del mundo. El modo Campaign, que se lanzará en el último trimestre del año, consiste en una aventura PvE. En este, el jugador se enfrentará a jefes de la mafia, huirá de la policía y participará en carreras con leyendas de la pista.La competencia Clash Of Cars, que pueden jugar dos o más jugadores de cualquier edad, tiene como objetivo llegar a la meta, eliminando enemigos en el camino. El primero en cruzar la línea de meta recibe una recompensa en monedas más alta que el resto de los jugadores. Además, la economía sostenible del juego está diseñada para ser duradera, por lo que parte de las ganancias se utilizará para generar y distribuir incentivos económicos a todos los usuarios. Con el fin de estimular a los competidores, se creó el Reward Pool, cuya función es continuar la distribución de recompensas de manera duradera y eliminar la necesidad de incrementar la cantidad de tokens $ CLASH.En Clash Of Cars, las carreras son rápidas y dinámicas. El jugador debe construir autos personalizados para competir y luchar contra otros oponentes y amigos en los modos PvP, obteniendo constantes recompensas. Durante el partido, si uno de los vehículos explota, el conductor perderá instantáneamente la carrera. Los coches se pueden personalizar con armas, escudos y otros elementos que los potencian. A medida que se utilizan de forma inteligente, aumentan las posibilidades de ganar la partida.Para adquirir los NFTs para automóviles y habilidades, los usuarios deben tener unidades de Clash, token de Clash of Cars, en su billetera. Cada Clash costará inicialmente 0,035 centavos de dólar y se puede comprar en el sitio web, de forma sencilla. Clash of Cars representa una opción para que los jugadores aumenten o reemplacen sus ingresos a través de la pantalla. De hecho, los juegos de NFT marcarán la diferencia en la economía de muchos países y seguirán cambiando la vida de millones de personas en todo el planeta.IDOEl modo Farm será lanzado junto al IDO el 28 de enero. En este punto, los usuarios podrán comenzar a obtener las primeras ganancias con la moneda Clash a través de carreras automáticas que requieren solo un clic. Este modelo ayuda a los usuarios a ahorrar tiempo. Los jugadores podrán competir contra otros oponentes y ganar recompensas diarias de acuerdo a como vayan reforzando sus propios autos.Según Euquias Correia, COO de Clash of Cars, también habrá una opción de “Quick Race” para los jugadores que decidan hacer todas las carreras a la vez con solo 1 $ CLASH. La tarifa diaria de reabastecimiento de combustible será de 1 $ CLASH por automóvil y la tarifa de mantenimiento será 30 $ CLASH por automóvil, que se pagará cada 40 carreras. La billetera del jugador estará limitada a un máximo de 30 autos.MYSTERY BOXPara iniciarte en Clash Of Cars, debes tener tu primer auto y esto solo será posible a través de Mistery Box.Cada caja contiene una probabilidad diferente de conseguir un auto común, raro, épico o legendario. Clash Of Cars tiene características que lo convierten en un juego NFT único. “El objetivo es marcar una nueva generación de juegos NFT identificados como divertidos y con jugabilidad intensa, economía rentable y que duren años, al igual que los juegos tradicionales”, asevera Euquias Correia.Sitio web: https://www.clashofcars.io/ Twitter: https://www.twitter.com/ClashOfCars Instagram: https://www.instagram.com/clashofcars.io/ Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HS-GV0sG6kE Canal de Telegram: https://t.me/ClashOfCarsChannel/10