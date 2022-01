DYRUN PRÉSENTE SON TOUT NOUVEAU PROJET POUR 2022 : LA STATION DE PAIEMENT

Dyrun SAS

DYRUN sera présente au CES 2022, une belle occasion d’officialiser son nouveau partenariat avec SELFPAY un des leaders en Europe des bornes de paiement.

DOMMARTEMONT, GRAND EST, FRANCE, January 3, 2022 / EINPresswire.com / -- La société DYRUN sera présente au CES de LAS VEGAS qui se tiendra du 5 au 8 Janvier 2022, une belle occasion d’officialiser son nouveau partenariat avec SELFPAY un des leaders en Europe des bornes de paiement.Le lancement de la station de paiement se fait notamment avec le soutien du groupe Mentor, fort de son succès avec les automates Apitech et va encore plus loin dans l’innovation avec son nouveau projet “station de paiement"qui permet de centraliser et faciliter la plupart des factures et bien plus encore.Grâce à cette station, il vous sera désormais possible de régler vos factures d'électricité, d’acheter des recharges téléphoniques, d’envoyer du crédit téléphonique à l’étranger, souscrire à un abonnement, payer un voyage, mais aussi de régler vos paiements de services publics : cantines, amendes ou crèche, le tout dans un seul et même lieu.La station accepte les paiements par carte bancaire et les paiements en espèces pour satisfaire le plus grand nombre.Dyrun a l’ambition d’implanter 6000 stations de paiement d’ici 2022 partout en France en libre utilisation.Ne soyez donc pas surpris si l’un de vos proches fait un arrêt sur cette nouvelle station de paiement pour régler sa facture d'électricité, payer la cantine de son enfant ou bien encore envoyer du crédit sur le téléphone d’un proche qui vit à l’étranger.D'autres services viendront compléter les solutions proposées par la station de paiement de quoi faciliter le quotidien de chacun.Avis aux collectivités locales, réseaux de distributions ou aux friands de nouveautés de contacter Dyrun ou visiter le stand au CES pour connaître les modalités d'implantation.A propos de Dyrun:Une société du groupe Mentor, spécialisée dans la recherche et le développement. Elle compte parmi ses produits phares des produits tels que des modems 4G ou le Mifi.L’objectif est d’améliorer l’expérience du client et solutionner ses problèmes de connexion que ce soit au travail, à la maison ou lors de déplacements, grâce à des produits innovants.Dyrun possède également sa propre marque d’accessoires mobiles et a récemment développé des solutions de crédit transfert et paiement en libre service.A propos de Selfpay:SelfPay est une société fondée en 2009, qui propose une méthode simple et rapide d'effectuer des paiements électroniques via le plus grand réseau de terminaux en libre-service de Roumanie.Contact16 Rue de Malzéville 54130 DOMMARTEMONT09 70 71 79 00contact@dyrun.com