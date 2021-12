Du Học Ngành Công Nghệ Thông Tin Ở Mỹ Uy Tín Tại TPHCM

Top Trường Du Học Ngành Công Nghệ Thông Tin Ở Mỹ Cho Người Việt

Du học ngành này ở Mỹ, nên theo học ở ngôi trường nào? Bài viết này EFS cung cấp thông tin về Top Trường Du Học Ngành Công Nghệ Thông Tin Ở Mỹ Cho Người Việt

DePaul UniversityDePaul University – Chicago là trường học có kết hợp học tập trải nghiệm vào chương trình học công nghệ thông tin. Ngôi trường này tạo nhiều điều kiện cho sinh viên làm việc với các công ty công nghệ.Chọn du học ngành công nghệ thông tin tại DePaul University, bạn có thể các bằng đại học liên quan như:+ BS in User Experience Design.+ BS in Computer Science.+ BS/BA in Data Science.Florida State UniversityFlorida State University (FSU) là học viện công lập có trụ sở ở Tallahassee. Tại trường FSU, sinh viên có thể học để lấy bằng cử nhân thông tin, truyền thông và công nghệ hoặc là công nghệ thông tin. Ngoài ra ngôi trường này cũng đào tạo chương trình công nghệ thông tin sau đại học.Các khóa học của Florida State University tập trung vào các kỹ năng thiết kế trang web và đồ họa, giao tiếp kỹ thuật, phát triển ứng dụng…Rochester Institute of TechnologyRochester Institute of Technology (RIT) là học viện tư nhân danh tiếng ở Mỹ (trụ sở New York). Đây là một trong những ngôi trường đi đầu về giáo dục khoa học máy tính và công nghệ.Chọn du học tại Rochester Institute of Technology, bạn có thể chọn một số văn bằng công nghệ thông tin như:BS in Computing Security.BS in Computer Science.AS/AAS/AOS in Applied Computer TechnologyĐiểm nổi bật của chương trình đào tạo công nghệ thông tin ở RIT là đa số đều có thành phần giáo dục hợp tác, sinh viên làm toàn thời gian tại những cơ sở công nghệ và được trả phí.University of WashingtonUniversity of Washington thuộc top trường đại học nghiên cứu công lập nổi bật ở Mỹ. Chương trình hệ thống thông tin của trường cũng là lựa chọn lý tưởng do sinh viên quốc tế. Bạn có thể học cử nhân, thạc sĩ hoặc là tiến sĩ.Trường University of Washington với chương trình giảng dạy tin học có 6 lĩnh vực cốt lõi: Organizations, Design, Ethics, Data, Discovery, Development. Trong các chương trình học này sẽ có các khóa học về cơ sở dữ liệu, phương pháp nghiên cứu, mô hình hóa dữ liệu…Purdue UniversityPurdue University (West Lafayette, IN) cũng là lựa chọn uy tín cho các bạn trẻ Việt muốn theo học công nghệ thông tin ở Mỹ. Tại đây sinh viên có nhiều lựa chọn chuyên ngành như:Systems Analysis and Design.Cybersecurity.Computer and Information Technology.Network Engineering Technology.Đặc biệt, các chuyên ngành trên có thể tùy chọn học liên ngành. Sinh viên tốt nghiệp được nhà trường giới thiệu việc làm với tỷ lệ lên đến 92,5%.Lehigh UniversityLehigh University (Bethlehem, PA) cung cấp các chương trình đào tạo chuyên nghiệp về hệ thống thông tin và công nghệ. Tại đây, du học sinh có thể đăng ký các chương trình:Cử nhân khoa học, công nghệ và xã hội: tập trung khía cạnh xã hội của nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ.Cử nhân hệ thống thông tin kinh doanh: học các khóa về hệ thống thông tin quản lý và quản lý dữ liệu kinh doanh. Bạn cũng có thể tham gia các lớp học điện toán đám mây, quản lý rủi ro và liên doanh phần mềm.New York UniversityNew York University – New York là lựa chọn uy tín cho bạn trẻ Việt mong muốn tham gia chương trình đào tạo công nghệ thông tin cấp độ đại học và sau đại học.Các chuyên ngành công nghệ thông tin nổi bật của trường là:BS in Computer Science.BS in Applied Data Analytics and Visualization.BS in Information Systems Management.Tại New York University, sinh viên được học các lớp toán học, kinh tế, mạng và cơ sở dữ liệu thiết kế.Trên đây là các trường đào tạo công nghệ thông tin hàng đầu nước Mỹ mà EFS.VN muốn chia sẻ.