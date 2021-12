Xưởng May Đồng Phục Uy Tín Ở Bắc Giang Bạn Nên Biết

Tổng Hợp Xưởng May In Đồng Phục Uy Tín Ở Bắc Giang Chuẩn Nhất

Đồng phục được các doanh nghiệp, tổ chức... sử dụng ngày càng nhiều bởi tính gắn kết cao, quảng bá hình ảnh thương hiệu cực hiệu quả.

Để đáp ứng nhu cầu đó, nhiều xưởng may in đồng phục tại Bắc Giang mở ra với đa dạng các loại đồng phục: quần áo, đầm váy, mũ nón, khẩu trang, đồ bảo hộ lao động.1. Xưởng May Đồng Phục Hồng HàNổi tiếng về sự phục vụ tận tâm, chất lượng tốt, giao hàng đúng tiến độ - xưởng may đồng phục Hồng Hà cũng là địa chỉ được lòng nhiều khách hàng Bắc Giang.Tại đây, bạn có thể đặt may in các loại đồng phục như: đồng phục nhóm, đồng phục công ty , xí nghiệp, nhà hàng - khách sạn, spa… với đa dạng mẫu mã. Ngoài mẫu có sẵn, Hồng Hà còn nhận thiết kế mẫu độc quyền miễn phí.2. Xưởng may in đồng phục DONYDONY có hơn Hơn 30 năm kinh nghiệm chuyên may, in, thêu áo quần đồng phục, áo thun, đồ bảo hộ lao độngLà một trong những xưởng may thời trang có quy mô lớn bậc nhất cả nước - DONY đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp, tổ chức, nhà hàng - khách sạn... tại Bắc Giang khi có nhu cầu may in đồng phục. Tuy không có cơ sở tại đây nhưng nhờ dịch vụ giao hàng tận nơi trên khắp 63 tỉnh thành - khách hàng Bắc Giang có thể đặt và nhận hàng từ DONY dễ dàng.DONY đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong gia công may - in - thêu các loại đồng phục: đầm váy, áo quần, mũ nón, khẩu trang, đồ bảo hộ lao động từ đơn giản đến phức tạp.DONY quy tụ đội ngũ công nhân viên giỏi, giàu kinh nghiệm cùng trang thiết bị tân tiến, hiện đại. Nhờ vậy xưởng có thể đáp ứng các đơn hàng lớn, đơn hàng thời gian ngắn mà vẫn đảm bảo chuẩn về chất lượng.Ưu điểm của xưởng may DONY:+ Sản phẩm chuẩn đẹp về form dáng, đường may đều - chắc chắn, hình in sắc nét - bền màu.+ Các mẫu đồng phục đa dạng về kiểu dáng, hợp thời trang và thị hiếu hiện nay.+ Vải đồng phục được lựa chọn kỹ, đảm bảo các tiêu chí về độ an toàn, chỉ số thấm hút, tính co giãn, không phai màu hay nhăn xù…+ Giá rẻ vì DONY đã tối ưu hóa chi phí bằng cách cắt giảm toàn bộ trung gian. Xưởng sẽ thực hiện trọn gói từ chọn nguyên liệu - cắt, may, in, thêu - đóng gói, giao hàng tận nơi.+ Có chính sách chiết khấu, bảo hành, đổi trả... hấp dẫn. Khách hàng sẽ được hoàn tiền 100% nếu sản phẩm của DONY không đáp ứng chất lượng như cam kết.+ Không chỉ có thế mạnh về gia công đồng phục các loại, nơi đây cũng là địa chỉ cung cấp mặt hàng thời trang được đông đảo các chủ shop lựa chọn.Thông tin liên hệ:Xưởng mẫu - Văn phòng: 142/4 Bàu Cát 2, Q. Tân Bình, HCM.Xưởng may: 355/23 Đường Kênh Tân Hóa, P. Phú Thạnh, Q.Tân Phú, HCM.Xưởng in thêu: Số 8 Thép Mới, Phường 12, Q.Tân Bình, HCM.Hotline: 0938842123 - 0906718123 - 0901893234.Website: https://dony.vn/ 3. Xưởng May Đồng Phục Bắc GiangXưởng may đồng phục Bắc Giang là địa chỉ đáng tham khảo dành cho các doanh nghiệp, hội nhóm, gia đình, nhà hàng… có nhu cầu tìm kiếm áo phông đồng phục.4. Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Hà BắcỞ Bắc Giang, công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Bắc cũng là địa chỉ may in đồng phục công sở, học sinh, spa, bệnh viện, khách sạn - nhà hàng… có tiếng. Với kinh nghiệm lâu năm cùng đội ngũ nhân công tay nghề cao, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại - Hà Bắc tự tin cho ra đời sản phẩm đảm bảo chất lượng với giá cả cạnh tranh nhất.5. Công Ty May Bắc Giang BGGNếu có nhu cầu may in đồng phục áo quần, đầm váy, mũ nón, đồ bảo hộ lao động… uy tín tại Bắc Giang thì công ty may BGG cũng là gợi ý tốt.>>> Xem thêm: Danh sách Xưởng May In Đồng Phục Ở Hải Phòng : Quần Áo, Đầm Váy, Mũ Nón, Khẩu Trang, Bảo Hộ Lao Động