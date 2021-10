Danh sách Xưởng May In Đồng Phục Ở Hải Phòng: Quần Áo, Đầm Váy, Mũ Nón, Khẩu Trang, Bảo Hộ Lao Động

Quy trình sản xuất áo thun local brand CƠ BẢN

Tại Hải Phòng hiện có nhiều xưởng may in đồng phục nhưng không phải đơn vị nào cũng đáp ứng tốt yêu cầu về chất lượng, thời gian và giá cả.

Bài viết TOP 7 xưởng may in đồng phục Hải Phòng uy tín dưới đây là cơ sở cho các doanh nghiệp, tổ chức tham khảo khi có nhu cầu về may đồng phục. Cùng Topnlist khám phá ngay nhé!Công Ty TNHH MTV May Mặc Trường NamNếu đang tìm kiếm đơn vị may – in thêu đồng phục áo thun uy tín tại Hải Phòng thì không thể bỏ qua công ty TNHH MTV May Mặc Trường Nam. Đơn vị được nhiều khách hàng đề xuất bởi sản phẩm đáp ứng các yếu tố:Thiết kế đẹp, mới lạ và hợp thời trang.Áo may lên form đẹp nhờ sự kết hợp khéo léo trong việc đo đạc – cắt – may – gia công.Xưởng DONYLà đơn vị lớn và hoạt động lâu năm tại Hồ Chí Minh, DONY được nhiều doanh nghiệp, tổ chức Hải Phòng biết đến và tin chọn may in đồng phục. Dù không có cơ sở tại Hải Phòng nhưng xưởng may áo thun local brand vẫn đảm bảo sự tiện lợi khách hàng nhờ dịch vụ giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Khách được thoải mái kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán để đảm bảo quyền lợi.Hiện tại, DONY cung cấp đa dạng đồng phục các loại: áo thun, áo sơ mi, đầm váy, quần áo, tạp dề, mũ nón… cho đa ngành nghề: bệnh viện, spa, trường học, cafe, nhà hàng…Khách hàng đánh giá cao DONY nhờ:+ Đội ngũ nhân công lành nghề, giàu kinh nghiệm, có khả năng xử lý các đơn hàng từ đơn giản đến phức tạp mà vẫn đảm bảo chất lượng.+ Có hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại giúp quá trình sản xuất diễn ra nhanh chóng, tiết kiệm chi phí.+ Hơn 30 năm kinh nghiệm chuyên may, in, thêu áo quần đồng phục, áo thun, đồ bảo hộ lao động+ Có khả năng nhận đơn hàng lớn – thời gian hoàn thành gấp (thời gian ngắn).+ Tự đảm nhận, hoàn thiện các khâu từ cắt – may – gia công – đóng gói hàng mà không qua trung gian giúp tối ưu 20% chi phí sản phẩm.+ Thiết kế đẹp, hợp xu hướng và ngành nghề. Đồng thời DONY có nhận thiết kế riêng theo yêu cầu của khách hàng, thời gian hoàn thành và gửi mẫu cho khách nhanh, từ 3-5 ngày.+ Chính sách hậu mãi tốt: giao hàng tận nơi, hoàn 100% chi phí nếu bàn giao sản phẩm trễ hẹn – không đúng yêu cầu – chất lượng kém.Thông tin liên hệ:+ Hotline: 0938 842 123 – Ms Mỹ Linh | 0906 718 123 – Mr Hồ Long | 0901 893 234 – Ms Ngọc Ánh.+ Xưởng mẫu & Văn phòng: 142/4 Bàu Cát 2, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM.+ Xưởng may: 355/23 Kênh Tân Hóa, Tân Phú, TP.HCM.+ Xưởng in thêu: 8 Thép Mới, Tân Bình, TP.HCM+ Website: dony.vn | dongphuc.dony.vnMay Mặc Thái TuấnMay mặc Thái Tuấn là một trong những cơ sở may in đồng phục ở Hải Phòng được đánh giá cao. Đơn vị được đông đảo khách hàng biết đến nhờ chất lượng sản phẩm tốt, giá thành rẻ.Thái Tuấn chuyên nhận may in đồng phục học sinh, áo quần bảo hộ lao động và đồng phục nhà hàng – khách sạn – bệnh viện… Mẫu mã, màu sắc đồng phục do Thái Tuấn sản xuất khá đa dạng, đẹp mắt và đi theo xu hướng thị trường. Hơn nữa, còn đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế về độ bền – tính tiện dụng – độ an toàn cao.Công Ty TNHH Thương Mại Sao MaiVới hơn 15 năm hoạt động trong nghề, Sao Mai trở thành một trong những địa chỉ may đồng phục chuyên nghiệp hàng đầu Hải Phòng.Đơn vị có quy mô tương đối lớn với hơn 60 công ty/địa chỉ phân phối, hơn 4000 công nhân, 40 dây chuyền sản xuất tiên tiến, hiện đại. Nhờ đó đáp ứng được các đơn hàng đồng phục số lượng lớn hoặc cần thời gian hoàn thành gấp. Giá cả khi chọn công ty TNHH Sao Mai may in đồng phục cũng tương đối rẻ, phù hợp cho nhiều doanh nghiệp và tổ chức.Công Ty TNHH Bảo Hộ Lao Động – May Mặc Đông BắcCông ty TNHH Bảo hộ lao động – May mặc Đông Bắc nổi tiếng chuyên sản xuất – cung cấp đồng phục các loại chất lượng tại Hải Phòng, bao gồm:Đồ bảo hộ lao động.Đồng phục học sinh.Đồng phục y – bác sĩ,Đồng phục đầu bếp, nhân viên phục vụ.Đồng Phục 3 MiềnMột trong những địa chỉ may in áo thun đồng phục nổi tiếng tại Hải Phòng mà các bạn không nên bỏ qua là Đồng Phục 3 Miền. Tại đây nhận sản xuất và cung ứng đồng phục áo thun đảm bảo các tiêu chí:Đa dạng chất liệu vải: thun cá sấu, thun co giãn hai chiều – bốn chiều, thun giấy…Mẫu mã đẹp, hợp thị hiếu, đa dạng (tay dài – tay ngắn, cổ tròn – cổ trái tim – cổ bẻ…)Đường cắt chuẩn, đường may chỉn chu, không chỉ thừa.Bài viết tổng hợp 7 xưởng may in đồng phục Hải Phòng được đánh giá cao. Chúc các bạn thành công trong việc lựa chọn đơn vị may in đồng phục phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp – tổ chức mình.