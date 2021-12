Convocatoria para Empresas Alimentarias Hispanas para Exponer en la Feria NGA en Las Vegas, Nevada

Pabellón Latino con sus vistantes

Abren más espacios para empresas Hispanas en la Feria Comercial del NGA

La Feria NGA es una excelente oportunidad para que las empresas hispanas de alimentos puedan expandir sus ventas. Es el lugar idóneo para contactar los compradores de supermercados de toda la nación.” — William Colón

LAKEHURST, NEW JERSEY, UNITED STATES, December 14, 2021 /EINPresswire.com/ -- World of the Latino Cuisine, Inc., la National Grocers Association (NGA, por sus siglas en inglés) y Clarion Events, USA han decidido expandir la sección de productos hispanos en una de las mayores ferias en la industria de alimentos y bebidas en la nación.

El NGA Show se llevará a cabo en el Caesars Forum Convention Center en Las Vegas, Nevada, del 27 de febrero al 1 de marzo de 2022.

La feria NGA convoca a más de 3,500 dueños, ejecutivos, y compradores del sector independiente de supermercados y tiendas. Contará de 500 expositores y se esperan ventas por más de $500 millones USD durante el evento.

A través de su director ejecutivo y portavoz, William Colón, World of the Latino Cuisine, acaba de anunciar una proyección mayor dentro de la feria, para empresas y productores Hispanos. El pabellón de World of the Latino Cuisine (Mundo de la Cocina Latina) ahora contará con un mínimo de veinte espacios. Además, la empresa coordinará las presentaciones culinarias con chefs Hispanos de fama internacional durante la feria.

“Estamos muy agradecidos a NGA y a Clarion por reconocer el crecimiento del mercado Hispano en los Estados Unidos y el gran potencial que existe para todos los supermercados independientes al entender que los hispanos ya se han extendido por todo el territorio Estadounidense”, señaló el Sr. Colón, “Hay oportunidades de expansión para todos”.

Además de los nuevos espacios y las presentaciones culinarias, World of the Latino Cuisine coordinará un importante taller sobre el crecimiento de nuestro mercado, presentando las estadísticasdemográficas más recientes, los retos de este mercado y soluciones para los tenderos/supermercados independientes.

Será la primera vez que en un evento de esta envergadura a nivel nacional en los Estados Unidos, se promuevan los espacios para las empresas Hispanas, se realicen las presentaciones culinarias de productos Latinos-con Chefs Latinos- y se presente la sesión educativa, todo en un solo evento.

Es una gran oportunidad para empresas productoras o distribuidoras de alimentos y bebidas para aumentar sus ventas a nivel nacional, ya que la feria atrae ejecutivos y compradores de supermercados independientes de todas las regiones del país.

Los espacios para los expositores en el pabellón “Latino” reciben un sendo descuento con relación a los precios regulares de la feria.

Toda empresa que desee exponer en el NGA Show en este pabellón, o auspiciar una presentación culinaria en promoción de sus productos o ingredientes, puede pedir más información a william@latinofoodshow.com, o pueden marcar directamente al Sr. Colón al 201-401-0291.

# # #

La National Grocers Association (NGA) es una asociación nacional de dueños de supermercados o tiendas independientes. En la nación existen más de 42,000 de éstas, y cuentan con una empleomanía de más de 1.2 millones de personas. Visite www.thengashow.com

Clarion Events, es una empresa internacional experta en organizar conferencias, ferias comerciales e industriales, y magnos eventos a nivel mundial. Visite www.clarioneventsusa.com

World of the Latino Cuisine, Inc., es una empresa Hispana que organiza ferias comerciales, conferencias y eventos para la industria de alimentos y bebidas. Visite www.latinofoodshow.com