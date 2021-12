Pap's Manifesto Film Finaliste aux French RED Movie Awards

Le court métrage a accumulé un certain nombre de distinctions et de prix.

FRANCE, December 8, 2021 / EINPresswire.com / -- Le court métrage 'Pap's Manifesto' a été sélectionné pour les French RED Movie Awards et pour le meilleur film international aux Indie Shorts Awards Cannes ( France ). Le film a été produit par Jeremiah Bennett (actuel président de la Producer's Guild of America, chapitre d'Atlanta) et réalisé par Chris Danuser et Casey Clark. Il met en vedette l'actrice américaine Stephanie Kurtzuba ('The Irishman' de Martin Scorsese, 'Le loup de Wall Street'), David Triacca ('The Equalizer', 'Law and Order') et Sofia Salas.'Pap's Manifesto' a été projeté dans plus d'une douzaine de festivals et a, à ce jour, reçu plusieurs prix cette année, dont le meilleur court métrage (Peachtree Village International Film Festival), le meilleur réalisateur (Toronto Indie Shorts), le meilleur drame (Indie Short Fest, Los Festival du film indépendant d'Angeles) et bien d'autres. Le film a remporté le prix du meilleur court métrage dramatique et du meilleur court métrage d'acteur masculin pour la superbe performance de David Triacca dans le film au Jersey Shore Film Festival. À l'heure actuelle, « Pap's Manifesto » est demi-finaliste aux Oscars, aux BAFTA et au Festival international du film de Rhode Island, qui se qualifie pour le Canadian Screen Award Flickers.L'histoire bouleversante de Pap Mayflower explore l'engagement d'un père affligé de venger la mort de son fils. Après que son fils a été tué au combat par une explosion en Afghanistan, Pap abandonne sa jeune petite-fille, Ricki, avec sa tante dont elle est séparée et se lance dans une mission secrète pour bombarder une mosquée au camion alors que les prières du soir se font entendre. Que se passe-t-il lorsque le chagrin, le syndrome de stress post-traumatique et le désespoir poussent un homme par ailleurs bon à construire un camion piégé, à se garer devant une mosquée et à appuyer sur le bouton ?« Pap est convaincu que tout lui a été pris », explique Danuser. "La mort de sa femme et de son fils s'est envenimée et il veut se venger."Le film a reçu des éloges pour sa représentation de la façon dont les émotions humaines et les luttes internes peuvent conduire à l'extrémisme. Nominé aux Emmy Awards, scénariste/producteur et acteur vétéran d'Hollywood, Steven Kampmann a déclaré : « Des temps périlleux – notre décence fondamentale et notre humanité les uns envers les autres sont attaquées de front, donc les seules histoires dramatiques qui m'intéressent sont celles qui renforcent notre humanité. ou le récupérer. L'histoire opportune de Chris Danuser [« Pap's Manifesto »] fait superbement les deux. »Pour une liste complète des prix, nominations, sélections et plus, visitez www.papsmanifestofilm.com