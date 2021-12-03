潮玩領先品牌泡泡瑪特香港開店，攜潮流玩具傳遞美好
風靡全球的潮流文化娛樂公司泡泡瑪特近日宣佈在香港開設兩家門店，分別位於海港城和K11 Art Mall，讓更多香港粉絲感受到潮玩帶來無限魅力。香港, 中國, December 3, 2021 /EINPresswire.com/ -- 風靡全球的潮流文化娛樂公司泡泡瑪特（9992.HK）近日宣佈在香港開設兩家門店，分別位於海港城和K11 Art Mall，讓更多香港粉絲感受到潮玩帶來無限魅力。
據悉，泡泡瑪特首家香港門店已於11月13日在海港城開業。開業當天就受到了潮玩愛好者的追捧。泡泡瑪特的頭部IP - Molly的設計師，Kenny Wong 作為香港本土知名潮玩藝術家特別為香港海港城店設計了以天星碼頭為靈感的藍色Molly形象玻璃鋼，放置於店鋪中央位置，賦予了這家店鋪特別的意義。
泡泡瑪特簽約藝術家、Kennyswork創始人、Molly之父Kenny Wong表示，“很高興泡泡瑪特將Molly帶給全世界，讓更多人通過Molly和其它潮玩IP了解藝術家玩具。 ”
泡泡瑪特創始人、CEO王寧表示，“五年前，我第一次在香港見到Kenny Wong和他工作室中的Molly，就決定要拿下Molly的獨家授權。我們想讓更多人通過泡泡瑪特認識Molly這個‘寶藏女孩’。之後Molly也成為了泡泡瑪特第一個爆款IP。今天，泡泡瑪特大家族有了更多的IP形象，希望通過我們的潮玩店鋪，讓更多人感受到潮玩的魅力，享受泡泡瑪特為大家帶來的美好。 ”
成立於2010年的泡泡瑪特，致力圍繞全球藝術家挖掘、IP孵化運營、消費者觸達、潮玩文化推廣、關聯產業投資整合五個領域的深耕與發展。通過“創造潮流，傳遞美好”的品牌文化構建了覆蓋潮流玩具全產業鏈的綜合運營平臺，在中國掀起了潮玩熱潮。並于2020年12月成功在香港上市。截至2021年9月30日，泡泡瑪特全球線下直營門店已經突破了250家，擁有超1687台機器人商店，深度覆蓋了全國103個城市，併入駐韓國、日本、美國、加拿大、英國、新加坡等23個海外國家及地區，全球佈局不斷擴展。
如今，POP MART泡泡瑪特形成了以設計師、零售管道和產業鏈為支點的品牌優勢。POP MART泡泡瑪特旗下簽約了如Kenny、Pucky、Kasing Lung等知名潮玩設計師，推出了包括Molly、PUCKY、The Monsters等眾多粉絲喜愛的潮玩IP產品，凝聚了強大優質的粉絲群體。同時，POP MART泡泡瑪特還與世界知名品牌及世界級藝術家（包括Keith Haring）推出聯名產品，為經典IP 形象打造時下年輕消費者喜愛的潮流產品。
隨著版圖的不斷延伸，POP MART泡泡瑪特逐漸構建起覆蓋設計師、工廠供應鏈、零售管道、國際潮流玩具展會的完整產業鏈，讓設計師能夠更加專注作品，促使潮玩行業蓬勃發展。
除了海港城店外，泡泡瑪特香港二號店將於12月4日在K11 Art Mall開業，店鋪地址位於商場B233B和B231B。開業當天將舉行泡泡瑪特高端線限定產品MEGA珍藏系列SPACE MOLLY的抽籤。並于11日下午14時至16時舉行設計師Pucky的簽售會活動。
陳小寧
泡泡瑪特
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